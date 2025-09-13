ગુજરાતના રાજકારણમાં કેટલો પરિવારવાદ, ADR રિપોર્ટમાં સામે આવી મોટી માહિતી
ADR Report On Parliament : રાજકારણમાં પણ વંશીય પક્ષોનું પ્રમાણ વધારે છે, પેઢી દર પેઢી રાજકારણમાં પરિવારમાંથી કોઈને કોઈ આવે છે, આવામાં ગુજરાતમાં શું સ્થિતિ છે તે એડીઆર રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું
ADR Report 2025 : ભારતીય રાજકારણમાં પરિવારવાદનું પ્રભુત્વ હોવાનો ખુલાસો થયો છે. ADRના રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારા આંકડાઓ સામે આવ્યા છે. જેના પ્રમાણે 21 ટકા સાંસદ, ધારાસભ્યો અને વિધાન પરિષદના સભ્યો રાજકીય બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવે છે. એમાં પણ લોકસભામાં 31 ટકા સાથે સૌથી વધુ પરિવારવાદ છે. એટલે કે 31 ટકા સાંસદો એવા છે, જેમના પરિવારમાંથી કોઈને કોઈ રાજકારણ સાથે સંકળાયેલું છે. ભારતના તમામ MP, MLA, MLCના સર્વેમાં ખુલાસો થયો છે. જો કે, લોકસભાની સરખામણીમાં રાજ્યની વિધાનસભામાં આવા નેતાઓની સંખ્યા ઓછી છે. પરિવારવાદ ધરાવતા રાજ્યોમાં ઉત્તર પ્રદેશ મોખરે છે..તો મહારાષ્ટ્ર બીજા, બિહાર ત્રીજા અને કર્ણાટક ચોથા ક્રમે છે. પણ ગુજરાત કયા ક્રમે છે તે પણ જાણી લો.
ADR રિપોર્ટ મુજબ, ભારતના 21% સાંસદો અને ધારાસભ્યો રાજકીય પરિવારોમાંથી છે, જેમાં લોકસભામાં સૌથી વધુ પ્રતિનિધિત્વ 31% છે. રાષ્ટ્રીય પક્ષોમાં, કોંગ્રેસમાં વંશીય પક્ષોનું પ્રમાણ સૌથી વધુ 32% છે, જ્યારે ભાજપમાં 18% છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં 141 રાજકીય પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવતા નેતાઓની સંખ્યા સૌથી વધુ છે.
ચૂંટણી અધિકાર સંસ્થા એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) ના અહેવાલ મુજબ, 5,204 વર્તમાન સાંસદો, ધારાસભ્યો અને વિધાન પરિષદના સભ્યોના વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે તેમાંથી 21 ટકા રાજકીય પરિવારોમાંથી આવે છે અને લોકસભામાં તેમનું પ્રતિનિધિત્વ સૌથી વધુ 31 ટકા છે. રાષ્ટ્રીય પક્ષોમાં, 20 ટકા વર્તમાન પ્રતિનિધિઓ વંશીય પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે. કોંગ્રેસનો હિસ્સો સૌથી વધુ 32 ટકા છે, ત્યારબાદ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) 18 ટકા છે. ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી)નો હિસ્સો સૌથી ઓછો છે, તેના ફક્ત 8 ટકા સભ્યો રાજકીય પરિવારોમાંથી આવે છે.
ગુજરાતના રાજકારણમાં કેટલું પરિવારવાદ છે
એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) ના એક અહેવાલ મુજબ, ગુજરાતમાં વંશીય રાજકારણનો હિસ્સો પ્રમાણમાં ઓછો છે, જ્યાં સંસદ અને રાજ્ય વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યોમાંથી ફક્ત 12% રાજકીય પરિવારોમાંથી છે. બિહારમાં 23%, કર્ણાટકમાં 29%, મહારાષ્ટ્રમાં 32% અને હરિયાણામાં 35%, વગેરેની તુલનામાં આ હિસ્સો ઘણો ઓછો હતો.
5,204 વર્તમાન સાંસદો, ધારાસભ્યો અને MLC માંથી, 1,107 (21%) વંશીય પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે. નોંધનીય છે કે, લોકસભામાં વંશીય પ્રતિનિધિત્વ સૌથી વધુ 31% અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં સૌથી ઓછું 20% છે, અહેવાલમાં જણાવાયું છે.
એકંદરે, રાજ્ય પક્ષો (22%) અને રાષ્ટ્રીય પક્ષો (20%) ની તુલનામાં માન્યતા પ્રાપ્ત ન હોય તેવા પક્ષો અને અપક્ષોમાં આવા ઉમેદવારોનો હિસ્સો પ્રમાણમાં વધારે છે, જે 24% છે.
અહેવાલમાં ઉમેર્યું હતું કે પુરુષોની તુલનામાં મહિલા ઉમેદવારોની સંખ્યા વધુ છે.
કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં સૌથી વધુ નેતાઓ છે
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે રાષ્ટ્રીય પક્ષોના 3,214 વર્તમાન સાંસદો, ધારાસભ્યો અને MLC નું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે અને 657 (20 ટકા) વંશીય પૃષ્ઠભૂમિ ધરાવે છે. કોંગ્રેસના 32 ટકા સાંસદો, ધારાસભ્યો અને MLC રાજકીય પરિવારોમાંથી છે, જ્યારે ભાજપના 18 ટકા સભ્યો વંશીય પૃષ્ઠભૂમિમાંથી છે, જ્યારે CPI(M) જેવા નાના પક્ષોનો વંશીય પ્રભાવ ઓછો છે, કારણ કે તેમના માત્ર આઠ ટકા સાંસદો, ધારાસભ્યો અને MLC વંશીય પૃષ્ઠભૂમિમાંથી છે.
