પીએમ સૂર્યઘરથી લઈને ગ્રીન હાઈડ્રોજન સુધી... જાણો કેવી રીતે ગુજરાત બનશે ભારતનું 'એનર્જી ગેટવે'
Vibrant Gujarat Regional Conference 2026 : 11 અને 12 જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્ર માટે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સ 2026 યોજાશે. કચ્છ–સૌરાષ્ટ્ર માટે VGRC 2026: ગુજરાતની ગ્રીન એનર્જી વિઝનને મળશે વૈશ્વિક મંચ
Rajkot News : કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્ર માટેની વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત રીજનલ કોન્ફરન્સ (VGRC) 2026નું આયોજન 11 અને 12 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ રાજકોટમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. બે દિવસીય આ ઐતિહાસિક સમિટનું ઉદ્ઘાટન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા કરવામાં આવશે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતના 'પંચામૃત' લક્ષ્યોની રૂપરેખા આ રીતે આપી છે:
2030 સુધીમાં 500 ગીગાવોટ બિન-અશ્મિભૂત ઉર્જા ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરવી, નવીનીકરણીય સ્ત્રોતોમાંથી દેશની 50% ઊર્જાની જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવી, કુલ અંદાજિત કાર્બન ઉત્સર્જનમાં એક અબજ ટન ઘટાડો કરવો, 2030 સુધીમાં કાર્બન તીવ્રતામાં 45% ઘટાડો કરવો અને 2070 સુધીમાં નેટ-ઝીરો ઉત્સર્જન પ્રાપ્ત કરવું. નવીનીકરણીય ઊર્જામાં અગ્રેસર ગુજરાત, વિવિધ નીતિઓ, મોટા પાયે પ્રોજેક્ટ્સ અને તેના સ્વચ્છ ઊર્જા ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવતી પહેલ દ્વારા આ માર્ગ પર આગળ વધી રહ્યું છે. આ દ્રષ્ટિકોણ સાથે સંરેખિત થતાં, ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ (EPD) VGRC ખાતે વિવિધ પ્રકારના સેમિનાર, રાઉન્ડ ટેબલ અને પેનલમાં ચર્ચાઓ રજૂ કરશે.
પ્રથમ દિવસ: ગ્રીન ગ્રોથ અને બ્લુ એનર્જી પર કેન્દ્રિત ચર્ચાઓ
11 જાન્યુઆરીના રોજ ‘તકોનો મહાસાગર – બ્લુ એનર્જી, ગ્રીન ફ્યુચર’ વિષય પર CEO રાઉન્ડટેબલ બેઠક યોજાશે, જેમાં ગ્રીન સ્ટાર્ટઅપ્સ ફાયરસાઇડ ચેટ, બ્લુ એનર્જી અને હરિત રોકાણોની સંભાવનાઓ પર ચર્ચા થશે. સાથે જ ‘કાર્બન ટુ ક્રોપ્સ: ગ્રીનર મોલેક્યુલ્સ, ગ્રેટર યીલ્ડ્સ’ વિષયક બેઠકમાં કાર્બન કૅપ્ચર આધારિત કૃષિ ઉકેલો પર ફોકસ કરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત ‘ગુજરાત – ઇન્ડિયાઝ એનર્જી ગેટવે: લીડિંગ ધ કર્વ ઇન ઓઇલ એન્ડ ગેસ’ સત્ર, સાથે જ પ્રદર્શન-કમ-ટ્રેડ શો યોજાશે, જેમાં ડે-ટાઇમ પાવર ટુ એગ્રીકલ્ચર, રિન્યુએબલ એનર્જી ઉત્પાદન માટે ખાતરીપૂર્વકની કનેક્ટિવિટી અને પીએમ સૂર્ય ઘર મુફ્ત બિજલી યોજના હેઠળ સોલાર રૂફટોપમાં અખિલ ભારતીય શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન દર્શાવવામાં આવશે.
