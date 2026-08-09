/મધ્ય પ્રદેશના ઉજ્જૈનમાં સર્જાયો ભયાનક અકસ્માત, મહાકાલના દર્શન કરીને પરત ફરતા વડોદરાના 6 યુવકોનાં કરૂણ મોત

Ujjain Accident: મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના બદનાવર-ઉજ્જૈન ફોરલેન પર ગ્રામ પંચકવાસા પાસે રવિવારે બપોરે લગભગ 1 વાગ્યે દર્દનાક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો છે. રોગ સાઇડથી આવી રહેલા એક અનિયંત્રિત ટ્રેલર સામેથી આવી રહેલી મારુતિ ઇકો વાનને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. આ ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે ઇકો વાનનો કચ્ચરઘાણ બોલી ગયો અને તેમાં સવાર વડોદરાના 6 યુવકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા.
ઈકો વાન અને ટ્રેલર વચ્ચે ભયાનક અકસ્માત
મળતી માહિતી અનુસાર, ટ્રેલર નંબર GJ 39 DB 9248 બદનાવર-ઉજ્જૈન ફોરલેન પર રોંગ સાઇડથી ઉજ્જૈન તરફ જઈ રહ્યું હતું. આ દરમિયાન સામેથી મારુતિ ઇકો વાન નંબર GJ 17 CK 6134 ઉજ્જૈનથી ગુજરાત તરફ જઈ રહી હતી. પંચકવાસા પાસે બન્ને વાહનોની સામસામે જોરદાર ટક્કર થઈ ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં ઇકો વાનનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો હતો અને તેમાં સવાર લોકો વાહનમાં ફસાઈ ગયા હતા. સ્થાનિક ગ્રામજનોની મદદથી પોલીસે રાહત અને બચાવ કાર્ય શરૂ કર્યું. બે મૃતદેહને વાહનમાંથી બહાર કાઢવા માટે ગેસ કટરની મદદ લેવી પડી. પોલીસે તમામ મૃતકોના પરિજનોને જાણ કરી છે.
અકસ્માતની માહિતી મળતા જ બદનાવર પોલીસ સહિતનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતો. પોલીસે ગ્રામજનોની મદદથી વાહનમાં ફસાયેલા મૃતદેહને બહાર કાઢ્યા. અકસ્માતના કારણે ફોરલેન પર થોડીવાર માટે ભારે ટ્રાફિકજામ સર્જાયો હતો, જેને પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને પૂર્વવત કરાવ્યો.
અકસ્માતમાં મહાકાલના દર્શન કરી પરત ફરી રહેલા વડોદરાના 6 યુવકોના મોત
મળતી માહિતી મુજબ, ઇકો વાનમાં સવાર તમામ 6 લોકો વડોદરા જિલ્લાના રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ઈકો વાનમાં સવાર તમામ યુવકો ઉજ્જૈનમાં મહાકાલના દર્શન કર્યા બાદ ગુજરાત પરત ફરી રહ્યા હતા. અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારાઓની ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે.
મધ્ય પ્રદેશના ઉજ્જૈનમાં ટ્રેલર અને ઈકોવાન વચ્ચે સર્જાયો ભયાનક અકસ્માત, 6 યુવકોનાં મોત#madhyapradesh #ujjain #accident #news pic.twitter.com/mZd0kaUwFG
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 9, 2026
સમગ્ર મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી
પોલીસે મૃતદેહનું પંચનામું તૈયાર કરી તેમને બદનાવર સિવિલ હોસ્પિટલના પોસ્ટમોર્ટમ મોકલવામાં આવ્યા છે. અકસ્માત બાદ ટ્રેલર ચાલક ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો છે. પોલીસ દ્વારા ફરાર ટ્રેલર ચાલકની શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે. અકસ્માતનું કારણ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ટ્રેલરનું રોંગ સાઇડમાં આવવું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. જો કે, દુર્ઘટનાના વાસ્તવિક કારણોની પુષ્ટિ પોલીસ તપાસ બાદ થઈ શકશે.