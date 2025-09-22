Prev
હિન્દુવાદી નેતા ઉપદેશ રાણાની કારમાં તોડફોડ, આ ઘટના બની ત્યારે રાણા હૈદરાબાદમાં હતા

Surat News : હિન્દુનેતા ઉપદેશ રાણાની કારમાં તોડફોડ. સુરતના ગેરેજમાં મુકેલી કારમાં અજાણ્યા શખ્સોએ તોડફોડ કરી, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી; કારમાલિક હાલ હૈદરાબાદમાં
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 22, 2025, 09:11 AM IST

હિન્દુવાદી નેતા ઉપદેશ રાણાની કારમાં તોડફોડ, આ ઘટના બની ત્યારે રાણા હૈદરાબાદમાં હતા

Surat News : સુરતમાં હિન્દુવાદી નેતા ઉપદેશ રાણાની કારમાં અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા તોડફોડ કરવામાં આવી છે. ગોડાદરા વિસ્તારમાં ગેરેજમાં ઉભી કારનો પાછળનો કાચ તૂટેલો હાલતમાં મળ્યો હતો. આ ઘટના સમયે ઉપદેશ રાણા હૈદરાબાદમાં હાજર હતા. ગેરેજ માલિક ખેતપાલ બાબુસિંઘ રાજપુરોહિતે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. 

ફરિયાદી ગેરેજનો માલિક છે. ગેરેજના માલિક ખેતપાલ રાજપુરોહિતના જણાવ્યા મુજબ, આ ઘટના 21 સપ્ટેમ્બર રાત્રે 8:30 થી 9:20 વચ્ચે બની હતી. ઉપદેશ રાણાની સફેદ ટાટા હેરિયર (GJ-05-RN-2626) કારમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે. ગેરેજ માલિકે કારનો તૂટેલો કાચનો વીડિયો બનાવીને ઉપદેશ રાણાને મોકલ્યો હતો. ઘટના અંગે જાણ થતા ઉપદેશ રાણાએ પોલીસને માહિતી આપી હતી. ગોડાદરા પોલીસે અજાણ્યા ઈસમ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસ ગુનેગારોને શોધવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે. 

ગેરેજના માલિકે વધુમાં જણાવ્યુ કે, 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે આશરે 9:30 વાગ્યે, તેઓએ તેમના ગેરેજમાં રિપેરિંગ માટે આવેલી તમામ ફોર-વ્હીલર ગાડીઓને બહાર કાઢીને રાધે-શ્યામ સોસાયટીની બાજુમાં ખુલ્લી જગ્યામાં મૂકી હતી. રાત્રિના આશરે 9:30 વાગ્યે જ્યારે તેઓ ગેરેજ બંધ કરી રહ્યા હતા અને એક પછી એક ગાડીઓને અંદર મૂકી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમને એક સફેદ ટાટા હેરિયર ગાડી (રજી. નંબર GJ-05-RN-2626) નો પાછળનો કાચ તૂટેલો જોવા મળ્યો.

આ બાદ તેઓએ ઉપદેશ રાણાને તેમની ગાડીની સ્થિતિ વિશે જાણ કરી હતી. તેમજ કારમાં કરાયેલી તોડફોડની તસવીરો તેમને વોટ્સએપ પર મોકલી હતી. 

તોડફોડ પાછળનો હેતુ હજી સુધી બહાર આવ્યો નથી. પરંતું પોલીસે કારને સુરક્ષિત રીતે ગેરેજમાં રાખી તપાસ શરૂ કરી છે.

