કલેક્ટરની બદલીની અંદર કી બાત : આ એક ઘટનાને કારણે CM નો આદેશ છૂટ્યો હતો

Gujarat Collectors Transfer Order : મહેસૂલ વિભાગે હાલમાં જ 31 કલેક્ટરની બદલીના આદેશ કર્યા હતા. આ આદેશ અમસ્તા જ નહોતા છૂટ્યા, આ પાછળ સીએમ સ્વાગત પોર્ટલ પર બનેલી એક ઘટના કારણભૂત હોવાનું કહેવાય છે. આખરે શું થયુ હતું તે જાણીએ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:19 AM IST
  • ગાંધીનગરમાં હાલમાં કલેક્ટરની બદલીઓના છૂટેલા આદેશ પાછળ એક ઘટના કારણભૂત છે
  • સીએમના સ્વાગત કાર્યક્રમમાં ગાંધીનગરના મ્યુનિ.કમિશનરને જોઈને મુખ્યમંત્રીએ લીધો નિર્ણય

Gandhinagar News : હજી બે દિવસ પહેલા ગાંધીનગરથી એકસાથે સીધા 31 ડેપ્યુટી કલેક્ટરની બદલીનો આદેશ છૂટ્યો હતો. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલા આ બદલી સૂચક માનવામાં આવી રહી છે. પરંતું આ બદલીઓનો આદેશ ચૂંટણીને કારણે નહિ, પરંતુ તેના માટે એક ઘટના કારણભૂત હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઘટના બાદ જ મુખ્યમંત્રીએ માત્ર 3 કલાકમાં નવા કલેક્ટરો આદેશ આપ્યો હતો. આખરે શું થયું હતું તે જાણીએ. 

27 ફેબ્રુઆરીના રોજ 31 કલેક્ટરની બદલીનો આદેશ છૂટ્યો હતો. એ પહેલા એવુ બન્યું હતું કે, ગાંધીનગર કલેક્ટોરેટનો પ્રશ્ન પહેલીવાર મુખ્યમંત્રીના ‘સીએમ સ્વાગત’ કાર્યક્રમમાં પહોંચ્યો હતો. આ સવાલ એક વૃદ્ધ મહિલા નાગરિકનો હતો. મહિલાએ ‘સીએમ સ્વાગત’ માં પુત્ર અને પુત્રવધુના માનસિક ત્રાસમાંથી મુક્તિ અપવવાની રજૂઆત કરી હતી. આ અંગે સીએમ દરબારમાં સુનવણી હાથ ધરાઈ હતી. 

સુનાવણી સમયે મુખ્યમંત્રીએ સ્ક્રીન પર નજર કરી તો તેઓને સામે ગાઁધીનગર મ્યુનિસિપલ કમિશનર જે.એન. વાઘેલા દેખાયા. સ્ક્રીન જોઈને હસતા હસતા ભુપેન્દ્ર પટેલ બોલ્યા કે, ‘વાઘેલા, હજી તમારી પાસે ચાર્જ છે?’

તો સીએમના જવાબમાં વીડિયો કોન્ફરન્સમાં હાજર ગાંધીગનરના મ્યુનિસિપલ કમિશનરે પણ હાસ્ય રેલાવ્યું. બસ, આ ઘટના બાદ જેવો સ્વાગત કાર્યક્રમ પૂરો થયો, તેના ત્રણ કલાકમાં ગાંધીનગરના મહેસૂલ વિભાગમાંથી કલેક્ટરની બદલીઓનો આદેશ છુટ્યો. અનેક 

આ ઘટનાક્રમથી બ્યુરોક્રેટ્સમાં ચર્ચા શરૂ થઈ હતી કે, સીએમ સ્વાગતમાં આવતા પહેલાં જ મુખ્યમંત્રી કદાચ ટ્રાન્સફર ઓર્ડર કરીને આવ્યા હશે, એટલે જ સવા ત્રણેક વર્ષથી મ્યુનિ. કમિશનરને કલેક્ટરના ચાર્જમાં જોઈને તાજ્જુબ વ્યક્ત કર્યું હોઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો :

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

