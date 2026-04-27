હોમGujaratદિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર મરણચીસો ગુંજી ઉઠી : કાર ડિવાઈડર કૂદી જતા એક જ પરિવારના 4 લોકોના મોત

દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર મરણચીસો ગુંજી ઉઠી : કાર ડિવાઈડર કૂદી જતા એક જ પરિવારના 4 લોકોના મોત

Panchmahal Accident : પંચમહાલના કાલોલ નજીક ભયાવહ અકસ્માત સર્જાયો હતો. દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર કાર ડિવાઈડર કૂદી જતા 4 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા હતા. તમામ લોકો વડોદરાના રહેવાસી હતા 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:40 AM IST

દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર મરણચીસો ગુંજી ઉઠી : કાર ડિવાઈડર કૂદી જતા એક જ પરિવારના 4 લોકોના મોત

Panchmahal News : પંચમહાલ પાસેથી પસાર થતા દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ કોરિડોર પર ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં 4 વ્યક્તિના ઘટના સ્થળે કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે. કાર ડિવાઇડર કૂદીને હાઈવેની એક બાજુમાં ફંગોળાઈ હતી. કારમાં કુલ 5 લોકો સવાર હતા, જેમાંથી 4 ના ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યા છે. જ્યારે એકનો આબાદ બચાવ થયો છે.  

મૃતકોના નામ 

  • ઈલિયાસ ઈકબાલ ખીનજી, ઉંમર 50 વર્ષ
  • ઈશાક ઈકબાલ ખીનજી, ઉંમર 48 વર્ષ
  • રેહાન અજગર ખીનજી, ઉંમર 35 વર્ષ
  • સાજિદ ઈકબાલ ખીનજી, ઉંમક 55 વર્ષ

કાલોલ નજીકથી પસાર થતા દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ રોડ પર અકસ્માત સર્જાયો હતો. વડોદરાનો પરિવાર રાજસ્થાનથી પરત ફરી રહ્યો હતો, ત્યારે તેમને રસ્તામાં જ કાળ ભરખી ગયો.

તમામ મૃતદેહોને કાલોલ રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે મોકલવામાં આવ્યા છે. પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. 

આ પણ વાંચો ;

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

