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હિંમતનગર નજીક બેફામ કારે 12 પદયાત્રીઓને અડફેટે લીધા, એકનું મોત, રોષે ભરાયેલા લોકોએ ગાડીમાં આગ લગાવી

હિંમતનગર નજીક અકસ્માત થયો છે. જ્યાં અંબાજી જઈ રહેલા પદયાત્રીકોને એક સ્કોર્પિયો કારે અડફેટે લીધા હતા. આ અકસ્માતમાં 12 જેટલા પદયાત્રીકોને ઈજા પહોંચી છે. જેમાં એકનું મોત થયું છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 21, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:55 PM IST
હિંમતનગર નજીક બેફામ કારે 12 પદયાત્રીઓને અડફેટે લીધા, એકનું મોત, રોષે ભરાયેલા લોકોએ ગાડીમાં આગ લગાવી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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