બીજા દિવસે: નીતિ, ટેકનોલોજી અને 100 GW મિશન
12 જાન્યુઆરીના મુખ્ય કાર્યક્રમ સોલાર ડિવિડન્ડ્સ: પીએમ-કુસુમ અને પીએમ સૂર્ય ઘર મુફ્ત બિજલી યોજના દ્વારા સશક્તિકરણ સાથે શરૂ થશે. આ દિવસે GUVNL અને તેની પેટાકંપનીઓની શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ પર પ્રકાશ પાડતા સંક્ષેપનું વિમોચન, MoU પર હસ્તાક્ષર અને લાભાર્થીઓ, વિક્રેતાઓ અને કર્મચારીઓનું તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન માટે સન્માન કરવામાં આવશે.
AI/ML દ્વારા સ્માર્ટર રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન્ટિગ્રેશન અને સ્ટેડિયલ સ્ટોરેજ સોલ્યુશન્સ, સ્વચ્છ ઉર્જાને સક્ષમ બનાવતા કેબલ્સ: લાસ્ટ-માઇલ કનેક્ટિવિટી સાથે રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન્ટરવોવન, એક કોરિડોર, ઘણા જોડાણો: ક્લાયમેટ-રેઝિલિઅન્ટ એનર્જી સિસ્ટમ્સ, મિશન 100 GW (શપથ પત્ર): પંચામૃત પ્રત્યે રાજ્યની પ્રતિબદ્ધતા, અને પરમાણુ ઉર્જાના ઉપયોગ માટે રોડમેપ પર પણ ચર્ચા થશે.
‘મિશન 100 GW (શપથ પત્ર):
પંચામૃત પ્રત્યે રાજ્યની પ્રતિબદ્ધતા’ વિષયક ઉચ્ચસ્તરીય પેનલ ગુજરાતના 2030 સુધીમાં 100 GWથી વધુ નવીનીકરણીય ઊર્જા ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરવાના સંકલ્પને રેખાંકિત કરશે. આ સાથે ‘ગ્રીન હાઈડ્રોજન નીતિ’ અને ‘પરમાણુ ઊર્જાના ઉપયોગ માટેનો રોડમેપ’ પરના સત્રો રાજ્યના હાઈડ્રોજન ઇકોસિસ્ટમ અને ભારતની લાંબા ગાળાની ઊર્જા સુરક્ષામાં ગુજરાતની ભૂમિકાને ઉજાગર કરશે.
નવીનતા, રોકાણ અને ભાગીદારીનું સંગમ
થીમેટિક સેમિનારમાં ટ્રાન્સમિશન પ્લાનિંગ અને ગ્રીડ સ્થિતિસ્થાપકતા પર 'એક કોરિડોર, ઘણા જોડાણો: આબોહવા-સ્થિતિસ્થાપક ઉર્જા પ્રણાલીઓ', ઔદ્યોગિક ડીકાર્બોનાઇઝેશન પર 'ગ્રીન ઉદ્યોગ માટે બાયોમાસ - અનટેપ્ડ પોટેન્શિયલને અનલોકિંગ' અને AI-સંચાલિત ગ્રીડ ઑપ્ટિમાઇઝેશન પર 'સ્માર્ટર રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન્ટિગ્રેશન અને સ્ટેડિયલ સ્ટોરેજ સોલ્યુશન્સ થ્રુ AI/ML' શામેલ હશે.
'કેબલ્સ જે સ્વચ્છ ઉર્જાને સક્ષમ કરે છે' પર GETCO ની આગેવાની હેઠળની ચર્ચાઓ અને વેન્ડર મીટ ગ્રીડ કનેક્ટિવિટી અને ઉદ્યોગ સહયોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. વધારાની ચર્ચાઓમાં પાવર સેક્ટરમાં ઉન્નત સાયબર સુરક્ષા અને કાર્બન ટુ પાક: ગ્રીનર મોલેક્યુલ્સ, ગ્રેટર યીલ્ડ્સ, ટકાઉ કૃષિ ઉકેલો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને આવરી લેવામાં આવશે. ગ્રીન સ્ટાર્ટઅપ્સ ફાયરસાઇડ ચેટ અને સ્ટાર્ટઅપ ફેલિસેશન પ્રોગ્રામ નવીનતાઓને રોકાણકારો, કોર્પોરેટ્સ અને તેની યાત્રામાં એક નેતા તરીકે રાજ્યની ભૂમિકાને મજબૂત બનાવશે.
