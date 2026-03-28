Prev
Next
અમદાવાદ એસજી હાઈવે પર ભયાનક અકસ્માત : કારે બાઈકચાલકને એવો ઢસડ્યો, કે બાઈક બોનેટમાં ફસાયું!

Ahmedabad Car Hits Bike : અમદાવાદના એસજી હાઈવે પર ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો હતો. બેફામ કારચાલકે એક બાઈક સવારને એવો ઢસડ્યો હતો, કે તેના કારની બોનેટમાં બાઈક ફસાઈ ગયું હતું. આ બાદ તે ફરાર થઈ ગયો હતો. સ્થાનિકોએ તેને પકડીને મેથીપાક ચખાડ્યો હતો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:58 AM IST
  • અમદાવાદના એસજી હાઈવે પર ફરી એકવાર વિચિત્ર અકસ્માત સર્જાયો
  • પોલીસે થલતેજમાં રહેતા નબીરા રોહન રશ્મિકાંત પટેલની મોડી રાત્રે ધરપકડ કરી
  • બાઈકને રસ્તા પર ઢસડીને અકસ્માત સર્જીને ભાગી ગયો હતો 

Trending Photos

Ahmedabad News : અમદાવાદમાં અકસ્માત સર્જનારની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. બેફામ કાર ચાલકે બાઈક સવારને એવી ટક્કર મારી હતી કે, બાઈક કારમાં ફસાઈ ગયું હતું. બેફામ કાર ચાલકે બાઈકને રસ્તા પર ઢસડ્યું હતું. કારમાં ફસાયેલું બાઈક લઈ કાર ચાલકે તેને 50 મીટર સુધી ઢસડ્યું હતું. બાઈક પણ કારની બોનેટમાં ફસાયું હતું. આ ઘટનામાં બાઈક સવારને ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. 

અમદાવાદના એસ.જી. હાઈવે પર હિટ એન્ડ રન સર્જનાર કાર ચાલક ઝડપાયો હતો. પોલીસે થલતેજમાં રહેતા નબીરા રોહન રશ્મિકાંત પટેલની મોડી રાત્રે ધરપકડ કરી હતી. પકવાન ઓવરબ્રિજ પાસે લાલ કલરની કારે બાઈક સવારને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. અકસ્માત સર્જીને પોલો કાર (GJ01 RE 2275) નો ચાલક સ્થળ પરથી ફરાર થયો હતો. 31 વર્ષીય આરોપી રોહન પટેલ મેટલ ટ્રેડિંગના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

અકસ્માતમાં કમલેશભાઈ પાણખાણીયાને માથા અને છાતીના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઈજાગ્રસ્ત કમલેશભાઈને સોલા સિવિલ બાદ ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડાયા હતા. અમદાવાદના એસ.જી. હાઈવે પર આવેલા પકવાન ઓવરબ્રિજ પાસે લાલ કલરની કારે (GJ01 RE 2275) બાઈક સવારને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. અકસ્માતમાં કમલેશભાઈ દેવરાજભાઈ પાણખાણીયા નામના વ્યક્તિને માથા, છાતી અને કમરના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. 

અકસ્માત તારીખ ૨૭/૦૩/૨૦૨૬ના રોજ ૯:૧૫ કલાકે શપથની સામે સર્જાયો હતો. અકસ્માત બાદ ઈજાગ્રસ્ત કમલેશભાઈને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. લાલ ફોક્સવેગન પોલો કાર ચાલક અકસ્માત સર્જીને કાર ચાલક ફરાર થઈ ગયો હતો. કાર ચાલક વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Ahmedabadaccidentઅકસ્માતઅમદાવાદ

