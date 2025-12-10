વૈષ્ણોદેવી દર્શન કરીને પરત ફરતી ગુજરાતીઓની બસને રાજસ્થાનમાં નડ્યો અકસ્માત, 3 શ્રદ્ધાળુના મોત
Rajasthan Bus Accident : વૈષ્ણોદેવીથી પરત ફરી રહેલાં ગુજરાતના શ્રદ્ધાળુઓને અકસ્માત નડ્યો:રાજસ્થાનમાં બસ-ટ્રક વચ્ચે ભયાનક ટક્કરમાં 3નાં મોત, 7ની હાલત ગંભીર; ખાટુશ્યામજી જઈ રહ્યા હતા વલસાડનાં યાત્રીઓ
Accident News : રાજસ્થાનના સીકરમાં ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના બની છે. વૈષ્ણોદેવી મંદિરથી દર્શન કરીને પરત આવતી ગુજરાતી મુસાફરોના બસને અકસ્માત નડ્યો હતો. સીકરના ફતેપુર પાસે બસ અને ટ્રક વચ્ચે ટક્કરમાં 3 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. તેમજ 29 લોકો ઘાયલ થયા છે.
મંગળવારે મોડી રાત્રે સીકરના ફતેહપુરમાં બસ અને ટ્રક વચ્ચે ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો. ફતેહપુર-બિકાનેર હાઇવે પર ઓસ્વાલ શક્તિ મંદિર નજીક બાયપાસ પાસે આ અકસ્માત થયો. આ અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે અને 29 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. બસ વૈષ્ણોદેવીથી પરત ફરી રહેલા શ્રદ્ધાળુઓને લઈ જઈ રહી હતી, જેમાંથી કેટલાક ગુજરાતના શ્રદ્ધાળુઓ સવાર હતા.
ટક્કર બાદ બસ અને ટ્રકના આગળના ભાગને ભારે નુકસાન થયું હતું અને મુસાફરો ગભરાઈ ગયા હતા. લોકોએ 108 અને પોલીસને જાણ કરી હતી. બધાને 108 એમ્બ્યુલન્સ અને ખાનગી વાહનોમાં હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. ગંભીર રીતે ઘાયલ 17 લોકોને ફતેહપુરથી સીકર હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા.
માહિતી મળતાં, એએસપી ફતેહપુર સદર તેજપાલ સિંહ, સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર સુરેન્દ્ર દેગરા અને ફતેહપુર કોતવાલી સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર મહેન્દ્ર કુમાર પોલીસ ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. ઘાયલોને તાત્કાલિક ફતેહપુર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ઘણાની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળે છે. ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.
