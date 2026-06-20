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આદિત્ય ગઢવીના 'અલબેલી મતવાલી મૈયા' ગીતને મળ્યો 'બેસ્ટ ગ્લોબલ ટ્રેક' નો એવોર્ડ, વિશ્વભરમાં ગૂંજતો થયો માનો ગરબો!

Aditya Gadhvi: ગુજરાતી ગરબો ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ સાથે વિશ્વમાં ખ્યાતિ મેળવી છે. અલબેલી મતવાલી મૈયાનો ગરબો વિશ્વમાં ગુંજતો થયો છે, જેને લઇ બેસ્ટ ગ્લોબલ ટ્રેકનો એવોર્ડ મળ્યો છે. આદિત્ય ગઢવીનું સુપરહિટ ગરબા ગીત "અલબેલી મતવાલી મૈયા"ને પ્રતિષ્ઠિત 68 માં ગ્રેમી એવોર્ડ્સથી સન્માનિત કરાયા હતા. Grammy Awardsની 'ગ્લોબલ મ્યુઝિક પર્ફોર્મન્સ' કેટેગરીમાં વિચારણા માટે સ્થાન મળ્યું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 20, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:53 PM IST
આદિત્ય ગઢવીના 'અલબેલી મતવાલી મૈયા' ગીતને મળ્યો 'બેસ્ટ ગ્લોબલ ટ્રેક' નો એવોર્ડ, વિશ્વભરમાં ગૂંજતો થયો માનો ગરબો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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આદિત્ય ગઢવીના 'અલબેલી મતવાલી મૈયા' ગીતને મળ્યો 'બેસ્ટ ગ્લોબલ ટ્રેક' નો એવોર્ડ, વિશ્વ
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