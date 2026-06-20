આદિત્ય ગઢવીના 'અલબેલી મતવાલી મૈયા' ગીતને મળ્યો 'બેસ્ટ ગ્લોબલ ટ્રેક' નો એવોર્ડ, વિશ્વભરમાં ગૂંજતો થયો માનો ગરબો!

Aditya Gadhvi: ગુજરાતી સંગીત અને ગરબાએ આજે વૈશ્વિક સ્તરે એક નવો ઈતિહાસ રચ્યો છે. ગુજરાતના લોકપ્રિય ગાયક આદિત્ય ગઢવીના સુપરહિટ ગરબા ગીત "અલબેલી મતવાલી મૈયા"ને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખૂબ જ મોટું સન્માન મળ્યું છે. આ ભવ્ય સફળતા બાદ આદિત્ય ગઢવી ભાવવિભોર થઈને મા અંબેના આશીર્વાદ લેવા માટે અંબાજીના ચરણે પહોંચ્યા હતા.
'અલબેલી મતવાલી મૈયા' ગરબાએ વિશ્વભરમાં મચાવી ધૂમ
માતાજીના મહિમાનું અદ્ભુત વર્ણન કરતું આ ગીત રિલીઝ થતાની સાથે જ લોકોના દિલોદિમાગ પર છવાઈ ગયું હતું. આ ગીતનું શૂટિંગ પણ અંબાજી-દાંતા પાસે આવેલા પ્રખ્યાત 'અંબા મહેલ ફિલ્મ સિટી'** ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જે આ ગીતને આધ્યાત્મિક રીતે વધુ ખાસ બનાવે છે. અલ્બેલી મતવાલી મૈયાના આ ગરબાએ આજે સાચે જ વિશ્વભરમાં ગુંજાવી દીધો છે.
વર્લ્ડ એન્ટરટેઈનમેન્ટ એવોર્ડ્સમાં ડંકો અને ગ્રેમીની સફર
આદિત્ય ગઢવીના આ ગીતે વૈશ્વિક મંચ પર ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે. પ્રતિષ્ઠિત વર્લ્ડ એન્ટરટેઈનમેન્ટ એવોર્ડ્સમાં ગીતને "Best Global Traditional Song" (બેસ્ટ ગ્લોબલ ટ્રેક) નો એવોર્ડ મળ્યો છે. 68મો ગ્રેમી એવોર્ડ્સ (Grammy Awards)માં આ વિશ્વવિખ્યાત મ્યુઝિક એવોર્ડ્સની 'ગ્લોબલ મ્યુઝિક પર્ફોર્મન્સ' કેટેગરીમાં પણ આ ગીતને વિચારણા (Consideration) માટે સ્થાન મળ્યું હતું. માતાજીના ગરબાને ગ્રેમી એવોર્ડ્સના મંચ સુધી પહોંચાડવો અને વર્લ્ડ એન્ટરટેઈનમેન્ટ એવોર્ડ જીતવો એ સમગ્ર ગુજરાતી સંગીત જગત અને વિશ્વભરમાં વસતા ગુજરાતીઓ માટે એક ઐતિહાસિક ગૌરવની ક્ષણ છે.
"આ બધું માતાજીના આશીર્વાદથી જ શક્ય બન્યું છે...": આદિત્ય ગઢવી
અંબાજી માતાના દર્શન કર્યા બાદ આદિત્ય ગઢવીએ પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ અને વૈશ્વિક સન્માન એ માત્ર મારી મહેનત નથી, પરંતુ સાક્ષાત મા અંબેના આશીર્વાદનું પરિણામ છે. માં ના ચરણોમાંથી શરૂ થયેલી સફર આજે વિશ્વના ટોચના મંચ સુધી પહોંચી છે.