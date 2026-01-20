કરશનબાપુને ગોપાલ-જવાહર જોડાણ કઠ્યું? જાણો, ક્યા સાધુ-સંતોએ સત્સંગ મૂકીને રાજકારણની કરતાલ વગાડી હતી
Karsanda Bapu Left Aap Gujarat : રાજકારણમાં પક્ષપલટો નવી વાત નથી, તો સાથે જ આવનજાવન પણ નવી વાત નથી, પરંતું ગુજરાતના અનેક સંતોએ સત્સંગની સાથે રાજકારણનો માર્ગ પસંદ કર્યો છે, આવા કેટલાક નામો વિશે જાણીએ
Gujarat Politics દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : આમઆદમી પાર્ટીના સૌરાષ્ટ્રના મોટા કદના નેતા કરશનબાપુ ભાદરકાએ આખરે સાવરણો મૂકીને પંજાનો સાથ લીધો છે. વિસાવદર પેટાચૂંટણી પછી નારાજ જણાતાં કરશનબાપુએ છેડો ફાડતી વખતે ગોપાલ ઈટાલિયા અને ઈસુદાન ગઢવી પર ભાજપ સાથે મીલીભગતના આક્ષેપો મૂક્યા છે. આહિર સમાજમાં પૂજનીય મનાતા કરશનબાપુ પહેલાં પણ ધાર્મિક સંતો રાજકારણમાં હાથ અજમાવી ચૂક્યા છે.
કરશનબાપુ ભાદરકા કોણ છે?
જૂનાગઢ જિલ્લાના આહિર સમાજ પર પ્રભાવ ધરાવતા કરશનબાપુ ધાર્મિક અગ્રણી તરીકે જાણીતા છે. તેમનાં અનુયાયીઓની સંખ્યા પણ ખાસ્સી મોટી છે. અગાઉ આમઆદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે કેશોદ વિધાનસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી હતી, જેમાં તેમને લગભગ 23 હજાર જેટલાં મત મળ્યા હતા. એ ચૂંટણીમાં ત્રીજા નંબર પર રહીને તેમણે જવાહર ચાવડાને હરાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જવાહર ચાવડાનો ચૂંટણીમાં ફક્ત સાડા ત્રણ હજાર મતે પરાજય થયો હતો.
ગોપાલ-જવાહર યુતિ સામે વાંધો પડ્યો?
વિસાવદર બેઠકની પેટાચૂંટણીમાં જવાહર ચાવડાએ આડકતરી મદદ કરી હોવાનું કહીને ગોપાલ ઈટાલિયા દ્વારા વારંવાર જવાહર ચાવડાના વખાણ કરવામાં આવતાં કરશનબાપુએ સ્પષ્ટ નારાજગી દર્શાવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, કેશોદ બેઠકના તેમનાં બંને હરીફો ચાવડા ઉપરાંત અરવિંદ લાડાણી પણ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા હતા કરશનબાપુ ભાદરકા આગામી ચૂંટણીમાં અહીં પોતાનાં માટે મોટી તક નિહાળતા હોય તે સહજ છે. અગાઉ મનરેગા કૌભાંડમાં કોંગ્રેસના નેતા હીરા જોટવાની સંડોવણી જાહેર થઈ ત્યારે પાર્ટીએ જોટવાની ટીકા કરી હતી. એ વખતે કરશનબાપુએ હીરાનું સમર્થન કરીને પાર્ટીલાઈનથી વિપરિત વલણ દર્શાવ્યું હતું.
સમાજના ધાર્મિક આગેવાનોની રાજનીતિનો ઈતિહાસ જૂનો
કરશનબાપુ આહિર સમાજના ધાર્મિક આગેવાન છે, પરંતુ રાજકારણમાં હાથ અજમાવનારા તેઓ પ્રથમ નથી. અગાઉ મેર સમુદાયના પૂજનીય મનાતા મહંત વિજયદાસજી કુતિયાણા બેઠક પરથી બિનહરિફ ચૂંટાઈને ઈતિહાસ સર્જી ચૂક્યા છે. ઉપરાંત દલિત સમુદાયના ધાર્મિક માર્ગદર્શક શંભુપ્રસાદ ટુંડિયા પણ ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે ધારાસભ્ય બની ચૂક્યા છે. એ યાદીમાં હવે કરશનબાપુ પણ સામેલ થઈ ચૂક્યા છે.
કરશનદાસ બાપુના આમ આદમી પાર્ટી પર આક્ષેપ
આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા કરશનદાસ બાપુ ભાદરકાએ હવે પંજો પકડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કોંગ્રેસમાં જોડાતા પહેલા તેમણે Z 24 કલાક સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં આમ આદમી પાર્ટી પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે અને પોતાની 4 વર્ષની સફરને બરબાદ રહી કહીને મોટો કટાક્ષ કર્યો. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આવી રહી છે અને નેતાઓ કાર્યકર્તાઓની આવાગમન વધી રહ્યું છે. આવામાં વધુ એક નેતાએ પક્ષપલટો કર્યો છે. આપના નેતા કરશનદાસ બાપુ આપ સાથે છેડો ફાડી કોંગ્રેસમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છે. કરશનદાસ બાપુએ આપ પાર્ટીની કાર્યશૈલી પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે, આમ આદમી પાર્ટી અત્યારે ‘બુઠ્ઠી છરી’ લઈને લડવા નીકળી છે. સૌથી મોટું નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે, આમ આદમી પાર્ટી વાસ્તવમાં ભાજપના હથિયાર તરીકે કામ કરી રહી છે. ખેડૂતોના આસુંઓની રાજનીતિ ન હોવી જોઈએ. તેમજ આભાષી અને વાસ્તવિકતાની વચ્ચે હવે ફક્ત વાસ્તવિકતા લોકો માટે મહત્ત્વની બાબત છે. હું પહેલા NSUI માં હતો. હવે કોંગ્રેસમાં જોડાઈ રહ્યો છું. કોંગ્રેસને વધુ મજબુત બનાવવા લોકશાહીને જીવંત રાખવા કોંગ્રેસમાં જોડાઈ રહ્યો છું.
