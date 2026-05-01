અમદાવાદમા જે શબનમની આત્મા ભટકે છે તે કેવી હતી, બહેનના 35 વર્ષ જૂના કિસ્સાને યાદ કરતા ભાઈ ભાવુક થયો
Ahmedabad Murder Mystery : અમદાવાદના ધોળકા સ્થિત ફરઝાના રાધનપુરી ઉર્ફે શબનમના ઘરે ઝી 24 કલાકની ટીમ પહોંચી. મૃતક બહેનને યાદ કરીને પરિજનોની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી. ફરઝાનાએ 18 વર્ષની ઉંમરે ઘર છોડ્યા બાદ પરિવાર સાથે કોઈ સંપર્ક નહોતો રાખ્યો. 34 વર્ષ પહેલા બહેનની યાદ તાજી થતા ભાઈ ભાવુક થયા
Ahmedabad Murder Mystery ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 35 વર્ષ જુનો રહસ્યમયી કેસ ઉકેલાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. 34 વર્ષ બાદ અમદાવાદના વટવામાં ખાળકુવામાંથી મડદુ બહાર આવ્યું છે. આ અવશેષો ફરઝાના રાધનપુરી ઉર્ફે શબનમના હોવાનું કહેવાય છે. અસલી હકીકત તો ડીએનએ ટેસ્ટ બાદ જ માલૂમ પડશે. પરંતું આ કહાની ફરઝાનાની આત્મા અહી ફરતી હોવાની વાત બાદ બહાર આવી છે. લોકો જેને શબનમ કહે છે, તે હકીકતમાં ધોળકામાં રહેતી ફરઝાના રાધનપુરી છે. ત્યારે કોણ હતી ફરઝાના, કેવી હતી એ... વિશે તેના પરિવારજનોએ માહિતી આપી.
ઝી 24 કલાકની ટીમ ફરઝાનાના ઘર ધોળકા પહોંચી હતી. જ્યાં ફરઝાનાના ભાઈ હજી જીવિત છે. ફરઝાનાના ભાઈ લિયાકતભાઈએ કહ્યું કે, ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ અમને મળવા આવી હતી. મારો ડીએનએ ટેસ્ટ માટે સેમ્પલ લેવાયા છે. ફરઝાના વિશે કહું તો, ફરઝાનાના લગ્ન અમે સુરતમાં કરાવ્યા હતા, પરંતુ તે લગ્નના બે દિવસમાં જ પાછી ગઈ. તેના બાદ ક્યારેય મળી જ નથી. ફરઝાના ઘરમાંથી નીકળી હતી તેની ઉંમર 18 વર્ષની હતી. ધોરણ-7 સુધી ભણી. કન્યાશાળા ધોળકામાંથી સર્ટિફિકેટ લઈને જતી રહી હતી. બે વર્ષ અમે શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો. અમે તપાસ કરી, પણ ક્યાંય ન મળ્યા. આટલા વર્ષ પછી આવી વાત સામે આવતા આશ્ચર્ય થયું.
મને ક્યારેય ફરઝાના સપનામાં નથી આવી - ફરઝાનાનો ભાઈ
રહેવાસીઓને ફરઝાનાની આત્માનો ભાસ થયો, તો તમને બહેનની આત્માનો ભાસ કે સપનામાં આવ્યા હોય તેવું બન્યુ છે કે નહિ તે વિશે લિયાકતભાઈએ કહ્યું કે, મને એવું ક્યારેય નથી થયું. આટલા વર્ષમાં હવે તેમનો ચહેરો પણ યાદ નથી રહ્યો. તે એકદમ પાતળી દૂબળી હતી. છેલ્લા જોઈ ત્યારે થોડી જાડી થઈ હતી. બાદમાં એણે કોઈ સંપર્ક રાખ્યો ન હતો. મારી તબિયત એ સમયે નાદુરસ્ત રહેતી હતી, તેથી પરિવાર મને કોઈ ગંભીર બાબત જાણ કરતા ન હતા.
ફરઝાનાના ભાઈ કહે છે કે, જો એ અવશેષો ફરઝાનાના હોવાના સાબિત થશે તો કબ્રસ્તાનમાં વિધિવત રીતે તેને દફન કરીશું. અલ્લાહતાલા તેની રુહને શાંત કરે. અમે ફરઝાના નામથી તેને ઓળખતા હતા, શબનમ નામ કેવી રીતે પડ્યું તે ખબર નથી. એ અમારા પરિવારમાં લાડકી હતી. પરંતુ તે ગુસ્સામાં રહેતી, ઝગડો કરતી. અમે ચાર ભાઈ અને બે બહેન હતા. હવે ભાઈઓમાં હું એક જીવિત છું. બહેન હજી જીવિત છે. ફરઝાના પાંચમા નંબરની દીકરી હતી.
ફરઝાનાના ભાઈ કહે છે કે, ફરઝાના રાધનપુરી 18 વર્ષ ની ઉંમરે જ ઘર છોડીને નીકળી ગઈ હતી. ફરઝાનાનો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો હતો. ગુસ્સાના કારણે તેણે ઘર છોડ્યું હતું. ફરઝાનાએ ઘર છોડ્યા બાદ પરિવારનો સંપર્ક રાખ્યો ન હતો. ફરઝાના દેખાવમાં ખૂબ જ સુંદર હતા. ફરઝાનાની રહેણીકરણી પરિવારને શોભે તેવી ન હતી.
આ પણ વાંચો :
આમ, 35 વર્ષ પહેલા બહેનને યાદ કરીને ભાઈ ભાવુક થયો હતો. સાથે જ પરિવારે અમદાવાદ ક્રાઇમ ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો આભાર માન્યો કે આખરે તેઓએ ફરઝાનાને ન્યાય માટે આટલા પ્રયાસો કર્યા.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદનો આ કિસ્સો 34 વર્ષ જૂનો છે. કોઈ મહિલાની આત્મા વટવા વિસ્તારમાં ફરે છે, એક પરિવારને સતાવે છે તેવા ડરથી અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક મકાનમાં ખોદકામ કર્યું હતુ. જેના બાદ અવશેષો મળી આવ્યા હતા. પોલીસે તપાસ કરતા ફરઝાના ઉર્ફે શબનમની કહાની બહાર આવી હતી. ૩૪ વર્ષ બાદ આ હત્યા કેસમાં સંડોવાયેલા ચાર આરોપીઓ પૈકી અબ્દુલ કરીમ અને સાલિયા બીબી હયાત નથી અને કુદરતી મોત થયા છે. પરંતુ મુખ્ય આરોપી પતિ શમસુદ્દીન અને તેનો ભાઈ ઈકબાલ હજુ જીવિત છે. જે બંનેની અટકાયત કરીને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે, ત્યારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે હવે આ માનવ અવશેષોને ડીએનએ ટેસ્ટ માટે મોકલ્યા છે. જેને ફરઝાનાના ભાઈ સાથે મેચ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ પણ વાંચો :
