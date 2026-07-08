/અમરેલીમાં સિંહોના હુમલામાં 21 વર્ષીય યુવકનું મોત, વન વિભાગે શરૂ કરી તપાસ

અમરેલી જિલ્લાના લીલીયામાં સિંહના હુમલામાં 21 વર્ષીય યુવકનું મોત થયું છે. લીલીયા તાલુકાના અંટાળીયા ગામ નજીક આવેલા રેવેન્યુ અને રિઝર્વ ફોરેસ્ટ સરહદ વિસ્તારમાં સિંહના હુમલામાં સોહીલ મેમણ નામના યુવકનું મોત થયું છે. ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન કરવા માટે ગયેલા યુવકે જીવ ગુમાવ્યો છે.
21 વર્ષીય યુવકનું મોત
પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર અમરેલીના લીલીયા તાલુકાના રિઝર્વ ફોરેસ્ટ વિસ્તારમાં સિંહ-સિંહણના મેટિંગ પીરિયડ દરમિયાન કેટલાક યુવતો ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન કરવા પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ સિંહોએ અચાનક હુમલો કર્યો અને સોહિલ મેમણને ઢસડીને દૂર સુધી લઈ ગયા હતા. જેમાં આ યુવકનું મોત થયું છે. વન વિભાગની ટીમે મૃતદેહને કબજામાં લઈ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો છે.
અમરેલીના અંટાળિયા નજીક યુવક પર સિંહે કર્યો હુમલો, સિંહ સિંહણ મેટિંગ પિરિયડ સમયે યુવક પર કર્યો હુમલો #gujarat #amreli #lionattack #news pic.twitter.com/K5yi51O8gz
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 8, 2026
ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન કરવા પહોંચ્યા હતા યુવકો
યુવકના મોતના સમાચાર મળતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મગી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં વન વિભાગ અને પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. હુમલા બાદ સિંહો આ યુવકનો મૃતદેહ પણ છોડવા માટે તૈયાર નહોતા. વન વિભાગની ટીમે જંગલમાં પ્રવેશ કરી ભારે જહેમત બાદ યુવકનો મૃતદેહ પોતાના કબજામાં લીધો હતો.
તંત્ર દ્વારા પૂછપરછ શરૂ
21 વર્ષીય યુવકના મોત બાદ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. આસપાસના વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર સિંહ દર્શન માટે પહોંચેલા યુવકોને શોધી તપાસ શરૂ કરી છે. યુવકો કઈ રીતે જંગલમાં પહોંચ્યા હતા અને કોઈએ તેમની મદદ કરી હતી કે નહીં, સમગ્ર બાબતે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.