પાટણમાં હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા : મહિલાઓને સરકારી કાર્યક્રમમાં કલાકો રાહ જોવડાવીને સિલાઈ મશીન ન આપ્યું!

ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratપાટણમાં હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા : મહિલાઓને સરકારી કાર્યક્રમમાં કલાકો રાહ જોવડાવીને સિલાઈ મશીન ન આપ્યું!

Patan Sewing Machine Distribution ; પાટણ જિલ્લા પંચાયત દ્વારા આયોજિત સામાજિક ન્યાય નિધિ અંતર્ગત સિલાઈ મશીન વિતરણ કાર્યક્રમમાં અચાનક હોબાળો મચી ગયો હતો. સ્ટેજ પરનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ પણ અધિકારીઓએ સિલાઈ મશીન આપવાનો ઇનકાર કરતા દૂર-દૂરથી આવેલી મહિલાઓ વિમાસણમાં મૂકાઈ હતી. કલાકો સુધી રાહ જોવા છતાં કોઈ જવાબ ન મળતા રોષે ભરાયેલી મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO) ની કચેરીએ પહોંચી હતી અને ન્યાયની માંગ સાથે કચેરી બહાર ધરણા પર બેસી ગઈ હતી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:50 PM IST

Patan News પ્રેમલ ત્રિવેદી/પાટણ : પાટણ જિલ્લા પંચાયતમાં આજે હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા જોવા મળ્યો. સામાજિક ન્યાય નિધિ અંતર્ગત મહિલાઓને સિલાઈ મશીન વિતરણ કરવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, પરંતુ સ્ટેજ પ્રોગ્રામ પત્યા બાદ અચાનક વિતરણ મુલતવી રખાતા મહિલાઓએ ઉગ્ર હોબાળો મચાવ્યો હતો. કલાકો સુધી રાહ જોયા બાદ કોઈ અધિકારી ન ડોકાતા રોષે ભરાયેલી મહિલાઓ DDO કચેરી બહાર ધરણા પર બેસી ગઈ હતી. રાજકીય ખેંચતાણમાં ગરીબ મહિલાઓ ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં હેરાન પરેશાન થઈ હતી.

આખો કાર્યક્રમ કર્યો, અને છેલ્લી ઘડીએ મશીન આપવાનો ઈન્કાર કર્યો 
પાટણ જિલ્લા પંચાયત દ્વારા સામાજિક ન્યાય નિધિ હેઠળ 112 જેટલી લાભાર્થી મહિલાઓને પત્ર લખીને સિલાઈ મશીન લેવા તેડાવવામાં આવી હતી. સ્ટેજ પર કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયો, ફોટા પડ્યા, પણ જ્યારે મશીન આપવાનો સમય આવ્યો ત્યારે અધિકારીઓએ મશીન આપવાનો ઈન્કાર કરી દીધો. દૂર-દૂરના ગામડાઓથી આવેલી મહિલાઓ વિમાસણમાં મુકાઈ ગઈ હતી. કલાકો સુધી કોઈ પદાધિકારી કે અધિકારી સ્થળ પર ન આવતા મહિલાઓનો પારો સાતમા આસમાને પહોંચ્યો અને તેઓએ સીધા જ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની કચેરીએ ધામા નાખ્યા હતા.

મશીન ત્રણ મહિનાથી ધૂળ ખાય છે 
આ સમગ્ર મામલે રાજકીય ગરમાવો પણ જોવા મળ્યો. પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ તાત્કાલિક જિલ્લા પંચાયત દોડી આવ્યા હતા અને મહિલાઓની વ્યથા સાંભળી હતી. બીજી તરફ, સામાજિક ન્યાય સમિતિના ચેરમેન નિકિતાબેન પરમારે ગંભીર આક્ષેપ કર્યો કે, જિલ્લા પંચાયતના પૂર્વ મહિલા  પ્રમુખના પતિ અને કોંગ્રેસના મહિલા સદસ્યના પતિએ આક્ષેપો સાથે વાંધો રજૂ કરતા મશીન વિતરણ મુલતવી રખાયો છે. જિલ્લા પંચાયતના અધિકારી પદાધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં મશીન વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. લાભાર્થી મહિલાઓના મશીન છેલ્લા ત્રણ મહિનાઓથી આવી પડી રહ્યા છે. લાભાર્થી મહિલાઓને મશીન મળી રહે તે માટે અમે સતત પ્રયત્નો કર્યા હતા. છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી મશીનો ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે અને જ્યારે વિતરણનો સમય આવ્યો ત્યારે 'પતિરાજ'ના વિખવાદમાં મહિલાઓ લાભથી વંચિત રહી ગઈ.

ખોટી અરજી આવી એવું કાર્યક્રમમાં ખબર પડ?
સમગ્ર મામલે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સી. એલ. પટેલે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, લાભાર્થીઓની યાદીમાં કેટલીક અરજીઓ ખોટી રીતે આવી હોવાની રજૂઆત મળતા કાર્યક્રમ છેલ્લી ઘડીએ મુલતવી રાખવો પડ્યો છે. તંત્રએ ખાતરી આપી છે કે તપાસ બાદ સાચા લાભાર્થીઓને જ મશીન અપાશે. જોકે, સરકારી વિવાદ અને રાજકીય લડાઈમાં ગરીબ મહિલાઓને ભરઉનાળે ખાલી હાથે પરત ફરવું પડતા વહીવટી તંત્ર સામે અનેક સવાલો ઉભા થયા છે. ભરઉનાળે કલાકો સુધી બેસી રહ્યા બાદ ખાલી હાથે પરત ફરવું પડતા મહિલાઓમાં જિલ્લા પંચાયતના વહીવટ સામે ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે.

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
PatanGujarat politicsપાટણ

