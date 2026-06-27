/ખેડાના કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં ભયાનક વિસ્ફોટ: 10 કિ.મી સુધી ધરા ધ્રૂજી, 7 લોકો ઈજાગ્રસ્ત

Kheda News: ખેડા જિલ્લાના કપડવંજમાંથી એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને ગમખ્વાર દુર્ઘટના સામે આવી છે. કપડવંજમાં ડમ્પીંગ સ્ટેશન સામે આવેલી એક ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો છે. આ ધડાકો એટલો ભયાનક હતો કે તેની અસર આસપાસના અનેક કિલોમીટર સુધી જોવા મળી હતી. ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં થયેલો વિસ્ફોટ એટલો ભયંકર હતો કે તેનો અવાજ ઘટનાસ્થળથી 10 કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાયો હતો. બ્લાસ્ટના કારણે કપડવંજ પંથકમાં 10 કિમી સુધીની ધરા ધ્રૂજી ઊઠી હતી, જેનાથી સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આ દુર્ઘટનામાં કારખાનામાં કામ કરતા અંદાજે 5 થી 7 જેટલા લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. તમામને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. વિસ્ફોટનો ભયાનક અવાજ સાંભળતા જ આસપાસના લોકો ગભરાઈ ગયા હતા અને શું થયું તે જાણવા ઘટનાસ્થળે લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. આ બ્લાસ્ટની અસર માત્ર ફેક્ટરી પૂરતી સીમિત ન રહેતા, ઘટનાસ્થળની નજીક આવેલા અન્ય ગામોમાં પણ તેની વ્યાપક અસર વર્તાઈ હતી. લોકોએ ભૂકંપ જેવો આંચકો અનુભવ્યો હતો.
ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતી હતી ફેક્ટરી
આ સમગ્ર ઘટનામાં સૌથી મોટો ખુલાસો એ થયો છે કે, રહેણાંક અને ડમ્પિંગ વિસ્તારની નજીક ધમધમતી આ ફટાકડાની ફેક્ટરી સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર હતી. તંત્રની આંખમાં ધૂળ નાખીને, કોઈ પણ પ્રકારની સુરક્ષા કે કાયદાકીય મંજૂરી વિના આ જીવલેણ કારખાનું ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું. નિયમોના ખુલ્લેઆમ ઉલ્લંઘનથી અનેક નિર્દોષ લોકોના જીવ જોખમમાં મુકાયા છે.
હાલમાં તંત્ર અને પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચીને રાહત અને બચાવની કામગીરીમાં જોડાયો છે. આ ફેક્ટરી કોની છે અને અત્યાર સુધી તે કોની રહેમનજર હેઠળ ગેરકાયદેસર રીતે ધમધમી રહી હતી, તે દિશામાં પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. કસૂરવારો સામે કડક કાર્યવાહી થાય તેવી સ્થાનિક લોકો દ્વારા ઉગ્ર માંગ કરવામાં આવી રહી છે.
5 ટૂંકા FAQ
1. પ્રશ્ન: આ પ્રચંડ વિસ્ફોટ ક્યાં થયો હતો?
જવાબ: ખેડા જિલ્લાના કપડવંજમાં, ડમ્પીંગ સ્ટેશન સામે આવેલી એક ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં.
2. પ્રશ્ન: વિસ્ફોટની અસર કેટલી દૂર સુધી વર્તાઈ હતી?
જવાબ: વિસ્ફોટ એટલો ભયાનક હતો કે તેનો અવાજ 10 કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાયો હતો અને લોકોએ ભૂકંપ જેવો આંચકો અનુભવ્યો હતો.
૩. પ્રશ્ન: આ દુર્ઘટનામાં કેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે?
જવાબ: પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, કારખાનામાં કામ કરતા અંદાજે 5 થી 7 લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.
4. પ્રશ્ન: શું આ ફટાકડાની ફેક્ટરી કાયદેસર રીતે ચાલતી હતી?
જવાબ: ના, આ ફેક્ટરી સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર હતી અને કોઈપણ પ્રકારની મંજૂરી કે સુરક્ષા વિના ચાલતી હતી.
5. પ્રશ્ન: ઘટના બાદ તંત્ર અને પોલીસે શું પગલાં લીધા છે?
જવાબ: તંત્ર અને પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળે પહોંચીને રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે, તથા ગેરકાયદે ફેક્ટરી કોની હતી તે અંગે તપાસ શરૂ કરાઈ છે.