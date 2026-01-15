Prev
અમદાવાદમાં હાઈપ્રોફાઈલ દારૂની પાર્ટી પકડાઈ : DJ પાર્ટી પર ત્રાટકી પોલીસ, 30 લોકો પકડાયા

Ahmedabad Liquor Party : અમદાવાદમાં હાઈ પ્રોફાઈલ શરાબ-શબાબ અને હુક્કાની મહેફિલ પકડાઈ. પંચવટી પાસેની 'સેન્ટેરિયલ વિસ્ટા' બિલ્ડિંગના ધાબા પર પોલીસે દરોડો પાડી 30 લોકોને પકડ્યા

Jan 15, 2026, 09:41 PM IST

અમદાવાદમાં હાઈપ્રોફાઈલ દારૂની પાર્ટી પકડાઈ : DJ પાર્ટી પર ત્રાટકી પોલીસ, 30 લોકો પકડાયા

Ahmedabad News : અમદાવાદમાં વધુ એક દારૂની હાઈપ્રોફાઈલ પાર્ટી પકડાઈ છે. અમદાવાદમાં યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન પાસે જ હાઇ પ્રોફાઈલ શરાબને શબાબની મહેફિલ પર પોલીસે દરોડો પાડતા 30 લોકો પકડાયા છે. આ પાર્ટીમાં એક બિલ્ડરનો પુત્ર નાસી છૂટવામાં સફળ રહ્યો હોવાની વાત સામે આવી છે. તો બીજી તરફ, પાર્ટીની કાર્યવાહી ન થાય તે માટે આઈપીએસની ભલામણોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. 

વાસી ઉત્તરાયણે અમદાવાદમાં દારૂની મહેફિલ ચાલી રહી હતી અને અચાનક ત્યાં પોલીસ ત્રાટકી હતી. શહેરના ગુલબાઈ ટેકરામાં શ્રી સોસાયટી નજીકના સેન્ટેરિયલ વિસ્ટા બિલ્ડિંગમાં પોલીસે દરોડો પાડ્યા હતા. DJ પાર્ટી ચાલતી હોવાની અને ધમાલ કરાતી હોવાની કંટ્રોલરૂમમાં ફરિયાદ કરવામાં આવતા યુનિવર્સિટી પોલીસ પહોંચી હતી. જેના બાદ પોલીસે દારૂ પીતા નબીરાઓ પકડી પાડ્યા છે. 

સૂત્રો અનુસાર, પાર્ટીમાં દારૂ પીવાતો હતો અને મોટા અવાજે ડીજે વગાડવામાં આવ્યુ હતું. જેથી કોઈએ પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસે પાર્ટીમાં દરોડા પાડ્યા ત્યારે ત્યાંથી દારૂની બોટલ, ડીજે સેટઅપ અને અન્ય પુરાવા જપ્ત કર્યાં છે. 

આમ, બિલ્ડીંગના ટેરેસ પર પાર્ટી ચાલી રહી હતી, જેમાં કેટલીક મહિલાઓ હોવાનું પણ કહેવાય છે. જોકે, આ પાર્ટીમાં કેટલા લોકોએ દારૂ પીધો હતો તે હવે પોલીસ તપાસમાં સામે આવશે. 
 

