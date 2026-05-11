/જ્યારે જ્યારે મંદિરને ધ્વસ્ત કરાયું, ત્યારે ફરીથી વધુ ભવ્યતા સાથે ઊભું થયું, સોમનાથ મંદિરના ધ્વસ્ત અને પુનર્નિર્માણની 7 ઐતિહાસિક ઘટનાઓ

Somnath Temple History : સોમનાથ મંદિરનો ઇતિહાસ સંઘર્ષ અને જીતનું ઉદાહરણ છે. સાત મોટા હુમલાઓ અને લૂંટની ઘટનાઓ છતાં મંદિરનું વારંવાર નિર્માણ કરવામાં આવ્યું. ભારતની સ્વતંત્રતા પછી સરદાર પટેલના પ્રયાસો અને વર્તમાન મંદિરની 75 વર્ષની સફર વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Somnath Temple History : ભારતના 12 જ્યોતિર્લિંગોમાંનું પ્રથમ સોમનાથ મંદિર ફક્ત એક ધાર્મિક સ્થળ નથી, તે ભારતીય ઓળખ અને અટલ શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે. ઇતિહાસના પાનાઓ પર નજર નાખતાં ખબર પડે છે કે આ મંદિરમાં કદાચ અન્ય કોઈ સ્મારક કરતાં વધુ ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યા છે. એવું કહેવાય છે કે સોમનાથને 17 વખત લૂંટવામાં આવ્યું હતું. જોકે, ઇતિહાસકારો મુખ્યત્વે સાત મોટા હુમલાઓનો ઉલ્લેખ કરે છે, જેણે મંદિરના પાયાને હચમચાવી નાખ્યા હતા.
આજે જ્યારે સોમનાથના આંગણે ભવ્ય સોમનાથ અમૃત મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ પવિત્ર ભૂમિની મુલાકાતે છે, ત્યારે સોમનાથના ઇતિહાસને સમજવો જરૂરી છે.
સોમનાથ મંદિર ભારતીય ઇતિહાસના તે પ્રકરણોનું સાક્ષી છે જ્યાં શ્રદ્ધા વારંવાર નફરત પર ભારે પડી હતી. જ્યારે પણ આ મંદિરને ધ્વસ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે ભારતીય રાજાઓ અને જનતાએ તેને વધુ ભવ્યતા સાથે ફરીથી બનાવ્યું. ત્યારે સોમનાથના ઇતિહાસની એ સાત ઘટનાઓ વિશે જાણીએ, જ્યારે જ્યારે મંદિરને ધ્વસ્ત કરવાના પ્રયાસ કરાયા, ત્યારે દેશના રાજાઓ અને લોકોએ તેનું પુનર્નિર્માણ કરાવ્યું.
સોમનાથ મંદિરના ધ્વસ્ત અને પુનર્નિર્માણની 7 ઐતિહાસિક ઘટનાઓ
1. સોમનાથ મંદિરનું સૌપ્રથમ નિર્માણ અને આરબ આક્રમણ
સોમનાથનું પહેલું ભવ્ય મંદિર ઈ.સ. 649માં વલ્લભીના મૈત્રક રાજાઓ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું. લગભગ 75 વર્ષ પછી ઈ.સ. 725માં સિંધના આરબ ગવર્નર અલ-જુનૈદે આ પવિત્ર મંદિર પર પહેલો હુમલો કર્યો અને તેને લૂંટવામાં અને તોડવામાં આવ્યું.
2. બીજી વખત નિર્માણ અને ગઝનવીની ક્રૂરતા
ઈ.સ. 815માં પ્રતિહાર સમ્રાટ નાગભટ્ટ બીજાએ લાલ રેતીના પથ્થરનો ઉપયોગ કરીને મંદિરનું ભવ્ય પુનર્નિર્માણ કર્યું. જો કે, ઈ.સ. 1025-26માં મહમૂદ ગઝનવીએ ભારત પરના તેના સૌથી મોટા આક્રમણ દરમિયાન મંદિરને જમીનદોસ્ત કરી દીધું અને આ સ્થળે 50,000 હિન્દુઓનો નરસંહાર કર્યો.
3. સોલંકી અને ભોજના પ્રયાસો અને ખિલજીનો હુમલો
ગઝનીના ગયા પછી ઈ.સ. 1026 અને 1042 વચ્ચે ભીમદેવ સોલંકી અને પરમાર રાજા ભોજે ફરી એકવાર મંદિરનું નિર્માણ કર્યું. છતાં ઈ.સ. 1299માં ગુજરાતમાં એક હુમલા દરમિયાન અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિ, ઉલુઘ ખાને મંદિરને તોડી પાડ્યું અને તેની સંપત્તિ લૂંટી લીધી.
4. રાજા કુમારપાલે પુનર્નિર્માણ કરાવ્યું અને ઝફર ખાને ફરી ધ્વસ્ત કર્યું
ઈ.સ. 1169માં રાજા કુમારપાલે મંદિરને જટિલ પથ્થરની કોતરણી અને રત્નો જડાવીને વધુ શણગાર્યું, જેનાથી તે ખરેખર ભવ્ય બન્યું. જોકે, ઈ.સ. 1395માં દિલ્હી સલ્તનત હેઠળના રાજ્યપાલ ઝફર ખાને મંદિરનો સંપૂર્ણ નાશ કર્યો અને બધી ભેટો લૂંટી લીધી.
5. રાજા મહિપાલનો સંકલ્પ અને મહમૂદ બેગડાનો હુમલો
ઈ.સ. 1308માં ચુડાસમાના રાજા મહિપાલ પહેલાએ મંદિરનો ફરી એકવાર જીર્ણોદ્ધાર અને નવીનીકરણ કર્યું. જોકે, 1451માં ગુજરાતના શાસક મહમૂદ બેગડાએ સોમનાથ પર હુમલો કર્યો, તેને સંપૂર્ણપણે તોડી પાડ્યું અને આ સ્થળ પર પૂજા પર પ્રતિબંધ પણ લાદ્યો.
6. મહારાણી અહલ્યાબાઈ નવું મંદિર બનાવ્યું અને ઔરંગઝેબનો હુકમ
1665માં ઔરંગઝેબે મંદિરને તોડી પાડવાનો હુકમ જારી કર્યો. ત્યારબાદ, 1706માં તેમણે હિન્દુઓ ત્યાં પૂજા ન કરી શકે તે માટે બીજો હુમલો કર્યો. આ ઘટનાઓ વચ્ચે 1783માં ઇન્દોરના મહારાણી અહલ્યાબાઈએ ખંડેર મંદિરની બાજુમાં એક નવું મંદિર બનાવડાવ્યું. જે જૂના સોમનાથ મંદિર તરીકે જાણીતું થયું.
7. સરદાર પટેલનો દૃઢ સંકલ્પ અને આધુનિક સોમનાથ
ભારતની સ્વતંત્રતા પછી જ્યારે જૂનાગઢ ભારતીય સંઘમાં ભળી ગયું, ત્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે સોમનાથના સંપૂર્ણ પુનઃસ્થાપનનું કામ પોતાના પર લીધું. 1951માં સરદાર પટેલ અને અન્ય મહાન વ્યક્તિઓના સંયુક્ત પ્રયાસો દ્વારા આજે જે ભવ્ય મંદિર ઉભું છે તે પૂર્ણ થયું. એક એવું મંદિર જે આજે આપણી આસ્થાનું કેન્દ્ર છે.