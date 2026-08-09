Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /મધ્ય પ્રદેશના ઉજ્જૈનમાં સર્જાયો ભયાનક અકસ્માત, મહાકાલના દર્શન કરીને પરત ફરતા વડોદરાના 6 યુવકોનાં કરૂણ મોત

મધ્ય પ્રદેશના ઉજ્જૈનમાં સર્જાયો ભયાનક અકસ્માત, મહાકાલના દર્શન કરીને પરત ફરતા વડોદરાના 6 યુવકોનાં કરૂણ મોત

Ujjain Accident: મધ્ય પ્રદેશના ઉજ્જૈનમાં મહાકાલના દર્શન કરીને વડોદરા પરત ફરી રહેલી ઈકોવાન અને ટ્રેલર વચ્ચે ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં વડોદરાના 6 યુવકોનાં કરૂણ મોત નીપજ્યાં છે. ઘટના બાદ ટ્રેલર ચાલક ફરાર થઈ ગયો હતો. સમગ્ર મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 09, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:17 PM IST
મધ્ય પ્રદેશના ઉજ્જૈનમાં સર્જાયો ભયાનક અકસ્માત, મહાકાલના દર્શન કરીને પરત ફરતા વડોદરાના 6 યુવકોનાં કરૂણ મોત

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભારતના આ રાજ્યમાં કોઈ બહારના વ્યક્તિ નથી ખરીદી શકતા જમીન, જાણો શું છે કારણ?
2
3
4
5