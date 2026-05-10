/તમારો માત્ર 1 રૂપિયો બચાવી શકે છે ધ્રિશિવનો જીવ, 9.5 કરોડના ઇન્જેક્શન માટે સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓના સાથની જરૂર

Save Dhrishiv : અમદાવાદનો 9 મહિનાનો ધ્રિશિવ SMA Type-1 જેવી ગંભીર બીમારી સામે લડી રહ્યો છે. 7 વર્ષના ઇન્તજાર બાદ જન્મેલા આ બાળકને બચાવવા ₹9.5 કરોડના ઈન્જેક્શનની જરૂર છે. તેની પાસે હવે માત્ર 3 મહિનાનો સમય છે. અત્યાર સુધી ₹3.5 કરોડ જમા થયા છે. તમારો માત્ર 1 રૂપિયો આ માસૂમ બાળકને નવું જીવન આપી શકે છે.
Save Dhrishiv : કહેવાય છે કે સંતાનનો જન્મ પરિવારમાં નવી આશા અને ખુશીઓ લાવે છે, પરંતુ અમદાવાદના એક મધ્યમવર્ગીય પરિવાર માટે આ ખુશી લાંબી ટકી શકી નહીં. અમદાવાદના સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં રહેતા દર્શનભાઈ અને સોનલબેન સોનીના ઘરે લગ્નના 7 વર્ષના લાંબા સમય બાદ ધ્રિશિવનો જન્મ થયો ત્યારે સમગ્ર પરિવારમાં ઉત્સાહનો માહોલ હતો, પરંતુ વિધિની વક્રતા તો જુઓ, આજે આ માસૂમ બાળક આટલી નાની ઉંમરે ગંભીર બીમારી સામે લડી રહ્યો છે.
શું છે આ ગંભીર બીમારી ?
ધ્રિશિવ જ્યારે માત્ર ચાર મહિનાનો હતો, ત્યારે માતા-પિતાને જાણ થઈ કે તેને 'સ્પાઈનલ મસ્ક્યુલર એટ્રોફી ટાઈપ-1' (SMA Type-1) નામની અત્યંત દુર્લભ અને ગંભીર બીમારી છે. આ બીમારીમાં બાળકના સ્નાયુઓ નબળા પડી જાય છે અને સમય જતાં હલનચલન તેમજ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે. આ બીમારી સામે લડવા માટે 'ઝોલજેન્સમા' (Zolgensma) નામનું ઇન્જેક્શન જ એકમાત્ર રસ્તો છે. જો સમયસર સારવાર ન મળે તો આ બીમારી જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
કિંમત અધધ ₹17 કરોડ, પણ હાલ ₹9.5 કરોડની જરૂર
ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર, ધ્રિશિવને બચાવવા માટે 'Zolgensma' નામના વન-ટાઇમ જીન થેરાપી ઇન્જેક્શનની જરૂર છે. આ ઇન્જેક્શનની મૂળ કિંમત ₹17 કરોડ છે, પરંતુ હાલ આ કંપની આ ઈન્જેક્શન 9.5 કરોડ રૂપિયામાં આપવા તૈયાર છે. એક મધ્યમવર્ગીય પરિવાર માટે આટલી મોટી રકમ એકઠી કરવી અશક્ય છે. અત્યાર સુધી ઉદાર ગુજરાતીઓના સહયોગથી ₹3.5 કરોડ ભેગા થયા છે, પરંતુ હજુ પણ ₹6 કરોડની મોટી રકમ ખૂટે છે.
સમય ઓછો અને લડાઈ મોટી
સૌથી ચિંતાની વાત એ છે કે આ જીન થેરાપી બાળકને એક વર્ષનું થાય તે પહેલાં આપવી જરૂરી હોય છે. ધ્રિશિવ અત્યારે 9 મહિનાનો થઈ ગયો છે, જેનો અર્થ છે કે તેની પાસે હવે માત્ર 3 મહિનાનો જ સમય બચ્યો છે. જો આ સમયગાળામાં બાકીની રકમ એકઠી નહીં થાય, તો ધ્રિશિવનું જીવન જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
તમારો 1 રૂપિયો બચાવી શકે છે જીવ, Z 24 કલાકે ઉપાડી મુહિમ
ગુજરાત હંમેશા મુશ્કેલ સમયમાં સાથે ઉભું રહ્યું છે. જો ગુજરાતનો દરેક વ્યક્તિ માત્ર 1 રૂપિયાની પણ મદદ કરે, તો ધ્રિશિવને નવું જીવન મળી શકે છે. Z 24 કલાકે આ માસૂમને બચાવવા માટે ખાસ મુહિમ ઉપાડી છે. આ લડાઈ હવે માત્ર એક પરિવારની નથી, પણ સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓની સંવેદનાની છે.
તમે તમારી નાનકડી મદદ નીચે આપેલ વિગતો દ્વારા મોકલી શકો છો
UPI ID: supportdhrish3275@cashfreensdipb
સંપર્ક: 91577 72133