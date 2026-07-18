/દેહવ્યાપારના ગુનામાં ગુજરાતમાં પહેલીવાર ઐતિહાસિક કાર્યવાહી, કાળી કમાણીમાંથી ખરીદેલી 80 લાખની મિલકત જપ્ત; સ્પા સંચાલિકાને કરાઈ જેલ ભેગી

Bhavnagar News: ગુજરાતમાં અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ અને ગેરકાયદે કમાણી કરનારાઓ સામે પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. ભાવનગરમાં સ્પાની આડમાં દેહવ્યાપારનું રેકેટ ચલાવતી એક મહિલા સંચાલિકા વિરુદ્ધ રાજ્યમાં પ્રથમવાર કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. આ કેસમાં કાળા નાણાંમાંથી ઊભી કરાયેલી 80 લાખ રૂપિયાની મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી છે, તેમજ આરોપી મહિલાને 'પાસા' (PASA) હેઠળ ભુજની જેલમાં ધકેલી દેવાઈ છે.
બે સ્પા પર દરોડા અને કાળી કમાણીનો પર્દાફાશ
ભાવનગર પોલીસે અલગ-અલગ સ્થળો પર વાઘાવાડી રોડ પર આવેલા ‘આયુર થાઇ ફેમીલી સ્પા’ અને શિવા બ્લેસીંગ બિલ્ડીંગ સ્થિત ‘ક્રિસ્ટલ ફેમીલી સ્પા’ પર દરોડા પાડીને આ ગોરખધંધાનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે, આરોપી મહિલા શબાના અહીં સ્પાની આડમાં ગ્રાહકો પાસેથી મોટી રકમ વસૂલતી હતી અને બહારથી લાવેલી મહિલાઓનું શારીરિક અને આર્થિક શોષણ કરતી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું કે, તેણે વર્ષ 2022માં જે દુકાન ભાડે રાખીને ધંધો શરૂ કર્યો હતો, તેને જ આ દેહવ્યાપારની કમાણીમાંથી 80 લાખ રૂપિયામાં ખરીદી લીધી હતી.
નવા કાયદા હેઠળ પ્રથમ મોટી કાર્યવાહી
એએસપી ઘનશ્યામ ગૌતમના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ 107 હેઠળ ગુનાહિત કમાણી આઈડેન્ટીફાઈ કરીને મિલકત ટાંચમાં લેવાની રાજ્યની આ પહેલી મોટી કાર્યવાહી છે. ફેબ્રુઆરી 2026માં નિલમબાગ પોલીસ મથકે શબાના સામે બે ગુના નોંધ્યા હતા. ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ તેમની વિરુદ્ધ બે બેક-ટુ-બેક ગુના દાખલ થયા બાદ પોલીસે કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. 16મી જુલાઈએ કોર્ટ તરફથી મંજૂરી મળતાં જ પોલીસે અક્ષરવાડી અને વાઘાવાડી રોડ પર આવેલી તેની 80 લાખ રૂપિયાની પ્રોપર્ટીને સીલ કરી દીધી છે.
ગૌતમે જણાવ્યું હતું કે, ત્યારબાદ 20મેના રોજ અમે કોર્ટમાં અરજી કરી અને કોર્ટને વિનંતી કરી કે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ 107ની કાર્યવાહી માટે અમને હુકમ આપવામાં આવે. કોર્ટે તેની સારી રીતે સમીક્ષા કરી અને 16 તારીખે કોર્ટે અમને આદેશ આપ્યો કે અમે તેની મિલકતને જપ્ત કરી શકીએ છીએ. આજે 18 તારીખે અમે બધી કાર્યવાહી કરી છે અને તેમની આ દુકાનને સીલ મારીને જપ્ત કરી છે. જેની અંદાજિત કિંમત આશરે 80 લાખ રૂપિયા છે.
જિલ્લા કલેક્ટરનો પાસાનો હુકમ
આરોપી મહિલાનો ગુનાહિત ઇતિહાસ જોતાં ભાવનગર પોલીસે તેની સામે પાસાની દરખાસ્ત તૈયાર કરી હતી. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે આ દરખાસ્ત મંજૂર કરી વોરંટ જાહેર કરતાં પોલીસે શબાનાની અટકાયત કરી તેને ભુજની ખાસ જેલમાં મોકલી દીધી છે. દેહવ્યાપારના ગુનામાં કોઈ મહિલા સામે પાસા અને પ્રોપર્ટી જપ્તીની આ ઐતિહાસિક કાર્યવાહીથી ગુનેગારોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.