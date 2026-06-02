/રાત્રે 10 વાગ્યે ગૃહમંત્રીની Midnight Strike: ગુજરાતના તમામ IPS લાઈવ, જાણી લો આ સ્ટ્રાઇકની ખૌફનાક ઇનસાઇડ સ્ટોરી

ઉદય રંજન/ અમદાવાદ: આખરે આ હાઈ-લેવલ બેઠક બાદ જાહેરાત થાય છે —‘ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0’ની! જો તમને એમ લાગતું હોય કે આ સામાન્ય સાયબર ગુનાઓ ઉકેલવા માટેની રૂટિન મીટિંગ હતી, તો તમે બિલકુલ ખોટા છો. આ મામલો સામાન્ય છેતરપિંડીનો નથી પણ સીધો દેશની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલો છે! UP-બિહાર નહીં, સાયબર ઠગોએ હવે ગુજરાતને સોફ્ટ ટાર્ગેટ બનાવ્યું છે; હવે મામલો સાયબર ક્રાઈમ પૂરતો રહ્યો નથી પણ સાયબર ટેરરિઝમ સાથે સંકળાયેલો છે. હવે જાણી લો હર્ષ સંઘવીની મિડનાઇટ સ્ટ્રાઇકની શું છે આ ઇનસાઇડ સ્ટોરી.
રાતના 2 વાગ્યા સુધી દોડધામ, 24 કલાકનું અલ્ટીમેટમ!
રાતના 2 વાગ્યા સુધી ચાલેલી દોડધામ બાદ તાત્કાલિક જિલ્લામાં એસપીથી લઈને આઈજી લેવલે પણ આજે મીટિંગો થઈ છે. ગૃહમંત્રાલયે આદેશ કર્યો છે કે સાયબર ક્રાઈમ સાથે સંકળાયેલા તત્વો પર તૂટી પડો અને જે પણ આ કેસો સાથે સંડોવાયેલા હોય એમની સામે કાર્યવાહીનો રિપોર્ટ 24 કલાક પહેલાં મોકલો... આજે ગુજરાતની તમામ પોલીસ એલર્ટ બની સાયબર માફિયાઓ સામે કાર્યવાહી કરી રહી છે.
એવું બની શકે કે સરકાર કે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને વિગતો પણ જાહેર કરે. હવે ગુજરાતમાં બહાર આવતી સાયબર ક્રાઈમની ઘટનાઓ ફક્ત સામાન્ય ગુનેહગારો, ગઠિયાઓ કે ડ્રગ્સ રેકેટ પૂરતી રહી નથી પણ સાયબર ટેરેરિઝમ સાથે જોડાઈ છે.
પોલીસના વિશ્વસનીય સૂત્રો કહી રહ્યાં છે કે, ગુજરાતમાંથી સાયબર ફ્રોડના રૂપિયા હવે મ્યૂલ એકાઉન્ટો દ્વારા દુબઈ, પાકિસ્તાન, મ્યાનમાર, કંબોડિયા, ચાઈના સહિત અલગ અલગ દેશોમાં મોકલાય છે. અને આ રૂપિયાનો હવે ભારત વિરોધી આતંકવાદી પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. ગુજરાતીઓના મ્યૂલ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ હવે આતંકવાદ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓમાં થઈ રહ્યો છે.
સામાન્ય રૂપિયા માટે ભાડે અપાતા આ બેન્ક એકાઉન્ટો હવે પોલીસ માટે માથાનો દુખાવો બની રહ્યાં છે. પોલીસે કેટલીક બેન્કોના અધિકારીઓ સહિત મ્યૂલ એકાઉન્ટનો દુરોપયોગ કરતા તત્વો સામે કાર્યવાહી કરી છે પણ આ હવે પૂરતી નથી.
આ મામલે કેન્દ્રીય મંત્રાલય પણ એલર્ટ બન્યું છે અને ગુજરાતના ગૃહમંત્રાલય સાથે સંકલન કરી રહ્યું છે. ગુજરાતીઓને ઠગીને વિદેશ પહોંચતા રૂપિયા હવે દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓમાં વપરાઈ રહ્યાં છે. જેને પગલે ગુજરાતના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ એકાએક વીડિયો કોન્ફરન્સથી બેઠક બોલાવીને રાજ્યના તમામ અધિકારીઓને આદેશ કર્યો છે કે આ દેશ હિતનો મામલો છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં આ પ્રવૃત્તિને સાંખી લેવામાં નહીં આવે.
24 કલાકમાં દરેક જિલ્લામાં સાયબર માફિયાઓ સામે કાર્યવાહી કરો અને રિપોર્ટ કરો. હાલમાં આ બાબતે કોઈ જાહેરમાં બોલી રહ્યાં નથી પણ દિલ્હી ગૃહમંત્રાલયનું પણ એટલું જ પ્રેશર છે.
