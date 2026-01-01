કમલમમાં નવું પાવર સેન્ટર: હર્ષ સંઘવી અને ઋષિકેશ પટેલના પેંગડામાં આ નેતાએ નાંખ્યો પગ, વિશ્વકર્માના નવા વિશ્વાસું
Gujarat BJP Politics : જગદીશ વિશ્વકર્માની નવી નિમાયેલી ટીમમાં હાલ પ્રશાંત કોરાટનું નામ ચર્ચામાં છે, આખરે યુવા નેતાને પાવર આપવા પાછળ ભાજપનું કયું સમીકરણ છે તે જાણીએ
Gujarat Politics : ગુજરાત ભાજપમાં હવે ‘પાટીલ યુગ’ આથમ્યો છે અને પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માના નેતૃત્વમાં નવી ઈનિંગ શરૂ થઈ છે. પણ આ નવા માળખામાં સૌથી વધુ ચર્ચા જો કોઈ નામની હોય, તો તે છે ડૉ. પ્રશાંત કોરાટની! પ્રદેશ મહામંત્રી તરીકે પ્રશાંત કોરાટને મળેલી 'વિશેષ જવાબદારી' સ્પષ્ટ સંકેત છે કે તેઓ હવે કમલમના અસલી 'સંકલનકાર' અને પક્ષના નવા પાવરફુલ એન્જિન છે.
કેમ વધી ગયું પ્રશાંત કોરાટનું કદ?
પ્રદીપસિંહ વાઘેલાના રાજીનામા બાદ ખાલી પડેલી જગ્યા અને હર્ષ સંઘવી કે ઋષિકેશ પટેલ જેવા દિગ્ગજો જે પદ સાથે જોડાયેલા રહ્યા છે, તે પ્રદેશ મહામંત્રીનું પદ હવે પ્રશાંત કોરાટના હવાલે છે. સંગઠનમાં "વિશ્વકર્મા" રણનીતિ ઘડે છે, પણ તેને ગ્રાઉન્ડ પર ઉતારવા અને સમગ્ર રાજ્યના સંગઠન પર પકડ રાખવાની જવાબદારી હવે પ્રશાંત કોરાટની છે. તેઓ પ્રદેશ પ્રમુખ અને સંગઠન મહામંત્રી વચ્ચેની સૌથી મજબૂત કડી બની ગયા છે.
સૌરાષ્ટ્રનું ગણિત અને 'લેઉવા પટેલ' ફેક્ટર
સૌરાષ્ટ્રના રાજકારણમાં આ ભાજપનો મોટો દાવ છે. પ્રશાંત કોરાટ મજબૂત લેઉવા પટેલ ચહેરો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં જ્યારે દિગ્ગજ નેતાઓ નિવૃત્તિ તરફ છે, ત્યારે હાઈકમાન્ડે કોરાટને આગળ કરીને *'જનરેશન શિફ્ટ'*નો મોટો સંદેશ આપ્યો છે. યુવા મોરચાના પૂર્વ પ્રમુખ તરીકે તેમની પાસે રાજ્યભરના કાર્યકરોનું નેટવર્ક છે, જે ૨૦૨૭ની વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓમાં ભાજપ માટે ટ્રમ્પ કાર્ડ સાબિત થશે.
નિષ્કલંક છાપ અને હાઈકમાન્ડનો ભરોસો
અંદરની વાત એ છે કે, જગદીશ વિશ્વકર્માને સંગઠનમાં એક એવા સાથીની જરૂર હતી જે શિસ્તબદ્ધ હોય અને વિવાદોથી દૂર હોય. પ્રશાંત કોરાટની નિષ્કલંક છાપ અને કેન્દ્રીય નેતૃત્વ સાથેનું તેમનું પર્ફેક્ટ ટ્યુનિંગ તેમને અન્યો કરતા અલગ પાડે છે. કમલમની અંદરની ગતિવિધિઓ હોય કે શિસ્તની જવાબદારી, હવે બધું જ આ યુવા નેતાની સીધી નજર હેઠળ છે.
શું રકોર્ડ તૂટશે?
શું જગદીશ વિશ્વકર્મા અને પ્રશાંત કોરાટની આ નવી જોડી 2027 માં ભાજપને નવો રેકોર્ડ અપાવશે? શું પ્રશાંત કોરાટ સંગઠનના આ પાવરફુલ પદ પર બેસીને પ્રદીપસિંહ વાઘેલાની ખોટ પૂરી કરી શકશે? સત્તાના આ નવા સોગઠાં પર હવે આખા ગુજરાતની નજર છે.
ડૉ. પ્રશાંત કોરાટને દક્ષિણ ગુજરાતના ઝોન પ્રભારી તરીકેની જવાબદારીની સાથે કમલમ (પ્રદેશ કાર્યાલય)ના આંતરિક વહીવટની જે વિશેષ જવાબદારી સોંપાઈ છે, તે ભાજપના સંગઠન માળખામાં ખૂબ જ મહત્વની ગણાય છે.
દક્ષિણ ગુજરાત: પાટીલના ગઢમાં પ્રશાંત કોરાટની કસોટી
સી.આર. પાટીલ દક્ષિણ ગુજરાત (ખાસ કરીને સુરત) માંથી આવે છે અને ત્યાં તેમનો દબદબો રહ્યો છે. હવે જ્યારે જગદીશ વિશ્વકર્મા પ્રમુખ બન્યા છે, ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાત જેવા હાઈ-પ્રોફાઈલ ઝોનની જવાબદારી પ્રશાંત કોરાટને સોંપવી એ દર્શાવે છે કે ભાજપ દક્ષિણ ગુજરાતના પાટીદાર મતો (ખાસ કરીને સુરતમાં વસતા સૌરાષ્ટ્રના લેઉવા પાટીદારો) ને મજબૂત કરવા માંગે છે.
પ્રશાંત કોરાટ સૌરાષ્ટ્રના હોવાથી સુરત-વરાછા પટ્ટાના મતદારો સાથે તેમનું 'ગ્રાઉન્ડ કનેક્ટ' વધુ સારું રહેશે. આ સાથે સૌરાષ્ટ્રના મોટા નેતાઓને પણ સ્પષ્ટ સંદેશો આપી દેવામાં આવ્યો છે.
કમલમની "વિશેષ જવાબદારી" (The Admin Boss)
સામાન્ય રીતે પ્રદેશ મહામંત્રીઓને અલગ-અલગ જિલ્લાના પ્રભારી બનાવાય છે, પરંતુ પ્રશાંત કોરાટને કમલમનો વહીવટ સોંપાયો છે તેનો અર્થ છે: સીધું સંકલન: પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા અને સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકરજીના નિર્દેશોનું પાલન કરાવવું. શિસ્ત અને દેખરેખ: પ્રદેશ કાર્યાલય પર આવતા કાર્યકરોની ફરિયાદો સાંભળવી અને પક્ષની આંતરિક ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવી. ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ: રાજ્ય સ્તરના મોટા સંમેલનો અને કાર્યક્રમોના આયોજનની કમાન પ્રશાંત કોરાટના હાથમાં રહેશે.
