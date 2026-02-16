અપકીર્તિમાં જ કીર્તિ: શા માટે વિવાદાસ્પદ કીર્તિ પટેલ નીતનવાં વિવાદો સર્જે છે?
Controversial Kirti Patel : કીર્તિ પટેલનો વિવાદ સાથે જૂનો નાતો છે. કીર્તિ પટેલ પટેલ સામે અનેક કેસ પણ થઈ ચૂક્યા છે. ત્યારે આખરે કીર્તિ પટેલ કેમ વિવાદોમાં રહે છે અને અત્યાર સુધી તેણે કેવા કેવા વિવાદો સર્જયા છે તેના પર એક નજર કરીએ
Kirti Patel And Controvesy : જૂનાગઢ ખાતે યોજાયેલા મીની કુંભ મેળામાં હવે વિવાદ સર્જાયો છે. આ વિવાદ કિર્તી પટેલે મૃગી કુંડમાં શાહીસ્નાન કરતા છેડાયો છે. સાધુના વેશમાં આવીને કિર્તી પટેલે મૃગી કુંડમાં શાહી સ્નાન કર્યુ. જે બાદ સ્થાનિક પોલીસે તેને બહાર કાઢ હતી. આ દરમિયાન પણ કિર્તી પટેલે સ્થળ પર હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા ક્રિએટ કર્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે, મૃગી કુંડ ખાતે દર મહાશિવરાત્રિના રાત્રે શાહી સ્નાન યોજાઈ છે. જેમાં અખાડાઓ સાથે જોડાયેલા સાધુ-સંતો અને નાગા બાવાઓ આસ્થાની ડૂબકી લગાવતા હોય છે. સામાન્ય માણસ માટે આ શાહી સ્નાન વર્જિત હોય છે. છતાં પણ કિર્તી પટેલે કોઈની મંજૂરી લીધા વગર જ શાહી સ્નાનમાં ભાગ લેતા વિવાદ છેડાયો છે. જૂનાગઢના પ્રાંત અધિકારીનું કહેવું છે કે આ મામલે હવે અખાડાઓ નિર્ણય લેશે. તે મૂજબ કાર્યવાહી થશે. પરંતુ કીર્તિ પટેલ અને વિવાદોનો અંત આવતો નથી. કીર્તિ પટેલનો વિવાદો સાથે જૂનો નાતો છે. જેટલા વિવાદો એટલી કીર્તિની ખ્યાતિ.
કીર્તિ પટેલનું કરિયર
કીર્તિ પટેલ એક સમયે ફેશન ડિઝાઈનર હતી. તેમજ સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો બનાવી ફેમસ થઈ હતી. પરંતુ હવે તેનું નામ વિવાદોમાં વધુ રહેતું હોય છે. અપકીર્તિ એ જ એના પ્રાણવાયુ છે. કીર્તિ પટેલ વારંવાર વિવાદ સર્જે છે, કારણ કે વિવાદ જ એની કમાણી છે. સોસિયલ મીડિયા પર રીલ લાખો લોકો જુએ છે, તેમાંથી કમાણી થાય છે. કહેવાય છે કે, તે કેટલીક બ્રાન્ડ એન્ડોર્સ કરે છે. જેટલા વિવાદ થાય તેટલો ચહેરો જાણીતો બને. જેનાતી ધાક તો વધે જ છે, પણ સાથે વ્યૂ પણ વધે છે.
કિર્તી પટેલની ડૂબકીથી સંત સમાજમાં આક્રોશ
જૂનાગઢના પવિત્ર મૃગીકુંડમાં કિર્તી પટેલે ડૂબકી લગાવતા વિવાદ છેડાયો છે. સાધુના વેશમાં આવીને કિર્તી પટેલે ડૂબકી લગાવી હતી. જાણ થતા સ્થળ પર હાજર પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી. પોલીસે કિર્તી પટેલને મૃગી કુંડની બહાર કાઢી હતી. ત્યારે મૃગી કુંડમાંથી બહાર આવવાનું કહેતા કિર્તીએ ત્યાં ડ્રામા કર્યો હતો. તેણે કહ્યું હતું કે, હું સનાતની છું એટલે સ્નાન કર્યું છે.
