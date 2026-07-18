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દેહવ્યાપારના ગુનામાં ગુજરાતમાં પહેલીવાર ઐતિહાસિક કાર્યવાહી, કાળી કમાણીમાંથી ખરીદેલી 80 લાખની મિલકત જપ્ત; સ્પા સંચાલિકાને કરાઈ જેલ ભેગી

Bhavnagar News: ભાવનગરમાં સ્પાની આડમાં દેહવ્યાપાર ચલાવતી સંચાલિકા શબાના સામે પોલીસે ઐતિહાસિક કાર્યવાહી કરી છે. BNSSની કલમ 107 હેઠળ ગુનાહિત કમાણીમાંથી ખરીદેલી 80 લાખ રૂપિયાની મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ પ્રકારની આ રાજ્યની પ્રથમ મોટી કાર્યવાહી છે. આ ઉપરાંત આરોપી મહિલાને પાસા હેઠળ ભુજની જેલમાં ધકેલી દેવાઈ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 18, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:17 PM IST
દેહવ્યાપારના ગુનામાં ગુજરાતમાં પહેલીવાર ઐતિહાસિક કાર્યવાહી, કાળી કમાણીમાંથી ખરીદેલી 80 લાખની મિલકત જપ્ત; સ્પા સંચાલિકાને કરાઈ જેલ ભેગી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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