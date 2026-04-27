દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર મરણચીસો ગુંજી ઉઠી : કાર ડિવાઈડર કૂદી જતા એક જ પરિવારના 4 લોકોના મોત
Panchmahal Accident : પંચમહાલના કાલોલ નજીક ભયાવહ અકસ્માત સર્જાયો હતો. દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર કાર ડિવાઈડર કૂદી જતા 4 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા હતા. તમામ લોકો વડોદરાના રહેવાસી હતા
Panchmahal News : પંચમહાલ પાસેથી પસાર થતા દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ કોરિડોર પર ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં 4 વ્યક્તિના ઘટના સ્થળે કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે. કાર ડિવાઇડર કૂદીને હાઈવેની એક બાજુમાં ફંગોળાઈ હતી. કારમાં કુલ 5 લોકો સવાર હતા, જેમાંથી 4 ના ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યા છે. જ્યારે એકનો આબાદ બચાવ થયો છે.
મૃતકોના નામ
- ઈલિયાસ ઈકબાલ ખીનજી, ઉંમર 50 વર્ષ
- ઈશાક ઈકબાલ ખીનજી, ઉંમર 48 વર્ષ
- રેહાન અજગર ખીનજી, ઉંમર 35 વર્ષ
- સાજિદ ઈકબાલ ખીનજી, ઉંમક 55 વર્ષ
કાલોલ નજીકથી પસાર થતા દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ રોડ પર અકસ્માત સર્જાયો હતો. વડોદરાનો પરિવાર રાજસ્થાનથી પરત ફરી રહ્યો હતો, ત્યારે તેમને રસ્તામાં જ કાળ ભરખી ગયો.
તમામ મૃતદેહોને કાલોલ રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે મોકલવામાં આવ્યા છે. પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
