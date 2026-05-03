દીકરીઓ માટે સુરત કેટલું સલામત? દસ દિવસમાં યુવતીની છેડતીનો બીજો બનાવ, સરનામું પૂછવાને બહાને યુવતીઓની છેડતી કરી

હોમGujaratદીકરીઓ માટે સુરત કેટલું સલામત? દસ દિવસમાં યુવતીની છેડતીનો બીજો બનાવ, સરનામું પૂછવાને બહાને યુવતીઓની છેડતી કરી

Surat Minor Girl Harassed : સુરતમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં બે યુવતીઓ સાથે છેડતીની ઘટના બની છે. પોલીસે બે સંતાનના પિતા મેહુલ રાજેન્દ્ર પ્રસાદની ધરપકડ છે. સુરતમાં દીકરીઓની છેડતીની વધતી ઘટના સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ ઉઠી છે. 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: May 03, 2026, 02:10 PM IST
  • સુરતમાં સરનામું પુછવાના બહાને યુવતીઓની છેડતી કરનારા શખ્સની પોલીસે કરી ધરપકડ
  • ATM સર્વિસનું કામ કરતા આધેડે કરી હતી છેડતી, 15 દિવસમાં બે યુવતીઓ સાથે છેડતીની બીજી ઘટના 
  • પોલીસે 50 વર્ષીય મેહુલ રાજેન્દ્ર પ્રસાદ રાવલની ધરપકડ કરી, આરોપી મેહુલ રાવલ બે સંતાનનો પિતા

Surat News : સિંગણપોરમાં સરનામું પૂછવાના બહાને 15 દિવસમાં બે છેડતીના બનાવથી ચકચાર મચી ગઈ છે. સગીરાઓને નિશાન બનાવી ચાલાકીથી છેડતી કરતો આરોપી ઝડપાયો છે. સુરત પોલીસે ATM સર્વિસમેન મેહુલ રાવલની ધરપકડ કરી છે. એક કેસમાં ધરપકડ બાદ સુરત પોલીસે બીજા કેસ સાથે કનેક્શનની તપાસ શરૂ કરી છે. 15 વર્ષીય સગીરાને રોકી સરનામું પૂછવાના બહાને અડપલાં કર્યા હતા. આ ઘટના બાદ વિસ્તારમાં વાલીઓમાં ભારે રોષ અને ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. 

સુરતમાં 15 દિવસ દરમિયાન બે યુવતીઓ સાથે છેડતીની આ બીજી ઘટના બની છે. સુરત શહેરમાં સરનામું પૂછવાના બહાને યુવતીઓની છેડતી કરનાર આરોપીની ધરપકડ થઈ છે. એટીએમ સર્વિસનું કામ કરતો આધેડ સરનામું પૂછવાને બહાને યુવતીઓની છેડતી કરતો હતો. સિંગણપોરમાં બાઈક સવાર આરોપી સોસાયટીમાં આવ્યો હતો. તેણે સરનામું પૂછવાના બહાને યુવતીની છેડતી કરી હતી. 

બાઈક સવાર શખ્સે સગીરાને મદદના બહાને રોકી હતી. સગીરાએ હિંમત દાખવી પરિવારને જાણ કરતાં પોલીસ હરકતમાં આવી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને CCTVથી આરોપી સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી હતી. છેડતીનો આરોપી 50 વર્ષીય મેહુલભાઈ રાજેન્દ્રપ્રસાદ રાવલ હોવાનું ખુલ્યું છે. આરોપી અશ્વિનીકુમાર રોડ નજીક ફૂલપાડા વિસ્તારમાં રહેતો હોવાની માહિતી પ્રાથમિક તપાસમાં ખૂલી છે. 

આરોપી બે બાળકોનો પિતા હોવા છતાં વિકૃત માનસિકતા સામે આવી છે. 15 દિવસ પહેલાની છેડતી સાથે આરોપીનો સંબંધ છે કે નહીં તેની તપાસ સુરત પોલીસે શરૂ કરી છે. મોબાઈલ લોકેશન અને જૂના CCTV આધારે પોલીસ તપાસ વધુ તેજ બની છે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, 15 દિવસ પહેલા પણ આ જ પ્રકારના દેખાવ ધરાવતા નરાધમે અન્ય એક છોકરી સાથે પણ સરનામું પૂછવાના બહાને છેડતી કરી હતી. હાલ ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસે તપાસ કરી 50 વર્ષીય મેહુલ રાજેન્દ્ર પ્રસાદ રાવલની ધરપકડ કરી છે. 

હજી દસ દિવસ પહેલા જ સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં એક વિધર્મી યુવક દ્વારા સગીરાની છેડતી કરી હતી. તેના બાદ પાટીદાર સમાજ વિફર્યો હતો. પોલીસ સ્ટેશન બહાર એકઠા થયેલા ટોળાએ વિધર્મી યુવકને માર માર્યો હતો. 

રાજકોટમં પણ છેડતીનો બનાવ
રાજકોટના જૂનાગઢ–આણંદ રૂટની એસટી બસમાંબસમાં નશાની હાલતમાં એક વ્યક્તિ દ્વારા યુવતીની છેડતીનો આક્ષેપ કરાયો છે. બસમાં ચડેલ વ્યક્તિ નશામાં રહેલ વ્યક્તિ અપશબ્દો બોલતા હોવાનો આક્ષેપ એક યુવતી દ્વારા કરાયો હતો. યુવતીના વિરોધ બાદ બસ સીધી પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવી હતી. સમગ્ર મામલો પોલીસ સુધી પહોંચ્યો હતો. જેતપુર સિટી પોલીસ દ્વારા આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. 

About the Author
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

