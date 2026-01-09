ગુજરાતમાં કોળી પાવર : બગદાણા તો છમકલું છે! કોળી સમાજ સરકાર બદલવા સમર્થ, પરંતુ એકજૂટ થાય તો...
Koli Samaj In Gujarat Politics : કોળી સમાજના અનેક ફાંટા, તળપદા, ચુંવાળિયા જેવા પેટાપ્રકારો ઉપરાંત ભૌગોલિક વિસ્તાર મુજબ ઝુકાવ અલગ અલગ છે. પરંતું ગુજરાતનો કોળી સમાજ ધારે તો શું કરી શકે છે તે જોઈએ
Trending Photos
Gujarat Politics દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : બગદાણા વિવાદ ઉકેલાવાને બદલે દિવસે દિવસે વધુ ગૂંચવાઈ રહ્યો છે. સુરતથી 200 ગાડીના કાફલા સાથે કોળી યુવાનો બગદાણા પહોંચ્યા પછી ઋષિભારતી બાપુએ પણ નવનીત બાલધિયાને ન્યાયની માંગણી કરતાં ‘અમારા વગર સરકાર નહિ’ બને એવો હુંકાર પણ કરી દીધો છે. શું છે વાસ્તવિક સ્થિતિ? શું ખરેખર ગુજરાતના રાજકારણ અને રાજ્યમાં કોળી સમુદાય એટલું સંખ્યાત્મક પ્રભુત્વ ધરાવે છે?
કોળી સમાજ પ્રભાવશાળી પણ...
ગુજરાતમાં કોઈ જ્ઞાતિ સમુહના પ્રભાવની વાત આવે ત્યારે પાટીદાર સમાજ પ્રથમ જણાય. અત્યાર સુધીની તમામ વિધાનસભામાં પટેલ ધારાસભ્યો અને પટેલ મુખ્યમંત્રીની સંખ્યા જોતાં એ સાચું પણ લાગે. પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે સંખ્યાની દૃષ્ટિએ ગુજરાતમાં કોળી સમાજ સૌથી વધુ એટલે કે 23% જેટલો છે. વિધાનસભાની આશરે 35-40 બેઠકો પર કોળી સમાજના મત મહત્વપૂર્ણ મનાય છે. આ પૈકી મહત્તમ બેઠકો સૌરાષ્ટ્રમાં અને 12-15 બેઠકો દક્ષિણ ગુજરાતમાં છે. ગુજરાતના દરેક વિસ્તારમાં પથરાયેલો કોળી સમાજ જોકે ભૌગોલિક વિસ્તાર અનુસાર અલગ અલગ ફાંટાઓમાં વહેંચાયેલો હોવાથી એકજૂટ નથી. તેને લીધે સૌથી મોટી વોટબેન્ક હોવા છતાં હજુ હમણાં સુધી કોળી મતદારોને એકેય રાજકીય પક્ષ ખાસ ગંભીરતાથી લેતો ન હતો. પરંતુ છેલ્લાં બે દાયકાથી કોળી સમુદાયની રાજકીય જાગૃતિ અને મહત્વાકાંક્ષા વધતી જાય છે, જેને અવગણી શકાય તેમ નથી.
ભાવનગર, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલીમાં દબદબો
કોળી સમાજ પરંપરાગત રીતે સાગરખેડુ હોવાથી દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં તેમની સંખ્યા નોંધપાત્ર છે. માછીમારી અને વહાણવટાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ આ સમુદાયના લોકો ખેતમજૂર તરીકે પણ મોટી સંખ્યામાં કાર્યરત હોય છે. આઝાદી પહેલાં શિક્ષણ અને જાગૃતિનું નહિવત્ત પ્રમાણ ધરાવતો આ સમુદાય લાંબા સમય સુધી શોષિત રહ્યા બાદ હવે ઘણી જાગૃતિ આવી છે. હાલ ગુજરાત વિધાનસભામાં બંને પક્ષોના થઈને કુલ 17 કોળી ધારાસભ્યો છે. રાજ્યના કુલ 8 જિલ્લા એવા છે જ્યાં કોળી મતદારો નિર્ણાયક બને છે.
