અમદાવાદમાં હિન્દુ-મુસ્લિમ લગ્ન થતા અટકાવાયા! વકીલનો કોર્ટ પહેરીને કોર્ટમાં પહોંચ્યા હતા યુવક-યુવતી, જાણ થતા હોબોળા થયો

અમદાવાદમાં હિન્દુ-મુસ્લિમ લગ્ન થતા અટકાવાયા! વકીલનો કોર્ટ પહેરીને કોર્ટમાં પહોંચ્યા હતા યુવક-યુવતી, જાણ થતા હોબોળા થયો

Ahmedabad Hindu Muslim Marriage Protest : હિન્દુ યુવતી અને મુસ્લિમ યુવકના લગ્નને લઈને હોબાળો થયો. અમદાવાદમાં વકીલના કપડાં પહેરાવીને છોકરીને કોર્ટમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, કોર્ટ બહાર હિન્દુ સંસ્થાઓએ ભારે વિરોધ દર્શાવ્યો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 03, 2026, 02:17 PM IST
  • અમદાવાદની ઘી કાંટા કોર્ટમાં લવ જેહાદનો કિસ્સો જોવા મળ્યો
  • હિન્દુ દીકરીને લઈ લવ મેરેજ કરવા મુસ્લિમ યુવક પહોંચી જતા હોબાળો મચી ગયો હતો
  • આ વાતની જાણ થતા જ યુવતીના પરિવારજનો અને હિન્દુ સંગઠન રજિસ્ટાર ઓફિસ પહોંચી ગયા હતા

અમદાવાદમાં હિન્દુ-મુસ્લિમ લગ્ન થતા અટકાવાયા! વકીલનો કોર્ટ પહેરીને કોર્ટમાં પહોંચ્યા હતા યુવક-યુવતી, જાણ થતા હોબોળા થયો

Ahmedabad News ગૌરવ પટેલ/અમદાવાદ : અમદાવાદની ઘી કાંટા કોર્ટ આજે અખાડામાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. કઠવાડાના સલમાન મન્સૂરી નામના યુવક સાથે એક હિન્દુ યુવતી લગ્ન કરવા પહોંચતા લવ જેહાદના આક્ષેપો સાથે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને યુવતીના પરિવારજનોએ રજિસ્ટ્રાર ઓફિસમાં હોબાળો મચાવ્યો હતો. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, આ યુવક-યુવતી વકીલના વેશમાં એટલે કે કાળો કોટ પહેરીને આવ્યા હતા જેથી કોઈને શંકા ન જાય. રજિસ્ટ્રાર એમ.એમ. સૈયદની કામગીરી સામે પણ હિન્દુ સંગઠનોએ આકરા સવાલો ઉઠાવ્યા છે. 

વકીલના પહેરવેશનો ખોટો ઉપયોગ કરાયો 
આક્ષેપ છે કે રજિસ્ટ્રાર એમ.એમ. સૈયદ દ્વારા દીકરીના માતા-પિતાને જાણ કર્યા વગર જ આ લગ્ન કરાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી. કારંજ પોલીસને પણ આ મામલે જાણ કરવામાં આવી છે. વકીલ મંડળે પણ આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લીધી છે કારણ કે વકીલના પવિત્ર ગણવેશનો ઉપયોગ ઓળખ છુપાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે."

દીકરીના માતાપિતાને જાણ ન કરાઈ - વિહીપ
વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના જિલ્લા ઉપાધ્યક્ષ ચંદ્રેશ જોશીએ સમગ્ર મામલે કહ્યું કે, એમ.એમ. સૈયદ મુસ્લિમ હોવાથી લગ્ન કરાવે છે. દીકરીના માતા-પિતાને તેની જાણ પણ નથી કરાઈ. બંધ બારણે દીકરીના લગ્ન મુસ્લિમ યુવક સાથે કરવામાં આવી રહ્યાં છે. 

  • ઘી કાંટા કોર્ટમાં 'લવ જેહાદ'ના આક્ષેપો સાથે ભારે હોબાળો, હિન્દુ સંગઠનો મેદાને
  • વકીલના વેશમાં ખેલ: હિન્દુ યુવતી અને મુસ્લિમ યુવક કાળો કોટ પહેરી લગ્ન કરવા પહોંચ્યા
  • રજિસ્ટ્રાર પર ગંભીર આક્ષેપ: "પરિવારને જાણ કર્યા વગર બંધ બારણે કેમ કરાવાઈ રહ્યા છે લગ્ન?
  • ક્રિમિનલ કોર્ટ એસોસિએશન આક્રમક: વકીલનો ગણવેશ પહેરી ગેરમાર્ગે દોરનારા સામે કાર્યવાહીની માંગ
  • વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના વિરોધ અને પોલીસની મધ્યસ્થી વચ્ચે આખરે લગ્ન કેન્સલ થયા
     

આ લવ જેહાદનું ષડયંત્ર છે અને અમે તેને સફળ થવા દઈશું નહીં
આ વિશે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના જિલ્લા ઉપાધ્યક્ષ ચંદ્રેશ જોશીએ કહ્યું કે, "અમને જાણ મળી કે બંધ બારણે એક હિન્દુ દીકરીના લગ્ન સલમાન મન્સૂરી સાથે કરાવવામાં આવી રહ્યા છે. રજિસ્ટ્રાર એમ.એમ. સૈયદ મુસ્લિમ હોવાથી તેઓ આમાં મદદગાર બની રહ્યા છે અને માતા-પિતાને જાણ પણ કરવામાં આવી નથી. આ લવ જેહાદનું ષડયંત્ર છે અને અમે તેને સફળ થવા દઈશું નહીં."

તો આ મુદ્દે અમદાવાદ ક્રિમિનલ કોર્ટ એસોસિયેશનના પ્રમુખ ઈશ્વર દેસાઈ કહ્યું કે, વકીલનો કાળો કોર્ટ પહેરીને આવતા વિવાદ સર્જાયો હતો. તેથી અમે કારંજ પોલીસને જાણ કરી છે. પોલીસ સ્ટેશનમાં અમે રજુઆત કરીશું કે કાર્યવાહી કરવામાં આવે. સલાહ લીધી હશે કે કાળો કોર્ટ પહેર્યો હશે, તો હિન્દુ છોકરી અને મુસ્લિમ છોકરો હોવાથી સમસ્યા નહિ પડે. રજિસ્ટર ઓફિસે કહ્યું છે, બનાવ સાચો છે. હાલના રજિસ્ટર તરફના આક્ષેપ મામલે અમારી પાસે પુરાવા નથી. જો આ પ્રવૃત્તિ કરી હશે તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. 

હાલમાં ઘી કાંટા કોર્ટમાં પોલીસ બંદોબસ્ત ખડકી દેવામાં આવ્યો છે. વકીલના વેશમાં લગ્ન કરવા પાછળનો હેતુ શું હતો અને રજિસ્ટ્રારની ભૂમિકા શંકાસ્પદ છે કે કેમ, તે હવે તપાસનો વિષય છે. પરંતુ આ ઘટનાએ શહેરમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે. વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના વિરોધ અને પોલીસની મધ્યસ્થી વચ્ચે આખરે લગ્ન કેન્સલ થયા.

