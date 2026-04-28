કોમી એકતાનું અનોખું ઉદાહરણ... ગોધરામાં પહેલીવાર સંપૂર્ણ મુસ્લિમ વસ્તી ધરાવતા વોર્ડમાંથી હિન્દુ મહિલાની જીત
Gujarat Local Body Election Result 2026 : ગોધરાના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર સંપૂર્ણ મુસ્લિમ વસ્તી ધરાવતા વોર્ડમાંથી હિન્દુ મહિલાની જીત થઈ છે. ગોધરા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-7ના અપક્ષ ઉમેદવાર અપેક્ષા સોનીનો ભવ્ય વિજય થયો છે. મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતા વિસ્તારમાં હિન્દુ ઉમેદવારની જીતે કોમી એકતાનું અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
Gujarat Local Body Election Result 2026 : ગુજરાતના ગોધરા શહેરના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર કોઈ હિન્દુ મહિલાએ મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતા વિસ્તારમાં વિજય મેળવ્યો છે. એક સમયે કોમી રમખાણોથી પીડાતા ગોધરા શહેરમાં આ જીતે કોમી એકતાનું અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. ગોધરા નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 7માં અપેક્ષા સોનીએ અપક્ષમાં ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. આ વોર્ડ સંપૂર્ણપણે મુસ્લિમ વિસ્તાર છે, જ્યાં એક પણ મતદાર હિન્દુ નથી. છતાં સોની સમુદાયની એક હિન્દુ મહિલાએ આ જ વિસ્તારમાં ચૂંટણી જીતીને રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
અપેક્ષા સોનીએ પોતાની જીત પછી શું કહ્યું ?
અપેક્ષા સોની માને છે કે ગોધરામાં ભૂતકાળમાં અનેક વખત રમખાણો થયા છે, પરંતુ આ વખતે મુસ્લિમ સમુદાયે તેમના પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને તેમને ચૂંટ્યા છે અને સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દનું એક તેજસ્વી ઉદાહરણ સ્થાપિત કર્યું છે, જે ખૂબ પ્રશંસાને પાત્ર છે. તેમણે કહ્યું કે, જે લોકોએ મતદાન કરીને મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, હું તેમના સંબંધિત વિસ્તારોમાં જે પણ પ્રાથમિક સમસ્યાઓ અને મુશ્કેલીઓ છે તેને ઉકેલવાની મારી જવાબદારી નિષ્ઠાપૂર્વક અને ખંતપૂર્વક નિભાવીશ.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ફરી ભાજપનો ભગવો લહેરાયો
ઉલ્લેખનીય છે કે રવિવારે ગુજરાતભરમાં 15 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો, 84 નગરપાલિકાઓ, 34 જિલ્લા પંચાયતો અને 260 તાલુકા પંચાયતો માટે મતદાન થયું હતું અને આજે ચૂંટણી પરિણામો જાહેર થઈ રહ્યા છે. રાજ્યભરમાં આશરે 10 હજાર બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં 25,000થી વધુ ઉમેદવારોના આજે પરિણામો જાહેર થઈ રહ્યા છે.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ફરી એકવાર ભાજપનો ભગવો લહેરાતો જોવા મળી રહ્યો છે. મોટાભાગની બેઠકો પર ભાજપની જીત થઈ છે.
