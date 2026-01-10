Prev
ડાયરા કિંગ માયાભાઈ હાસ્ય કલાકાર મટીને વિવાદના કલાકાર કેમ બન્યા, વડાપ્રધાન સાથેની મુલાકાત પછી તરત વિવાદ

Bagdana Controversy And Mayabhai Ahir : બગદાણા વિવાદનો મામલો તૂલ પકડી રહ્યો છે, ત્યારે વિવાદનું મૂળ ક્યાંથી આવ્યું તે જાણીએ. માયાભાઈ ડાયરા અને રાજકારણ બેયમાં પગ રાખવા જતાં લપસ્યા?

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:19 PM IST

Mayabhai Ahir Vs Koil Samaj દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : બગદાણાના નવનીત બાલધિયા પર થયેલાં હુમલામાં ડાયરાના કલાકાર માયાભાઈ આહિરના દીકરા જયરાજની સંડોવણી હોવાના આરોપો પછી પોલીસ તપાસથી નારાજ કોળી સમાજે મોરચો માંડ્યો છે. ડાયરાના સ્ટેજ પરથી હજારો લોકોને ખડખડાટ હસાવનારા માયાભાઈ માટે આ પ્રકરણ ભલે નવું હોય, પરંતુ વિવાદો સાથે તેમને જૂનો નાતો રહ્યો છે. સાધારણ જીપ ડ્રાઈવરમાંથી પોતાની કલાના જોરે પ્રગતિ કરીને સેલિબ્રિટી બનેલા માયાભાઈએ રાજકારણમાં ચંચુપાત શરૂ કર્યો તેને કારણે સતત વિવાદાસ્પદ બનતાં હોવાનું મનાય છે. 

જીપ ડ્રાઈવરથી સેલિબ્રિટી સુધીની સફર 
આજે કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ અને ડાયરા થકી દેશ-દેશાવરમાં નામના ધરાવતા માયાભાઈ આહિર તળાજા તાલુકાના બોરડા ગામના વતની છે. યુવાનીમાં રોજગાર અર્થે ઢસા વિસ્તારમાં જીપના ફેરા કરતા હતા અને પોલીસ વિભાગ, વિદ્યુત બોર્ડ સહિતના સરકારી વિભાગોમાં જીપ ભાડે આપતા હતા. પરંતુ લોકજીવનના ઊંડા અવલોકનો અને હાસ્ય ઉપજાવવાની નૈસર્ગિક ક્ષમતાને લીધે ડાયરાના મંચ પર આવ્યા અને ઝડપભેર લોકોમાં છવાઈ ગયા. આજે તેઓ ગુજરાતના તમામ લોકપ્રિય કલાકારોમાં શિરમોર ગણાય છે. ડાયરામાં તેમની ડિમાન્ડ એટલી છે કે, ઊંચો ચાર્જ હોવા છતાં તેમની પાસે તારીખો નથી હોતી. 

સંપત્તિનું પ્રદર્શન, સંતો અને રાજકારણીઓની સોબત 
કરોડો રૂપિયાની કમાણી ધરાવતા માયાભાઈ આહિર મોંઘીદાટ ગાડીઓનો કાફલો ધરાવે છે. વતનમાં આલિશાન ફાર્મહાઉસ અને ગાંધીનગરમાં બંગલો હોવાનું પણ કહેવાય છે. તેમણે પોતાના સંતાનોના લગ્ન અત્યંત શાહી ઢબે યોજ્યા હતાં, જેની પ્રસિદ્ધિ પણ બહુ થઈ. માયાભાઈની પ્રસિદ્ધ કથાકાર મોરારીબાપુની સાથેની નિકટતા પણ જગજાહેર છે. તો માયાભાઈની રાજકારણીઓ સાથેની ઘનિષ્ઠતા પણ જાણીતી છે. કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણીથી માંડીને તત્કાલીન કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય અંબરિષ ડેર સાથેની તેમની દોસ્તી પણ જાણીતી છે. અંબરિષ ડેરને કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં લાવવામાં પણ માયાભાઈ કારણભૂત હોવાનું કહેવાય છે. વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે દોસ્તીદાવે તેમણે કોંગ્રેસ વતી અંબરિષ ડેરનો પ્રચાર કર્યો હતો. હરીફ ઉમેદવાર તરીકે હીરાભાઈ સોલંકીએ ત્યારથી તેમને દાઢમાં રાખી લીધા અને હવે લાગ જોઈને ભીંસમાં લીધા હોવાનું પણ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. 

વડાપ્રધાન સાથેની મુલાકાત પછી તરત વિવાદ 
ગત મહિને કેબિનેટ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય અંબરિષ ડેર સાથે માયાભાઈએ દિલ્હી જઈને વડાપ્રધાન મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી. વડાપ્રધાન તેમને હોંશપૂર્વક મળતા હોવાની તસવીરો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ થઈ હતી. એ મુલાકાત પછી માયાભાઈનું રાજકીય વજન વધશે એવી ધારણાઓ પણ ચર્ચાવા લાગી હતી. મુલાકાતના ગણતરીના દિવસોમાં જ બગદાણા વિવાદમાં માયાભાઈનું નામ સંડોવાયું એ પણ બહુ સુચક હોવાનું માનવામાં આવે છે.

પિતાની ચા કરતાં પુત્રની કિટલી વધુ ગરમ 
માયાભાઈ પોતે આપબળે પ્રતિભાના જોરે સેલિબ્રિટી બન્યા છે. તેમના જયેષ્ઠ પુત્ર ભરત આહિર બને ત્યાં સુધી લાઈમલાઈટમાં રહેવાનું ટાળે છે પરંતુ નાના દીકરા જયરાજની ચર્ચા ભારે હોય છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફિલ્મસ્ટાર જેવી તેમની રિલ્સ ફરતી હોય છે અને મોંઘી ગાડીઓમાં ફરે છે. રાજકારણમાં પ્રવેશીને પિતાના સંપર્કોના જોરે ઝડપભેર પ્રગતિ કરવાની તેમની ખ્વાહિશ પણ કોઈથી અજાણી નથી. સંપત્તિના દેખાડા અને સેલિબ્રિટી હોવાના તોરને લીધે જયરાજ આહિર પંથકમાં અળખામણા બન્યા હોય તેવી શક્યતા પણ નકારી શકાય નહિ. 

વિવાદ પછી જાહેરમાં કોઈનું સમર્થન કેમ નથી?
બગદાણા વિવાદ પછી હીરાભાઈ સોલંકીએ ઉઘાડેછોગ પીડિત નવનીત બાલધિયાનું સમર્થન કર્યું અને એ પછી સમગ્ર કોળી સમાજ સમર્થનમાં આગળ આવ્યો. પરંતુ માયાભાઈ તરફે આહિર સમુદાય કે આહિર નેતાઓ તો ઠીક, માયાભાઈની સાથે ફરતાં તેમનાં ઘનિષ્ઠ મિત્રો પૈકી કોઈએ હજુ સુધી જાહેર સમર્થન કર્યું નથી. ભાજપના એક વરિષ્ઠ નેતા માયાભાઈ અને હીરાભાઈ વચ્ચે સમાધાન કરાવવા પ્રયત્નશીલ હોવાનું કહેવાય છે, પરંતુ કોકડું બરાબર ગૂંચવાયું હોવાનું મનાય છે. કારણ કે કોળી સમાજ સમાધાનના મૂડમાં નથી લાગતો. 

બગદાણા વિવાદ સાથે જોડાયેલી આ ઘટનાઓ પણ જાણો : 

