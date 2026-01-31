Prev
અમદાવાદમાં હિટ એન્ડ રનનો હચમચાવી દેતો બનાવ : પતિ-પત્નીને ટક્કર મારીને કારચાલક ભાગ્યો, પતિ બ્રિજ પરથી નીચે પટકાયો

Ahmedabad Hit And Run : અમદાવાદમાં વધુ એક વખત રફ્તારનો કહેર જોવા મળ્યો. બેફામ કાર ચાલકે એક્ટિવાને ટક્કર મારતા યુવકનું ઘટના સ્થળે મોત નિપજ્યું. તો મહિલા થયા ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત.

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:37 AM IST

Ahmedabad News : અમદાવાદમાં ફરી એકવાર હિટ એન્ડ રનનો હચમચાવી દેતો બનાવ બન્યો છે. અમદાવાદના રાણીપ વિસ્તારમાં રાતે એક્ટિવા પર જઈ રહેલા દંપતીને એક કારચાલકે ટક્કર મારી હતી, અને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. જેમાં પતિનું કમકમાટીભર્યુ મોત નિપજ્યું છે, તો પત્નીને ગંભીર ઈજાઓ થતા સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાઈ છે. આ અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે, કારની ટક્કર બાદ પતિ બ્રિજ પરથી સીધો નીચે પટકાયો હતો. 

પતિનું મોત, પત્ની સારવાર હેઠળ
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અમદાવાદમાં ફરી એકવાર બેફામ કાર ચાલકે અક્સ્માત સર્જયો હતો. શુક્રવારે રાત્રિના સમયે એક અજાણ્યા કાર ચાલકે રાણીપ બ્રિજ પર એક્ટિવા ચાલકને ટક્કર મારી હતી. ટક્કર વાગતા એક્ટિવા ચાલક ફંગોળાયો. એક્ટિવા પર એક દંપતી સવાર હતું. ટક્કર એવી ભયાનક હતી કે, પતિ બ્રિજ પરથી સીધે નીચે પટકાયો હતો. અસારવા સિવિલ ખાતે મહિલા અને પુરુષને ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં પત્ની સારવાર હેઠળ છે, જ્યારે કે તબીબોએ પતિને મૃત જાહેર કર્યો હતો.  

ટક્કર લાગતા જ પતિ બ્રિજ પરથી પટકાયો 
રાત્રે 11:30 વાગ્યાની આસપાસ અજાણ્યા ફોરવ્હીલ ચાલકે પુરઝડપે બેદરકારીથી ગાડી ચલાવી ટક્કર મારી હતી. જેમાં પીડિત કિશન સુનિલભાઈ વછેટા (ઉં. 28) એક્ટિવા (GJ-01-NV-4549) પર પત્ની કોમલબેન (ઉં. 26) સાથે ચાંદખેડા તરફ જઈ રહ્યા હતા. ટક્કરથી કિશનભાઈ બ્રિજ ઉપરથી નીચે પડ્યા, માથા અને શરીરે ગંભીર ઈજાઓ થતાં 108 દ્વારા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. 31 જાન્યુઆરી 2026 સવારે 3:30 વાગ્યે ડોક્ટરે તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. પત્ની કોમલબેનને કમર અને શરીરે ઈજાઓ થઈ છે, તેઓ હાલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.

