Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

9-9 ગુનાનો ઈતિહાસ ધરાવતી નામચીન કીર્તિ પટેલ સામે પોલીસે ઉગામ્યું 'પાસા'નું શસ્ત્ર, વડોદરા જેલમાં ધકેલાઈ

Surat News: સોશિયલ મીડિયામાં વિવાદિત નિવેદનો-હરકતો કરવામાં પણ બદનામ નામચીન કીર્તિપટેલની પાસા હેઠળ અટકાયત. હનીટ્રેપ-ખંડણીમાં નામચીન કીર્તિ પટેલ સામે પોલીસે પહેલીવખત પાસાનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે. નવ ગુનાનો ઈતિહાસ ધરાવતી કીર્તિને વડોદરા જેલ ભેગી કરાઈ હતી. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 09, 2025, 09:26 AM IST

Trending Photos

9-9 ગુનાનો ઈતિહાસ ધરાવતી નામચીન કીર્તિ પટેલ સામે પોલીસે ઉગામ્યું 'પાસા'નું શસ્ત્ર, વડોદરા જેલમાં ધકેલાઈ

Surat News: સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના વિવાદિત નિવેદનો અને હરકતો દ્વારા સતત ચર્ચામાં રહેતી અને ખંડણીખોરી તથા હનીટ્રેપના ગુનાઓમાં નામચીન બનેલી કીર્તિ પટેલ સામે સુરતની કાપોદ્રા પોલીસે કાયદાનો કોરડો વિંઝ્યો છે. કાયદાનો ડર પેદા કરવા માટે પોલીસે પહેલીવાર તેના પર પાસા (Prevention of Anti-Social Activities Act) હેઠળ કાર્યવાહી કરીને તેને વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ ભેગી કરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

9 ગુનાનો ઇતિહાસ અને ખંડણીખોરીની મોડસ ઓપરેન્ડી
નામચીન કીર્તિ પટેલ સામે સુરત સહિત વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં કુલ 9 ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. તેની મુખ્ય મોડસ ઓપરેન્ડી સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરીને લોકોને ધમકાવવા અને ખંડણી પડાવવાની હતી. કીર્તિ પટેલ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી લોકોને ધમકાવતી, બદનામ કરતી અને પછી સમાધાનના બહાને મોટી રકમની માંગણી કરીને રૂપિયા પડાવતી હતી. તેની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ માત્ર સુરત પૂરતી સીમિત ન રહેતા અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ ફેલાયેલી હતી. વારંવાર ગુના આચરવાની ટેવ અને સમાજની શાંતિ માટે જોખમરૂપ બની જતી પ્રવૃત્તિઓને કારણે કાપોદ્રા પોલીસે કડક પગલાં લેવાનો નિર્ણય કર્યો. એમ.આર. સોલંકીની દેખરેખ હેઠળ આ પાસા પ્રપોઝલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો.

વૃદ્ધ બિલ્ડરને ફસાવી 2 કરોડની ખંડણીનો ગુનો
કીર્તિ પટેલ સામે પાસા લગાવવાનો મુખ્ય આધાર કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલો હનીટ્રેપ અને ખંડણીનો ગંભીર ગુનો છે. ગત જૂન 2024માં કીર્તિ પટેલ સામે કાપોદ્રા પોલીસમાં ગુનો નોંધાયો હતો. જેમાં એક ફ્લેટ બુક કરાવી કેન્સલ કર્યા બાદ વધુ રકમની માંગણી કરનાર એક શખ્સ સાથે મળીને કીર્તિએ સુરતના એક વૃદ્ધ બિલ્ડરને હનીટ્રેપમાં ફસાવ્યા હતા. હનીટ્રેપમાં ફસાવ્યા બાદ બિલ્ડરને બ્લેકમેઇલ કરીને તેમની પાસેથી 2 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. આ ગુનામાં કાપોદ્રા પોલીસે અગાઉ કીર્તિ પટેલની ધરપકડ કરી હતી. જોકે, જામીન પર છૂટ્યા બાદ પણ તેની પ્રવૃત્તિઓમાં સુધારો ન આવતા, કાયદાનો ખૌફ ઊભો કરવા માટે પોલીસે પાસા હેઠળ અટકાયત કરવાનો નિર્ણય લીધો.

ધરપકડ વખતે પણ સસ્તી પબ્લિસિટીની હરકત
સોશિયલ મીડિયામાં કાયમ એક્ટિવ રહેતી અને સસ્તી પબ્લિસિટી માટે કોઈ પણ હદે જતી કીર્તિ પટેલની ધરપકડ કરવામાં પોલીસને એક વર્ષ જેવો સમય લાગ્યો હતો. ગત જૂન માસમાં જ્યારે તેની ધરપકડ કરાઈ હતી, ત્યારે પણ તેણે બેશરમ થઈને ફોટોગ્રાફરને 'ટકાટક ફોટો પાડવા' કહીને અનેક કોમેન્ટ કરી હતી. પાસા હેઠળ અટકાયતી કાર્યવાહી બાદ હવે કીર્તિ પટેલને લાંબા સમય સુધી જેલવાસનો સામનો કરવો પડશે, જે સમાજમાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ કરનારાઓ માટે એક કડક સંદેશ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratGujarati NewssuratHoneytrap extortion caseKirti PatelinfamousScamVadodara jail

Trending news