ગુજરાતમાં સરેરાશ રોજના 4થી 5 સત્તાવાર કેસ
એક કેન્દ્રીય સર્વેક્ષણ (Telecom Survey) ના ચોંકાવનારા અહેવાલ મુજબ, ગુજરાતમાં 15 વર્ષથી વધુ ઉંમરના માત્ર 16% લોકો જ સત્તાવાર પોર્ટલ પર સાયબર ક્રાઇમની ઓનલાઇન ફરિયાદ નોંધાવવા અંગે સક્ષમ કે માહિતગાર છે, જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ (17.7%) કરતા પણ ઓછી છે. આ જાગૃતિનો ગેપ ગુનેગારોને મોકળું મેદાન આપી રહ્યું છે.
ગુજરાતમાં થતા કુલ સાયબર ગુનાઓમાંથી સૌથી વધુ 72.6% થી વધુ કેસો ઓનલાઇન નાણાકીય ફ્રોડ (Online Financial Fraud/Cheating) ના હોય છે, જેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કેમ, ડિજિટલ અરેસ્ટ ફ્રોડ અને બેંકિંગ ચીટિંગ સામેલ છે. જો વાર્ષિક 1,592 FIR ના આંકડાને દિવસોમાં વહેંચીએ, તો ગુજરાતમાં સરેરાશ રોજના 4 થી 5 સત્તાવાર કેસ (FIR) સાયબર પોલીસ સ્ટેશનોમાં સત્તાવાર રીતે રજિસ્ટર થાય છે.
છેલ્લા 5 વર્ષમાં સાયબર ગુનાઓમાં 30% નો ધરખમ વધારો નોંધાયો છે. આ ગાળામાં નાગરિકોએ અંદાજે ₹3,387 કરોડ ગુમાવ્યા છે. માત્ર વર્ષ 2025 ના શરૂઆતના 9 થી 11 મહિનામાં જ ગુજરાતીઓએ સાયબર ફ્રોડમાં ₹1,011 કરોડથી વધુની રકમ ગુમાવી છે. ગુજરાતમાં સાયબર ફ્રોડની પ્રત્યેક ફરિયાદ દીઠ સરેરાશ નુકસાનની રકમ અંદાજે ₹71,204 થી ₹82,884 જેટલી છે.
શેરબજાર કે ક્રિપ્ટોમાં ઊંચા વળતરની લાલચ આપીને કરાતી છેતરપિંડી કુલ સાયબર ગુનામાં 42% હિસ્સો ધરાવે છે. મે 2025માં ગુજરાત 1 કરોડથી વધુ રજિસ્ટર્ડ ઇન્વેસ્ટર્સ ધરાવતું દેશનું ત્રીજું રાજ્ય બન્યું, જેના કારણે તે ઠગો માટે 'સોફ્ટ ટાર્ગેટ' બન્યું છે.
અત્યારસુધી 913 એકાઉન્ટ પર કાર્યવાહી
સરકાર આ પહેલાં પણ ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ 1.0 ચલાવી ચૂકી છે. ગુજરાત પોલીસના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ દ્વારા ચલાવવામાં આવેલા આ ઓપરેશનમાં અલગ અલગ કેસમાં કુલ ₹2289 કરોડના સાયબર ફ્રોડનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. અત્યારસુધીમાં 565 ફરિયાદો અને 638 લોકોની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. તમે જો મ્યૂલ એકાઉન્ટ પર કાર્યવાહીની વિગતો જાણવા માગતો હો તો અત્યારસુધી 913 એકાઉન્ટ પર કાર્યવાહી થઈ છે.
ગુજરાતના સાયબર વિભાગ એલર્ટ બનીને કાર્યવાહી તો કરી રહ્યો છે પણ થોડા દિવસ પહેલાં થયેલા ખુલાસાએ પોલીસ વિભાગની ઉંઘ હરામ કરી દીધી છે.
ગુજરાતમાં સાયબર ક્રાઈમના કેસોમાં અમદાવાદ અને સુરત સમગ્ર રાજ્યમાં મોખરે (ટોપ પર) છે, જ્યારે વડોદરા અને રાજકોટ જેવા શહેરી વિસ્તારોમાં પણ કેસો ઝડપથી વધી રહ્યા છે. નેશનલ ક્રાઈમ રેકોર્ડ્સ બ્યુરો (NCRB) ના ડેટા અનુસાર, ગુજરાતમાં વાર્ષિક સરેરાશ 1,500 થી 1,900 જેટલી ઓફિશિયલ FIR નોંધાય છે.
₹226 કરોડનું ક્રિપ્ટો-ટેરર નેટવર્ક અને ડાર્ક વેબનું કનેક્શન!
