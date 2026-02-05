જસદણના આ ઉદ્યોગે બદલી નાખ્યું મહિલાઓનું કિસ્મત! જાણો કેવી રીતે વિદેશોમાં ફેલાવી કળાની સુવાસ?
Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના જસદણ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં મીનાકારી ઉદ્યોગ હવે મહિલાઓ માટે સ્વરોજગાર અને આર્થિક સશક્તીકરણનું મજબૂત માધ્યમ બન્યો છે. જસદણની આ કારીગરી દેશ તેમજ વિદેશમાં લોકપ્રિય છે. આ મહિલાઓ મીનાકારી ઉદ્યોગ હેઠળ જ્વેલરી બૉક્સ, ગિફ્ટ બૉક્સ અને મંદિરોની પૂજા પ્લેટો બનાવી રહી છે. અનેક મહિલાને હવે ઘરની જ નજીક નિયમિત અને સન્માનજનક વેતન મળી રહ્યું છે.
Rajkot News: રાજકોટના જસદણની બહેનોએ ઘરઆંગણે જ રોજગારીનું નવું આકાશ શોધી લીધું છે. વર્ષો જૂની મીનાકારી કળા આજે આ મહિલાઓ માટે માત્ર શોખ નહીં, પણ આત્મનિર્ભરતાનું સબળ માધ્યમ બની છે. અંદાજે ₹250 કરોડનું ટર્નઓવર ધરાવતા આ ઉદ્યોગમાં હજારો બહેનો જોડાઈને વિદેશો સુધી પોતાની કળાની સુવાસ ફેલાવી રહી છે. આ વાર્તા છે એ હાથોની, જે ઘરની સાથે દેશની અર્થવ્યવસ્થામાં પણ અમૂલ્ય યોગદાન આપી રહ્યા છે.
મીનાકારી ઉદ્યોગ આજે 250 જેટલા યુનિટ્સ સાથે ધમધમે છે...
જસદણની ઓળખ સમાન મીનાકારી ઉદ્યોગ આજે 250 જેટલા યુનિટ્સ સાથે ધમધમી રહ્યો છે. આ ઉદ્યોગની વિશેષતા એ છે કે તેમાં કાર્યરત કુલ શ્રમિકોમાં 50 ટકા હિસ્સો મહિલાઓનો છે. અહીં તૈયાર થતા જ્વેલરી બોક્સ, આકર્ષક ગિફ્ટ આર્ટિકલ્સ અને પૂજાની થાળીઓની દેશ-વિદેશમાં ભારે માંગ છે. 'વોકલ ફોર લોકલ' અભિયાનને સાર્થક કરતા આ ઉદ્યોગે વાર્ષિક ₹50 કરોડની નિકાસ સાથે 'લોકલ ટુ ગ્લોબલ'નું સપનું સાકાર કર્યું છે.
શું છે સરકારની 'વાજપેયી બેંકેબલ યોજના'?
રોજગારી માટે હવે અહીંની મહિલાઓને ક્યાંય દૂર જવું પડતું નથી. ઘરની જવાબદારીઓ સંભાળવાની સાથે તેઓ સન્માનજનક આવક મેળવી પરિવારને આર્થિક ટેકો પૂરો પાડી રહી છે. સરકારની 'વાજપેયી બેંકેબલ યોજના' હેઠળ મળતી ₹25 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન અને જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રની વિશેષ તાલીમે આ બહેનોના કૌશલ્યને વ્યાવસાયિક ઓપ આપ્યો છે.
મીનાકારીની આ ચમક જસદણની બહેનોના જીવનમાં આત્મવિશ્વાસનો ઉજાસ લાવી છે. આર્થિક આઝાદી મળતા જ આ મહિલાઓ પોતાના સંતાનોના શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે વધુ સક્ષમ બની છે. પરંપરાગત કળા અને આધુનિક પ્રોત્સાહનના સંગમથી જસદણની નારી શક્તિ આજે સાચા અર્થમાં સશક્ત બની અન્ય લોકો માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બની રહી છે.
