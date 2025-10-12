Prev
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેનના કેટલા સ્ટીલ બ્રિજ થયા પૂરા? NHSRCL એ આપ્યો લેટેસ્ટ અપડેટ, જાણો સંપૂર્ણ વિગતો

Mumbai Ahmedabad Bullet Train: મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પરિયોજનાનું કામ હવે ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. NHSRCL એ તેના તાજેતરના અપડેટમાં બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટના સ્ટીલ બ્રિજની વિગતો શેર કરી છે. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે અત્યાર સુધીમાં કેટલા સ્ટીલ બ્રિજનું સ્થાપન (Installation) થઈ ચૂક્યું છે. બુલેટ ટ્રેનનું ટ્રાયલ ગુજરાતમાં થવાનું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 12, 2025, 10:55 AM IST

Mumbai Ahmedabad Bullet Train: દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કામ હવે તેજ ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે. નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) એ મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પરિયોજનાને લઈને એક મોટું અપડેટ આપ્યું છે. ગુજરાતના અમદાવાદમાં પરિયોજનાના 10મા સ્ટીલ બ્રિજને સફળતાપૂર્વક સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. NHSRCL અનુસાર, મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પરિયોજના માટે 10મો સ્ટીલ બ્રિજ અમદાવાદ જિલ્લામાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે, જે આ વિસ્તારમાં પ્રથમ સ્ટીલ બ્રિજ છે. 60 મીટરની લંબાઈવાળા આ સ્ટીલ બ્રિજને રેલવે ટ્રેક પાસે સ્થિત પશ્ચિમી રેલવે સુવિધા (લોન્ડ્રી) ની ઉપર લોન્ચ કરવામાં આવ્યો. આ બ્રિજને સાત કલાકમાં લગાવવામાં આવ્યો.

સ્ટીલ બ્રિજનું વજન કેટલું છે?
સત્તાવાર નિવેદન મુજબ, આ સ્ટીલ બ્રિજને લગાવવો ખૂબ જ પડકારજનક હતો. પહેલા તેને અસ્થાયી ટ્રાસલો (Trussle) પર જમીનથી 16.5 મીટરની ઊંચાઈ પર એસેમ્બલ કરવામાં આવ્યો અને પછી તેને સાઇડ-સ્લ્યૂ (side-slewed) કરવામાં આવ્યો. જેમાં પ્રત્યેકની 200 ટન ક્ષમતાવાળા બે અર્ધ-સ્વયંસંચાલિત જેકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. NHSRCL અનુસાર, 12 મીટર ઊંચાઈ અને 11.4 મીટર પહોળાઈવાળા આ ૪૮૫ મેટ્રિક ટન વજનના સ્ટીલ બ્રિજનું નિર્માણ વર્ધા (નાગપુર, મહારાષ્ટ્ર) સ્થિત એક કાર્યશાળામાં કરવામાં આવ્યું છે. તેને વિશેષરૂપે ડિઝાઇન કરેલા ટ્રેલર્સનો ઉપયોગ કરીને અમદાવાદ લાવવામાં આવ્યો. પુલ નિર્માણમાં લગભગ 20360 ટૉર-શીયર પ્રકારના ઉચ્ચ શક્તિવાળા (TTHS) બોલ્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. આ વધુ સારી ટકાઉપણું અને કંપન નિયંત્રણ માટે C5 સિસ્ટમ રક્ષણાત્મક પેઇન્ટિંગ અને ઇલાસ્ટોમેરિક બેરિંગ્સ સાથે લેપિત છે.

અત્યાર સુધીમાં પૂરા થયેલા સ્ટીલ બ્રિજ

| ક્ર. સં. | સ્થળ | લંબાઈ (મીટરમાં) | વજન (મેટ્રિક ટનમાં) |

| ૧ | નેશનલ હાઇવે ૫૩, સુરત, ગુજરાત પર | ૭૦ | ૬૭૩ |
| ૨ | ભારતીય રેલવેની વડોદરા-અમદાવાદ મુખ્ય લાઇન પર, નડિયાદ, ગુજરાત પાસે | ૧૦૦ | ૧૪૮૬ |
| ૩ | દિલ્હી-મુંબઈ નેશનલ એક્સપ્રેસવે, વડોદરા, ગુજરાત પર | ૨૩૦ (૧૩૦ + ૧૦૦) | ૪૩૯૭ |
| ૪ | દાદરા અને નગર હવેલીમાં સેલવાસ | ૧૦૦ | ૧૪૬૪ |
| ૫ | પશ્ચિમ રેલવે પર, વડોદરા, ગુજરાત | ૬૦ | ૬૪૫ |
| ૬ | બે DFCC ટ્રેક અને બે પશ્ચિમ રેલવે ટ્રેક ઉપર, સુરત, ગુજરાત | ૧૦૦, ૬૦ | ૨૦૪૦ |
| ૭ | બે DFCC ટ્રેક ઉપર, વડોદરા, ગુજરાત પાસે | ૭૦ | ૬૭૪ |
| ૮ | DFCC ટ્રેક ઉપર, ભરૂચ, ગુજરાત પાસે | ૧૦૦ | ૧૪૦૦ |
| ૯ | NH-૪૮ પર, નડિયાદ, ગુજરાત પાસે | ૨ x ૧૦૦ | ૨૮૮૪ |
| ૧૦ | અમદાવાદ, ગુજરાતમાં રેલવે સુવિધા (લોન્ડ્રી) ઉપર | ૬૦ | ૪૮૫ |

આખા રૂટ પર કેટલા સ્ટીલ બ્રિજ?
અમદાવાદમાં મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન વાયડક્ટ રેલવે ટ્રેક, ફ્લાયઓવર, નહેર, સાબરમતી નદી પર એક નદી પુલ અને છ સ્ટીલ બ્રિજ સહિત 31 ક્રોસિંગમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. સમગ્ર કોરિડોર માટે કુલ 28 સ્ટીલ બ્રિજની યોજના છે, જેમાંથી 17 ગુજરાતમાં અને 11 મહારાષ્ટ્રમાં છે. બુલેટ ટ્રેનનું ટ્રાયલ રન ગુજરાતમાં થશે. તેના સુરતથી બિલિમોરા વચ્ચે થવાની સંભાવના છે. છેલ્લા એક મહિનામાં રેલ મંત્રી બે વાર બુલેટ ટ્રેનના કામનું નિરીક્ષણ કરી ચૂક્યા છે. ગુજરાતમાં બુલેટ ટ્રેનના આઠ સ્ટેશનનું સિવિલ વર્ક પૂરું થઈ ચૂક્યું છે. આ સ્ટેશનો પર હવે તમામ જરૂરી વસ્તુઓ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી રહી છે.

