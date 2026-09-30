Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈ-વે પર ગમખ્વાર અકસ્માત: આણંદ-નડિયાદ વચ્ચે બસ દુર્ઘટનામાં 8 લોકોના કરૂણ મોત, 4 ઈજાગ્રસ્ત

અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈ-વે પર ગમખ્વાર અકસ્માત: આણંદ-નડિયાદ વચ્ચે બસ દુર્ઘટનામાં 8 લોકોના કરૂણ મોત, 4 ઈજાગ્રસ્ત

Ahmedabad-Vadodara Expressway Accident: અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર આણંદ-નડિયાદ વચ્ચે સુરતથી રાજસ્થાન જઈ રહેલી ખાનગી બસને ઓવરટેકિંગ લેનમાં નડેલા ગમખ્વાર અકસ્માતમાં 7 લોકોના કરૂણ મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે 4 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ આણંદ ગ્રામ્ય પોલીસ કાફલો સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો અને ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ કરૂણ હોનારતથી મૃતકોના પરિવારજનોમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 30, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 09:40 AM IST
અમદાવાદ-વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈ-વે પર ગમખ્વાર અકસ્માત: આણંદ-નડિયાદ વચ્ચે બસ દુર્ઘટનામાં 8 લોકોના કરૂણ મોત, 4 ઈજાગ્રસ્ત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ફરી દરિયામાંથી 3000 કરોડનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું! ગુજરાત ATS અને કોસ્ટગાર્ડનું મોટું ઓપરેશ
2
3
4
5