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દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘાનું 'રૌદ્ર' રૂપ! તમામ જિલ્લાઓની શાળાઓમાં રજા જાહેર; જાણો હવે ક્યાં સર્જાશે પૂરનું સંકટ

Gujarat School Holiday: દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોમાસાના સક્રિય બનેલા રૌદ્ર સ્વરૂપ અને હવામાન વિભાગની અતિભારે વરસાદની ગંભીર ચેતવણીને પગલે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં મોટો વહીવટી નિર્ણય લેવાયો છે. દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓની શાળાઓમાં રજા અપાઈ. સુરત અને નવસારી જિલ્લા પ્રશાસને સત્તાવાર પરિપત્ર જાહેર કરીને આજે તમામ શાળાઓ તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં રજા જાહેર કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 23, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:04 AM IST
દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘાનું 'રૌદ્ર' રૂપ! તમામ જિલ્લાઓની શાળાઓમાં રજા જાહેર; જાણો હવે ક્યાં સર્જાશે પૂરનું સંકટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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