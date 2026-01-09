Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

રાજકોટ જિલ્લાની 119 શાળાઓમાં એકાએક જાહેર કરાઈ રજા; શાળા સંચાલકોએ કેમ લીધો નિર્ણય?

Dhoraji And Jetpur Earthquake News: ધોરાજી અને જેતપુર તાલુકામાં ભૂકંપના આંચકાની અસર. ધોરાજી અને જેતપુરની મોટાભાગની સરકારી શાળાઓમાં રજા જાહેર કરાઈ. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દીક્ષિત પટેલનું નિવેદન. ધોરાજી તાલુકાની 48 શાળાઓ અને જેતપુર તાલુકાની 70 શાળાઓમાં રજા જાહેર. પાંચપીપળામાં 8 અને લુણાગરીમાં 2 આંચકા, આ બન્ને ગામમાં કેન્દ્ર બિંદુ નોંધાયું.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 09, 2026, 12:41 PM IST

School Holidays in Rajkot: છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી અને જેતપુર પંથકમાં સતત અનુભવાઈ રહેલા ભૂકંપના આંચકાઓને પગલે વહીવટી તંત્ર સાબદું થયું છે. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાને રાખીને જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ધોરાજી તાલુકાની 48 શાળાઓ અને જેતપુર તાલુકાની 70 શાળાઓમાં રજા જાહેર કરાઈ છે.

શિક્ષણ વિભાગનો મોટો નિર્ણય
રાજકોટ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી દીક્ષિત પટેલે આ અંગે સત્તાવાર નિવેદન આપતા જણાવ્યું છે કે, ભૂકંપના સતત આંચકાઓને કારણે વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓમાં ભયનો માહોલ છે. આ સ્થિતિને જોતા ધોરાજી તાલુકાની 48 સરકારી શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. જ્યારે જેતપુર તાલુકાની 70 સરકારી શાળાઓમાં પણ શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. કુલ મળીને 118 જેટલી શાળાઓમાં હાલ રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે.

ભૂકંપના કેન્દ્રબિંદુ અને આંચકાની માહિતી
મળતી માહિતી મુજબ, રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી અને જેતપુર પંથકમાં ભૂકંપના આંચકાનું કેન્દ્રબિંદુ ખાસ કરીને બે ગામોમાં નોંધાયું છે. પાંચપીપળામાં અત્યાર સુધીમાં 8 જેટલા આંચકા અનુભવાયા છે. જ્યારે લુણાગરીમાં 2 આંચકા નોંધાયા છે.

શાળાઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ
DEO દીક્ષિત પટેલે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ સૂચનાઓ માત્ર સરકારી જ નહીં પરંતુ ખાનગી શાળાઓને પણ સમાન રીતે લાગુ પડે છે. તંત્ર દ્વારા શાળાઓને નીચે મુજબના આદેશો આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં જે શાળાઓના બિલ્ડીંગ જૂના અથવા જર્જરીત હોય, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને કોઈપણ સંજોગોમાં ઓરડામાં બેસાડવા નહીં. જો કોઈ વિસ્તારમાં આંચકા અનુભવાતા હોય, તો શાળાના આચાર્ય પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી રજા જાહેર કરી શકે છે. આચાર્યોએ સ્થાનિક મામલતદાર અને DPEO (જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી) સાથે વાતચીત કરીને રજા અંગેનો નિર્ણય લેવાનો રહેશે.

નોંધનીય છે કે, છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી અને જેતપુર પંથકમાં ભૂકંપના આ ડર વચ્ચે તંત્ર દ્વારા લેવાયેલા આ સાવચેતીના પગલાથી વાલીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. હાલમાં તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે.

earthquakeRajkot newsJetpurરાજકોટજેતપુરભૂકંપ