કોળી મતદારો:
- ભાવનગર - 18%
- સુરેન્દ્રનગર - 15%
- અમરેલી - 12%
- જૂનાગઢ - 11%
- પોરબંદર - 11%
- નવસારી - 10%
- વલસાડ - 08%
- ભરૂચ - 07%
સમાજ મોટો, પેટાપ્રકાર પણ ઝાંઝાં
કોળી સમાજના અનેક ફાંટા છે. તળપદના તળપદા કહેવાય છે. ચુંવાળ વિસ્તારના ચુંવાળિયા કોળી કહેવાય છે. પાટણ વિસ્તારના પાટણવાડિયા, દિવ-ઉના પંથકના દિવેચા કોળી, ચોરવાડ-માધવપુર ઘેડ વિસ્તારમાં ઘેડિયા કોળી, ભાલ તરીકે ઓળખાતા ધંધુકા પંથકના ભાલિયા એમ કોળી સમાજ અને પેટાપ્રકારોમાં વહેંચાયેલો છે. એ જ રીતે દરેક વિસ્તારમાં કોળી નેતૃત્વ પણ અલગ છે. દરિયાકાંઠાના કોળીઓમાં પરશોત્તમ સોલંકી અને હિરાલાલ સોલંકીનો પ્રભાવ છે. જસદણ-રાજકોટ વિસ્તારમાં કુંવરજી બાવળિયા અને સુરેન્દ્રનગરમાં એક સમયે કરમશી અને સવશી મકવાણાભાઈઓ તેમજ સોમાભાઈ પટેલ બિનહરિફ નેતા ગણાતા હતા. હવે નવી પેઢીમાં રાજુ સોલંકી, બ્રિજરાજ સોલંકી અને વિક્રમ સુરાણી પણ મેદાનમાં ઉતરી ચૂક્યા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના કોળી પટેલ તરીકે ઓળખાતા સમુદાયને સૌરાષ્ટ્રના કોળીઓ સાથે ખાસ જોડાણ નથી. સૌરાષ્ટ્રના એકપણ કોળી નેતા દક્ષિણ ગુજરાતના કોળીઓમાં એવી કોઈ પહોંચ ધરાવતા નથી.
કોળી મુખ્યમંત્રી બની શકે?
પાટીદાર સમાજ કોળી સમાજથી ઘણી ઓછી સંખ્યા ધરાવતો હોવા છતાં મહત્તમ રાજકીય ફાયદો મેળવવામાં માહેર છે. વિધાનસભામાં સૌથી વધુ પાટીદારો, લોકસભાના સાંસદો પણ પાટીદારો અને મુખ્યમંત્રીપદ પણ પાટીદાર પાસે હોય એવી પરંપરા હવે કાયમી બની રહી છે. તેની સામે કોળી સમાજ સૌથી મોટો હોવા છતાં તેને અત્યાર સુધીમાં ફક્ત એક વખત નાયબ મુખ્યમંત્રીપદ મળ્યું છે. છબીલદાસ મહેતા મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે કોંગ્રેસના છગનભાઈ દેવાભાઈ પટેલ (સી.ડી.પટેલ) નાયબ મુખ્યમંત્રી બની શક્યા હતા. જેઓ દક્ષિણ ગુજરાતના કોળી સમાજમાંથી આવતા હતા. બગદાણાની ઘટનાએ કોળી સમાજને ફરીથી એકજૂટ કર્યો છે ત્યારે તેમનાં વગર સરકાર તો નહિ બને, પણ કોળી ધારાસભ્ય મુખ્યમંત્રી બની શકશે? ચૂંટણીને હજુ વાર છે પરંતુ બગદાણાની ઘટના ટકી રહે છે કે ઊભરો બનીને શમી જશે એ જોવું રહ્યું.
ઋષિ ભારતી બાપુનો હુંકાર
જુના અખાડા સંત ઋષિ ભારતીએ બગદાણા પંથકમાં બનેલ મારામારીની ઘટનાને વખોડી હતી. આ ઘટનાને લઈ તંત્ર દ્વારા કોઈપણ કાર્યવાહી ન કરાતા ઋષિ ભારતી બાપુએ કહ્યું હતું કે, સૌથી વધારે મતદારો કોળી સમાજમાં છે. જે 25 સીટ એવી છે કે વધારેમાં વધારે કોળી મતદારો છે, છતાં પણ તેમાં ટિકિટ આપવામાં આવી નથી. કદાચ અમે આ 25 સીટ કવર કરી નાંખશો તો અમારા વગર સરકાર બનશે નહીં. કાન ખોલીને સાંભળી લ્યો હવે અમારે આંદોલન કરવાની જરૂર નથી હવે અમે એવા યુવાનો તૈયાર કરશું કે મતદારો શું છે અમારી ખુદની સરકાર બનાવીશું. પોલીસ તંત્ર દ્વારા કોઈપણ નક્કર કાર્યવાહી કરે ન હતી અને સામાન્ય કલમો લગાવી હતી તેવા આક્ષેપો ઋષિ ભારતી બાપુએ કરવામાં આવ્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે