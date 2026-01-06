Prev
1-2 નહીં, સોમનાથ મંદિર પર 17 વખત થયો હતો હુમલો! મુઘલોએ લૂંટ્યું... પછી કોણે વધારી તેની ભવ્યતા? જાણો ઈતિહાસ

Somnath Temple History in Gujarati: ગુજરાતમાં આવેલું સોમનાથ મંદિર દેશના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તીર્થસ્થળોમાંનું એક છે. આ મંદિરનું ઐતિહાસિક મહત્વ વિદ્યાર્થીઓ માટે સમજવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આગામી પરીક્ષાઓ અથવા ઇન્ટરવ્યુમાં તેનાથી સંબંધિત પ્રશ્નો પૂછવામાં આવી શકે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 06, 2026, 01:23 PM IST

History of Somnath Temple: સોમનાથ મંદિર ગુજરાતમાંછે. આ દેશના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તીર્થસ્થળો અને 12 શિવ જ્યોતિર્લિંગમાં પ્રથમ છે. આ મંદિરનો ઈતિહાસ ખૂબ જૂનો છે અને તે વારસાથી ભરપૂર છે. જ્યારે પણ સોમનાથ મંદિરનો ઉલ્લેખ થાય છે તો કહેવામાં આવે છે કે અહીં 1 કે 2 નહીં પરંતુ વારંવાર હુમલા થયા. ઈતિહાસકારોનું માનવું છે કે આ મંદિર પર 17 હુમલા થયા અને મુઘલોએ તેને લૂંટ્યું હતું. મંદિર પર થયેલા હુમલા, તેનો ઈતિહાસ કે પછી તેની ભવ્યતા સાથે જોડાયેલી કહાની વિશે આજે અમે તમને જણાવીશું.

શિવપુરાણમાં પણ છે સોમનાથ  મંદિરનો ઉલ્લેખ
સોમનાથ મંદિર ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્રના પ્રભાસ પાટણ, વેરાવળમાં સમુદ્ર કિનારે સ્થિત છે. આ ભગવાન શિવના 12 પવિત્ર જ્યોતિર્લિંગોમાંથી એક છે. તેનો ઉલ્લેખ શિવ પુરાણના અધ્યાય 13મા પણ છે. કહેવામાં આવે છે કે મંદિરને સોના-ચાંદી અને પથ્થરોથી બનાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેના પર મુઘલો દ્વારા ઘણીવાર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

સૌથી પહેલા મહમૂદ ગઝનવીએ કર્યો હતો હુમલો
હુમલાની શરૂઆત 11મી સદીમાં મહમૂદ ગઝનવીના હુમલાથી થઈ હતી. 1026મા ભીમ પ્રથમના શાસનકાળ દરમિયાન તુર્કી મુસ્લિમ શાસક મહમૂદ ગઝનવીએ સોમનાથ મંદિર પર હુમલો કર્યો અને તેને લૂંટ્યું હતું. જ્યોતિર્લિંગ તોડી દેવામાં આવ્યું હતું. 1169ના એક શિલાલેખ અનુસાર કુમારપાળ (શાસનકાળ 1143-72) એ બીજીવાર તેનું નિર્માણ કરાવ્યું અને રત્નોથી સજાવ્યું હતું.

1299મા ફરી હુમલો, અલાઉદ્દીન ખિલજીના સેનાપતિએ લૂંટ્યું
પરંતુ 1299મા ગુજરાત પર આક્રમણ થયું. આ દરમિયાન અલાઉદ્દીન ખિલજીની સેનાનું નેતૃત્વ ઉલધ ખાન કરી રહ્યો હતો. તેણે વાઘેલા રાજા કર્ણને હરાવ્યા અને સોમનાથ મંદિર લૂંટ્યું હતું.

1308મા પુનનિર્માણ, 1395મા ઝફર ખાનનો હુમલો
1308મા સૌરાષ્ટ્રના ચૂડાસમા રાજા મહિપાલ પ્રથમે બીજીવાર તેનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. તેમના પુત્રએ 1331 અને 1351 વચ્ચે લિંગમની સ્થાપના કરી હતી. પરંતુ 1395મા ફરી મંદિર પર હુમલો થયો હતો. આ વખતે ઝફર ખાને તેને નષ્ટ કર્યું હતું. ઈતિહાસ કારોનું માનવું છે કે આ રીતે 17 વખત મંદિર પર હુમલો થયો અને મુઘલો તેને લૂંટતા રહ્યાં હતા.

કોણે વધારી મંદિરની ભવ્યતા?
સતત હુમલા બાદ પણ મંદિરની ભવ્યતા વધી, જ્યારે ભારતના લોખંડી પુરૂષ અને નાયબ વડાપ્રધાન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ 12 નવેમ્બર 1947ના જૂનાગઢ આવ્યા હતા. તેમણે સોમનાથ મંદિરને બીજીવાર બનાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. પૈસા એકત્ર કરવા અને મંદિરના નિર્માણની દેખરેખ માટે સોમનાથ ટ્રસ્ટની સ્થાપના થઈ હતી. 11 મે 1951ના ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદે આ મંદિરમાં મૂર્તિ સ્થાપના સમારોહ કર્યો. ત્યારબાદ મંદિરની ભવ્યતા વધી ગઈ હતી.

અત્યારે કેમ થઈ રહી છે ચર્ચા?
વર્તમાનમાં સોમનાથ ટ્રસ્ટના ચેરમેન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે. અત્યારે આ ચર્ચા એટલા માટે થઈ રહી છે કારણ કે મંદિર પર 1026મા થયેલા પ્રથમ આક્રમણના 1000 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. સોમનાથ મંદિરને લઈને વર્તમાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ એક લેખ લખ્યો છે.

