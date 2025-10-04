દ્વારકા પર વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાયો : દરિયાથી બસ આટલે દૂર છે વાવાઝોડું શક્તિ
Cyclone Shakti : ચક્રવાતી તોફાન શક્તિ ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્રમાં વધી રહ્યું છે આગળ.... આ તોફાન ગંભીર ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં તીવ્ર બનવાની શક્યતા..... 5 ઓક્ટોબર સુધીમાં ઉત્તર-મધ્ય અરબી સમુદ્રના મધ્ય ભાગો સુધી પહોંચવાની શક્યતા
Dwarka News : અરબ સાગરમાં 'શક્તિ’ વાવાઝોડું સક્રિય થઈ ગયું છે. આગામી 24 કલાકમાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરશે. ત્યારે આ વાવાઝોડું દ્વારકાના દરિયા કાંઠાને ધમરોળશે. આ સાથે જ ગુજરાતના દરિયાકાંઠે ભારે પવન-વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
દ્વારકા પર વાવાઝોડાનો ખતરો
હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે દેવભૂમિ દ્વારકા પર 'શક્તિ' વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાયો છે. વાવાઝોડું દ્વારકાથી 240 કિલોમીટર દૂર અરબી સમુદ્રમાં છે. પ્રતિ કલાક 12 કિમીની ગતિએ શક્તિ વાવાઝોડું આગળ વધી રહ્યું છે. સમુદ્રમાં ભારે કરંટ અને દરિયા કિનારે ઊંચા મોજાં ઉછાળ્યા છે. ગાંધીનગર ફિશરીઝ વિભાગે માછીમારો ને દરિયો ન ખેડવા તત્કાલ કડક સૂચના આપી. વાવાઝોડાને લઈ તંત્ર દ્વારા આગમચેતીના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. દરિયા કિનારે વસતા લોકોને સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે. તો જરૂર જણાશે તો સંભવિત અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંથી લોકોનું સ્થળાંતર પણ કરવામાં આવશે.
શક્તિ વાવાઝોડું સિવિયર સાયક્લોનિક સ્ટોર્મમાં ફેરવાની શક્યતાથી એલર્ટ આપી દેવાયું છે. દ્વારકાથી 260 કિમી દૂર શક્તિ વાવાઝોડું અરબ સાગરમાં ગોળ ગોળ ચકરાવા લઈ રહ્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકિનારે 65થી 75 કિમીની ગતિએ પવન ફૂંકાવવાની શક્યતા છે.
ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ (GMB) દ્વારા હવામાનમાં અચાનક પલટો આવતા અને 'શક્તિ' નામના સંભવિત વાવાઝોડાની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ઓખા અને સલાયા બંદર પર 3 નંબરનું ભયસૂચક સિગ્નલ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે.
'શક્તિ' નામનું વાવાઝોડું હાલમાં દ્વારકાથી 240 કિમી દૂર અરબી સમુદ્રમાં છે અને તે પ્રતિ કલાક 12 કિમીની ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 125 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.
દ્વારકાના અરબી સમુદ્રમાં ભારે પવન સાથે મોજાં ઊંચા ઉછળી રહ્યા છે અને દરિયામાં પ્રબળ કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે. ગાંધીનગર ફિશરીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના તમામ માછીમાર ભાઈઓને આગામી 6 ઓક્ટોબર સુધી દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.
માછીમારોને તાત્કાલિક પોતાની બોટ સુરક્ષિત કિનારે લાંગરી દેવા અને જે માછીમારો હાલમાં દરિયામાં છે, તેમને નજીકના કિનારે પહોંચી જવા સૂચના અપાઈ છે.
ચક્રવાતી તોફાન "શક્તી" ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્રમાં તીવ્ર, વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા
ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્રમાં ચક્રવાતી તોફાન "શક્તિ" ઝડપભેર આગળ વધી રહ્યું છે. આજે, 4 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ 02:30 વાગ્યે, આ તોફાન 22.0 ઉત્તર અક્ષાંશ અને 65.6 પૂર્વ રેખાંશ નજીક કેન્દ્રિત હતું, જે દ્વારકાથી 360 કિમી પશ્ચિમ, નલિયાથી 360 કિમી પશ્ચિમ-દક્ષિણપશ્ચિમ, કરાંચી (પાકિસ્તાન) થી 360 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણપશ્ચિમ અને પોરબંદરથી 420 કિમી પશ્ચિમમાં સ્થિત છે. પાછલા 6 કલાકમાં 10 કિમી/કલાકની ઝડપે પશ્ચિમ તરફ આગળ વધેલું આ તોફાન આજે સવાર સુધીમાં ગંભીર ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં તીવ્ર બનવાની શક્યતા છે.
કઈ દિશામાં આગળ વધશે શક્તિ વાવાઝોડું
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, "શક્તી" પશ્ચિમ-દક્ષિણપશ્ચિમ તરફ આગળ વધશે અને 5 ઓક્ટોબર સુધીમાં ઉત્તર અને મધ્ય અરબી સમુદ્રના મધ્ય ભાગો સુધી પહોંચશે. ત્યારબાદ, 6 ઓક્ટોબરની સવારથી તે પૂર્વ-ઉત્તરપૂર્વ તરફ ફરી વળશે. સંબંધિત વિસ્તારોમાં હવામાનની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે, અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેતી રાખવા અને સ્થાનિક સત્તાવાળાઓની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
