Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /ખેડાના કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં ભયાનક વિસ્ફોટ: 10 કિ.મી સુધી ધરા ધ્રૂજી, 7 લોકો ઈજાગ્રસ્ત

ખેડાના કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં ભયાનક વિસ્ફોટ: 10 કિ.મી સુધી ધરા ધ્રૂજી, 7 લોકો ઈજાગ્રસ્ત

Kheda News: ખેડા જિલ્લાના કપડવંજમાં આવેલી એક ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં ભયાનક વિસ્ફોટ થવાની ઘટના બની છે. આ ધડાકો એટલો પ્રચંડ હતો કે તેનો અવાજ આસપાસના ૧૦ કિલોમીટર દૂર સુધીના વિસ્તારોમાં સંભળાયો હતો, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોમાં ભારે ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો. આ ગંભીર દુર્ઘટનામાં ૭ જેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે. વધુમાં, પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન એ ચોંકાવનારી બાબત પણ સામે આવી છે કે આ ફટાકડાની ફેક્ટરી કોઈપણ પ્રકારની મંજૂરી વિના ગેરકાયદેસર રીતે ચલાવવામાં આવી રહી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 27, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:21 PM IST
ખેડાના કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં ભયાનક વિસ્ફોટ: 10 કિ.મી સુધી ધરા ધ્રૂજી, 7 લોકો ઈજાગ્રસ્ત
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વીકેન્ડમાં જામશે રોમાંચનો જંગ, આર્જેન્ટિના, ઇંગ્લેન્ડ અને પોર્ટુગલની અગ્નિપરીક્ષા
Football World Cup 202634 min ago
2
fifa world cup 202649 min ago
3
Abhishek Sharma57 min ago
4
Ambalal Patel big prediction1 hr ago
5
Ketan Agarwal1 hr ago