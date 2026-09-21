/હિંમતનગર નજીક બેફામ કારે 12 પદયાત્રીઓને અડફેટે લીધા, એકનું મોત, રોષે ભરાયેલા લોકોએ ગાડીમાં આગ લગાવી

ભાદરવી પૂનમ નજીક આવી રહી છે. લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો અંબાજી દર્શન કરવા માટે પગપાળા જઈ રહ્યાં છે. આ વચ્ચે એક અકસ્માતની ઘટના બની છે. સાબરકાંઠાના હિંમતનગર નજીક આવેલા દોલગઢ પાટિયા પાસે અકસ્માત સર્જાયો છે. એક પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી સ્કોર્પિયો કારે 10થી વધુ પદયાત્રીકોને અડફેટે લીધા છે. આ અકસ્માતમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર કાર ચાલકે પદયાત્રીકોને ટક્કર મારી હતી. ત્યારબાદ તેણે ભાગી જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જેથી રોષે ભરાયેલા સ્થાનિક લોકો અને પદયાત્રીઓએ તાત્કાલીક કારને રોકી હતી. ટોળાએ અકસ્માત સર્જનાર કારને આગના હવાલે કરી દીધી હતી. થોડીવારમાં કાર ભડકે બળી ગઈ હતી.
12 જેટલા પદાયાત્રીકોને ઈજા
આ અકસ્માતની ઘટનામાં 12 જેટલા પદયાત્રીઓને ઈજા પહોંચી છે. આ ઘટના બાદ લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોએ જણાવ્યું કે આ ફોરલેન હાઈવે પર વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં બેફામ વાહનો ચાલે છે, જેના કારણે પદયાત્રીઓએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે.
ભયાનક અકસ્માત બાદ ભારે હોબાળો! બેફામ કારચાલકે 12 પદયાત્રીઓને ઉલાળ્યા, રોષે ભરાયેલા ટોળાએ ગાડી સળગાવી!#sabarkantha #accident #caraccident #gujarat #viralvideos pic.twitter.com/oaVOdFCfaD
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 21, 2026
અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા લોકોના નામ
દિલીપકુમાર સજ્જનસી પટેલ, રહે. પંચમહાલ રોડરા
મહેશભાઈ મગનભાઈ પટેલ, રહે. નાના ચેખલા
હાર્દિકકુમાર રતિલાલભાઈ સોલંકી, રહે. ઉકેડીના મુવાડા, કપડવંજ
મોહનભાઈ રમણભાઈ વાઘેલા, રહે. નાના ચેખલા
ચેતનાબેન મોહનભાઈ વાઘરી, રહે. નાના ચેખલા
સુનિલભાઈ નગીનભાઈ બારીયા, રહે. કણાજી પાણી, તાલુકો જાંબુઘોડા
વક્તુભાઈ ગલબાભાઈ વાઘરી, રહે. નાના ચેખલા
મુકેશકુમાર નટવરભાઈ પટેલ, રહે. દાણોતરા, તાલુકો ગોધરા
રમેશભાઈ ચંદ્રસિંહ પરમાર, રહે. દાણોતરા, તાલુકો ગોધરા
આશાબેન મહેશભાઈ પટેલ, રહે. નાના ચેખલા
રણજીતભાઈ રમેશભાઈ વાઘેલા, રહે. નાના ચેખલા
વિજયભાઈ ધીરૂભાઈ પટેલ, રહે. દાણોતરા, તાલુકો ગોધરા
ઘટનાની જાણ થતાં જિલ્લા પોલીસ વડા, DySP, ગ્રામ્ય પોલીસ સહિતના પોલીસ જવાનો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. ફાયરની ટીમે આગ પર કાબૂ લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. બીજીતરફ પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.