તમને યાદ જ હશે કે થોડા દિવસ પહેલાં જ ગુજરાત પોલીસે આતંકવાદી ફંડિંગ નેટવર્ક, આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ નેટવર્ક અને ડાર્ક વેબ સાથે જોડાયેલા રૂ. ૨૨૬ કરોડથી વધુના ક્રિપ્ટોકરન્સી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરી ડર્ટી ક્રિપ્ટો ને USDTમાં કન્વર્ટ કરતી ટોળકીના 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. આ નેટવર્ક યુનાઇટેડ કિંગડમમાં 2023થી ચાલી રહેલા ડ્રગ્સ ટ્રાફિકિંગ સાથે પણ સંકળાયેલું હતું.
તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું હતું કે આરોપીઓ ડાર્ક વેબના ARTEMISLAB.CC નામના નાર્કોટિક્સ વેબસાઈટ મારફતે ગેરકાયદેસર ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હતા. અમદાવાદના મોહસિન સદીક મોલાનીના ક્રિપ્ટો વોલેટથી આ ટ્રાન્ઝેક્શન્સનું કનેક્શન મળ્યું હતું. યુએસ ઓફિસ ઓફ ફોરેન એસેટ્સ કંટ્રોલ દ્વારા બ્લેકલિસ્ટેડ સંસ્થાઓ જેમ કે યમનના અંસાર અલાહ ઈરાનના IRGC-QF રશિયાની ' ગરાન્ટેક્સ એક્સચેન્જ અને ઈલાન શોર ક્લસ્ટરથી પણ ફંડ ટ્રાન્સફર થયા હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ નેટવર્ક અને ડાર્કવેબ, ટેરર ફાઈનાન્સ મામલે અત્યારસુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી ગુજરાત પોલીસે કરી હતી.
સૂત્રો એવું પણ કહી રહ્યાં છે કે પોલીસને આ કેસમાં વધુ વિગતો મળી છે જે ચોકાવનારી છે. ગુજરાત એ સાયબર ક્રાઈમ મામલે અગ્રેસર રાજ્ય છે. સરકારના પ્રયાસો છતાં ભલે રોજની 4થી 5 ફરિયાદો નોંધાય પણ 1930 પર રોજની 21 ફરિયાદો આજે પણ થાય છે. સાયબર જાગૃત્તિના અભાવે ઠગો માટે ગુજરાત એ સોફ્ટ ટાર્ગેટ બની રહ્યું છે. પોલીસતંત્ર કાર્યવાહી તો કરી રહ્યું છે પણ લોકો સુધી સાયબર અવેરનેસનો મેસેજ પહોંચી રહ્યો નથી જેનો સીધો ફાયદો સાયબર એક્સપર્ટ્સ ઉઠાવી રહ્યાં છે.
હવે આ રૂપિયાનો ઉપયોગ એ ટેરર ફંડિગમાં ઉપયોગ થતો હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. આમ ગુજરાતીઓને પરસેવાની કમાણીના રૂપિયા ભારતીયોના લોહી વહાવવામાં વપરાઈ રહ્યાં હોવાનું સૂત્રો કહી રહ્યાં છે. આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં સાયબર ટેરર ફંડિગ અંગે ચોંકાવનારા ખુલાસા થાય તો પણ નવાઈ નહીં....
મધરાત્રે હાઈલેવલ બેઠકથી સચિવાલયમાં દોડધામ
ગૃહમંત્રી દ્વારા અચાનક બોલાવવામાં આવેલી આ મધરાતની હાઈપ્રોફાઈલ બેઠકને પગલે ગાંધીનગર સચિવાલયના ગૃહ વિભાગમાં ભારે સળવળાટ જોવા મળ્યો હતો. રાજ્યના પોલીસ વડા સહિતના તમામ ટોચના પોલીસ અધિકારીઓ સચિવાલય ખાતે દોડી આવ્યા હતા.
આ વીડિયો કોન્ફરન્સમાં રાજ્યના પોલીસ કમિશનરો (CP), રેન્જ આઈજી (IG) અને ડીઆઈજી (DIG) અને જિલ્લા પોલીસ વડાઓ (SP) સહિતના તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ મોડી રાત્રે લાઈવ જોડાયા હતા અને પોતપોતાના વિસ્તારની વર્તમાન સુરક્ષા સ્થિતિ તેમજ સાયબર ક્રાઈમના કેસોનો ચિતાર ગૃહમંત્રી સમક્ષ રજૂ કર્યો હતો. જોકે, ગૃહમંત્રાલય દ્વારા સાયબર ફ્રોડ બાબતે કાર્યવાહી કરવા માટે અધિકારીઓને છૂટ આપી દેવાઈ છે અને જેના પરિણામો પણ આગામી દિવસોમાં જોવા મળશે.