મારી પાછળ ફરવાનું નહિ, હું કોઈ આરોપી નથી
તો બીજી તરફ, કીર્તિ પટેલ ડ્યુટી પર તૈનાત ઓફિસરો સાથે પણ અભદ્ર વર્તન કરતી જોવા મળી હતી. તેણે બે મહિલા પીઆઈ સાથે દાદાગીરી કરી હતી. એટલું જ નહિ, તેમની સામે અપશબ્દો પણ કહ્યા હતા. તેણે પોલીસને ધમકાવતા કહ્યું હતું કે, હું અહીંથી જતી રહીશ, મારી પાછળ પાછળ નહીં ફરવાનું. હું કોઈ આરોપી નથી હો! ચલો નીકળો અહીંથી
કીર્તિ પટેલ વધુ એક વિવાદિત વીડિયો
મૃગી કુંડમાં સ્નાન કર્યા બાદ વિવાદિત કિર્તી પટેલ ભારતી આશ્રમમાં જોવા મળી હતી. સોશ્યલ મીડિયાનો વધુ એક વાયરલ વીડિયો થયો છે. જેમાં કીર્તિ પટેલ ભારતી આશ્રમમાં ભજન સાંભળતી જોવા મળી છે. તેના મિત્રો સાથે પૈસા ઉડાવતા હોવાનો વીડિયો છે.
કીર્તિ પટેલ અને વિવાદ
કીર્તિ પટેલનો વિવાદ સાથે જૂનો નાતો છે. ટિકટોક સ્ટાર બન્યા બાદથી કીર્તિ પટેલના કારનામા ક્યાંય અટક્યા નથી. ઉપરથી દિવસેને દિવસે વધી રહ્યાં છે. વિવાદોમાં ઉમેરો એ કીર્તિ પટેલની કીર્તિમાં નવું છોગું હોય તેવું તેને લાગે છે. નામચીન કીર્તિ પટેલ સામે સુરત સહિત વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં હવે કુલ 10 ગુના થઈ ગયા છે.
દેવાયત ખવડ અને પદ્મિનીબા વાળા સાથે પણ વિવાદમાં ઉતરી છે
કીર્તિ પટેલ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી અનેક લોકો સાથે વિવાદમાં ઉતરી છે. જેમાં ડાયરાના કલાકાર દેવાયત ખવડ સાથે કીર્તિ પટેલની શાબ્દિક ટપાટપી લાંબી ચાલી હતી. આખરે તેમાં સમાધાન થતા મામલો અટક્યો હતો. તો બીજી તરફ, ક્ષત્રિય મહિલા અગ્રણી પદ્મિનીબા વાળા સામે પણ કીર્તિ પટેલે મોરચો માંડ્યો હતો. જેમાં તેણે પદ્મિનીબા વાળાના ચાળા પાડતો વીડિયો પણ બનાવ્યો હતો.
કીર્તિ પટેલ અને ખજૂરભાઈનો વિવાદ
ખજૂરભાઈ ઉર્ફે નીતિન જાનીએ રાજકારણમાં આવવા અંગે નિવેદન આપતા કીર્તિ પટેલે નીતિન જાનીને પણ અડફેટે લીધા હતા. ખજૂર ઉર્ફે નીતિન જાની સામે અપક્ષ ચૂંટણી લડવાની કીર્તિ પટેલે મોટી ચેલેન્જ આપી હતી. તેણે કહ્યું હતુ કે, તું જ્યાંથી ચૂંટણી લડીશ, હું અપક્ષ તરીકે સામે ઊભી રહીશ”
કિર્તી પટેલ અને રોયલ રાજાની બબાલ
ટ્યુબર રોયલ રાજાનું અપહરણ કરીને તેને ઢોરમાર મારવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે તેણે ટિકટોક સ્ટાર કિર્તિ પટેલ પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા અને કહ્યું હતું કે હુમલાખોરોએ કિર્તિ પટેલના કહેવા પર મને માર માર્યો અને મારી મૂછો કાપી હતી.
