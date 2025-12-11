Prev
અમેરિકા ગયા વિના પાટીદાર ઉદ્યોગપતિઓ ત્યાં વેપાર કરી શકશો! વિશ્વ ઉમિયાધામમાં ઐતિહાસિક મહાસંમેલન

Ahmdabad News: વિશ્વના સૌથી ઊંચા વિશ્વ ઉમિયાધામમાં દેશના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વાર સમસ્ત પાટીદાર સમાજના 1 લાખ બિઝનેસમૅન-વુમનને એકમંચ પર લાવવા 28મીએ રવિવારે VUF બિઝનેસ મહાસંમેલન યોજાશે. મહાસંમેલનમાં 20,000થી વધુ યુવા ઉદ્યોગસાહસિકો ભાગ લેશે. સંમેલનનો મુખ્ય હેતુ 'ગામથી ગ્લોબલ' અને 'વિલેજથી વિદેશ' સુધી સમસ્ત પાટીદાર સમાજનું બિઝનેસ નેટવર્ક ઊભું કરવાનો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 11, 2025, 12:49 PM IST

અમેરિકા ગયા વિના પાટીદાર ઉદ્યોગપતિઓ ત્યાં વેપાર કરી શકશો! વિશ્વ ઉમિયાધામમાં ઐતિહાસિક મહાસંમેલન

Ahmdabad News: જાસપુરસ્થિત વિશ્વના સૌથી ઊંચા વિશ્વ ઉમિયાધામ (VUF) ખાતે ભારતના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વાર સમસ્ત પાટીદાર સમાજના બિઝનેસ જગતને એક મંચ પર લાવવા માટે એક ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આગામી 28મીએ રવિવારે VUF બિઝનેસ મહાસંમેલન યોજાશે, જેમાં 1 લાખ બિઝનેસમૅન અને વુમન ભાગ લેશે. આ સંમેલન ગુજરાતના બિઝનેસ વિશ્વ અને પાટીદાર સમાજની આર્થિક તાકાતનું વૈશ્વિક સ્તરે પ્રદર્શન કરશે.

'ગામથી ગ્લોબલ' અને બિઝનેસ નેટવર્કની સ્થાપના
આ મહાસંમેલનનો મુખ્ય હેતુ 'ગામથી ગ્લોબલ' અને 'વિલેજથી વિદેશ' સુધી સમસ્ત પાટીદાર સમાજનું મજબૂત બિઝનેસ નેટવર્ક ઊભું કરવાનો છે. આમાં 20,000થી વધુ યુવા ઉદ્યોગસાહસિકો ભાગ લેશે, જેઓ ગુજરાતના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાંથી પધારી રહ્યા છે.

VUF બિઝનેસ નેટવર્ક એપ્લિકેશન લોન્ચ
સંમેલન દરમિયાન 'VUF બિઝનેસ નેટવર્ક' એપ્લિકેશન પણ લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ એપ્લિકેશનનો ઉદ્દેશ સમસ્ત પાટીદાર સમાજના ઉદ્યોગપતિઓને એકમંચ પર લાવીને વ્યાપારિક આદાનપ્રદાન, નવીનતા અને આર્થિક વિકાસને વેગ આપવાનો છે. સંરક્ષણ સહિત વિવિધ ક્ષેત્રના ઉદ્યોગસાહસિકો રજિસ્ટ્રેશન કરીને આ વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પર કામ કરી શકશે.

US ગયા વિના ત્યાં બિઝનેસ કરવાની તક
વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા પાટીદાર ઉદ્યોગપતિઓને એક છત નીચે લાવવા માટે VUF બિઝનેસ નેટવર્ક ઊભું કરવામાં આવશે, જેમાં દુબઈ, કેનેડા, અમેરિકા, ઑસ્ટ્રેલિયા, બ્રિટન, કેનિયા અને આફ્રિકા જેવા 7થી વધુ દેશના પાટીદાર બિઝનેસમૅન એક પ્લેટફોર્મ પર જોડાશે.

વિઝાની સમસ્યાનો ઉકેલ
આ નેટવર્કથી એવા પાટીદાર ઉદ્યોગપતિઓને મોટો લાભ થશે જેમને અમેરિકાના વિઝા નથી મળતા. તેઓ અમેરિકા ગયા વગર પણ ત્યાં બિઝનેસ કરી શકશે.

વૈશ્વિક હાજરી
કેનેડા અને અમેરિકાના આશરે 100 જેટલા બિઝનેસમૅન આ સંમેલનમાં ખાસ હાજર રહેશે, જે આ નેટવર્કની વૈશ્વિક પહોંચને દર્શાવે છે.

'આત્મનિર્ભર ભારત' અને ડિફેન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી પર ફોકસ
આ પાવર પ્લેટફોર્મ ગણાતા મહાસંમેલનમાં 'આત્મનિર્ભર ભારત'ના લક્ષ્યને મજબૂત બનાવવા પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની હાજરીમાં 15,000 બિઝનેસમૅન 'આત્મનિર્ભર ભારત'નો સંકલ્પ લઈને એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ સ્થાપિત કરશે. ભારતીય સેનાને મજબૂત બનાવવાના હેતુથી સંમેલનમાં ડિફેન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીના ઉદ્યોગસાહસિકોને પણ જોડવામાં આવશે. આ પગલું સ્વદેશી ઉત્પાદન અને સશક્ત ભારતની દિશામાં એક મોટું યોગદાન આપશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, વૈશ્વિક ટેરિફ વોરના સમયમાં, આ મહાસંમેલન 'આત્મનિર્ભર ભારત'ની સંકલ્પનાની મજબૂતી માટે સમસ્ત પાટીદાર સમાજના યુવાઓને એકમંચે લાવીને ભારતને વિશ્વગુરુ ભણીની યાત્રામાં આગળ વધારવામાં મદદરૂપ થશે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ

