દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટના પડધા ગુજરાતમાં, રાજ્ય હાઇ એલર્ટ પર; વિવિધ સ્થોળોએ તપાસ શરૂ
Delhi Red Fort blast: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન પાસે થયેલા બ્લાસ્ટથી સુરક્ષા એજન્સીઓ હાઈ એલર્ટ પર છે. આ બ્લાસ્ટમાં 10 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હોવાની માહિતી મળી રહી છે. NIAની ટીમે તપાસ શરૂ કરી છે. જમ્મુ-કાશ્મીરથી ફરીદાબાદ સુધી ડોક્ટરોના વેશમાં છુપાયેલા આતંકવાદીઓના નેટવર્કનો ખુલાસો થયો છે.
Delhi Red Fort blast: દિલ્હીમાં કારમાં થયેલા ભયાનક બ્લાસ્ટ બાદ આખા દેશમાં ગુપ્તચર એજન્સીઓ ખળભળાટ મચી ગઈ છે. સોમવારે સાંજે લાલ કિલ્લા પાસે એક કારમાં હાઈ ઈન્ટેંસિટી બ્લાસ્ટ બાદ આસપાસના વાહનોમાં આગ લાગી ગઈ. આ બ્લાસ્ટમાં 10 લોકોના મોત થયા છે. પ્રત્યક્ષદર્શીઓનું કહેવું છે કે, બ્લાસ્ટ ખૂબ જ શક્તિશાળી હતો. માહિતી મળતાં જ ફાયર બ્રિગેડના વાહનો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા. તપાસ એજન્સીઓ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.
દિલ્હીમાં થયેલા કાર બ્લાસ્ટનું કારણ હજુ જાણી શકાયું નથી પરંતુ રાજ્યના પોલીસ વડા વિકાસ સહાય દ્વારા તકેદારીના ભાગરૂપે રાજ્યભરમાં એલર્ટ માટે આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને મહાનગરો અને રાજ્યના એન્ટ્રી એક્ઝિટ પોઇન્ટ તેમજ શહેર જિલ્લાના તમામ એન્ટ્રી એક્ઝિટ પોઇન્ટ પર નાકાબંધી, વાહન ચેકીંગ, પોલીસ પેટ્રોલિંગ અને પોલીસ પ્રેઝન્સ માટે તમામ શહેર જિલ્લા પોલીસના વડાઓને સૂચના આપવામાં આવી છે.
દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટ બાદ ગુજરાત પોલીસ એલર્ટ
આ બ્લાસ્ટ બાદ ગુજરાતના અમદાવાદ, ગાંધીનગર, રાજકોટ, સુરત, વડોદરા સહિતના મોટા શહેરોમાં પોલીસ એલર્ટ થઈ ગઈ છે. તમામ શહેરોમાં રેલવે સ્ટેશન, બસ સ્ટેશન સહિતના વિસ્તારોમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરવા અને શંકાસ્પદ લોકો અને વસ્તુઓની તપાસ કરવા આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. તેમજ વેજલપુર પોલીસે જુહાપુરા ચાર રસ્તા ખાતે ચેકીંગ શરૂ કર્યું છે. જેમાં અમદાવાદ શહેરના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પોલીસ ચેકિંગ હાથ ધરાશે. ભીડભાડવાળી જગ્યાએ પોલીસ તપાસ હાથ ધરશે.
દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટ બાદ મુંબઈ પોલીસને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. શહેરના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ અને નાકાબંધી વધારી દેવામાં આવી છે. રેલવે સ્ટેશનો, મોલ, ધાર્મિક સ્થળો અને જાહેર સ્થળોએ પોલીસ દળો તૈનાત કરવામાં આવી રહ્યા છે. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે કડક સૂચનાઓ આપી છે.
ઉત્તર પ્રદેશમાં મુખ્ય સ્થળો, ધાર્મિક સ્થળો, બજારો અને ભીડભાડવાળા વિસ્તારોમાં કડક દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર અફવાઓ પર સક્રિયપણે નજર રાખવામાં આવી રહી છે. મુખ્યમંત્રીએ પોલીસને ડ્રોન અને સર્વેલન્સ જેવી ટેકનોલોજી પર નજર રાખવા નિર્દેશ આપ્યો. ઉત્તર પ્રદેશ અને દિલ્હી વચ્ચેની સરહદ પર નાકાબંધી લાદવામાં આવી રહી છે. નોઈડા અને ગાઝિયાબાદમાં પોલીસને સતર્ક રહેવા કહેવામાં આવ્યું છે.
નોઈડાના ભીડભાડવાળા વિસ્તારોમાં પોલીસે ચેકિંગ શરૂ કરી દીધું છે. શહેરના સૌથી પોશ વિસ્તારોમાંથી એક સેક્ટર 18માં ચેકિંગ ચાલી રહ્યું છે. શંકાસ્પદ વાહનો અને લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. મેટ્રો સ્ટેશન અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પોલીસ પેટ્રોલિંગ વધારી દેવામાં આવ્યું છે. સીસીટીવી સર્વેલન્સ સતત હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. દિલ્હીને અડીને આવેલા ગુરુગ્રામમાં પણ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
દિલ્હી બ્લાસ્ટ બાદ આ સ્થળોએ હાઇ એલર્ટ...
- કોલકાતામાં હાઇ એલર્ટ જાહેર. પોલીસે તમામ યુનિટને એલર્ટ કર્યા છે. શહેરમાં ચેકપોઇન્ટ પર ચેકિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
- ઉત્તરાખંડ પોલીસે હાઇ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. મોલ, ભીડભાડવાળી બજારો, બસ ટર્મિનલ અને રેલવે સ્ટેશનો પર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે.
- ઉત્તર પ્રદેશ અને નેપાળ સરહદો પર પણ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે.
દિલ્હી ફાયર સર્વિસને લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન નજીક બ્લાસ્ટ થયાનો ફોન આવ્યો હતો. જ્યારે ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી, ત્યારે તેમને એક કાર સંપૂર્ણપણે ચકાનાચુક થયેલ હતી અને નજીકના ઘણા વાહનોમાં આગ લાગી છે. પ્રારંભિક રિપોર્ટ અનુસાર 10 લોકોના મોત થયા છે અને 24 ઘાયલ થયા છે. વિસ્ફોટ ખૂબ જ તીવ્ર હતો, તેથી મૃત્યુઆંક વધવાની ધારણા છે.
