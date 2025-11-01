ગિરનાર પરિક્રમા રદ : ઈન્દ્રબાપુ ભારતીએ ભક્તોને સમજાવી ઘરે રહીને પરિક્રમા કરવાની રીત
Girnar lili Parikrama 2025 : ગિરનાર લીલી પરિક્રમા રદ : માત્ર પ્રતિકાત્મક પરિક્રમા યોજાશે. સતત વરસેલા વરસાદને કારણે પરિક્રમા રૂટ ઉપર ચાલવુ મુશ્કેલ બન્યું : કલેકટર અનિલકુમાર રાણાવસીયા અને સાધુ-સંતોએ રૂટનું નિરિક્ષણ કર્યા બાદ નિર્ણય કર્યો
Junagadh News અશોક બારોટ/જુનાગઢ : જુનાગઢ લીલી પરિક્રમાને લઈને સાધુ સંતો તેમજ પ્રશાસન દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે ક્રોમોસમી વરસાદના કારણે રોડ રસ્તા ખરાબ હોવાના કારણે પરિક્રમા થઈ શકે તેમ નથી હાલ પ્રશાસન દ્વારા બંધ રાખવાની સૂચનાઓ આપી છે. જોકે, જો તમારી આ વર્ષે લીલી પરિક્રમા કરવાની ઈચ્છા અધૂરી રહી ગઈ હોય તો ઈન્દ્રભારતી બાપુએ ઘરે જ રહીને પરિક્રમા કરવાની સલાહ આપી શકે. આ પરિક્રમા કેવી રીતે કરી શકાય તે પણ જણાવ્યું.
ઇન્દ્રભારતી બાપુનો ભાવિકોને ખાસ સંદેશ: ઘરે જ પરિક્રમા કરો
આ નિર્ણયની ઘોષણા કરતા ઇન્દ્રભારતી બાપુએ ખાસ કરીને પરિક્રમાથીઓને સંબોધિત કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વહીવટી તંત્ર અને સાધુ-સંતો દ્વારા રૂટનું નિરીક્ષણ કરાયું, જેમાં વાહનો પણ કાદવમાં ફસાઈ જાય તેવી ગંભીર સ્થિતિ જોવા મળી છે.
બાપુની ભાવિકોને ખાસ અપીલ:
ઈન્દ્રભારતી બાપુએ કહ્યું કે, ગિરનાર પરિક્રમા રૂટની હાલની પરિસ્થિતિ અને વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમ જ પરિક્રમા રૂટમાં થયેલા કાદવ-કીચડના કારણે ભાવિકોની સુવિધા અને સુરક્ષાને ધ્યાને લઈ, દર વર્ષે પરિક્રમામાં આવતા ભાવિકોને ખાસ અપીલ છે કે આ વર્ષે પરિક્રમામાં ન આવે. જેમ ગણપતિજીએ પોતાના માતા-પિતાની પરિક્રમા કરી હતી, તે જ રીતે ભાવિકોએ પોતાના માતા-પિતા અને વડીલોના આશીર્વાદ લઈ યોગ્ય નીતિ-નિયમો પાળી ઘરે જ પરિક્રમા કરવી.
આ વર્ષે માત્ર સાધુ-સંતો જ પરિક્રમા કરશે
પ્રશાસન દ્વારા જ્યારે લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે હાલ પરિક્રમા છે તે વરસાદના કારણે રદ કરવામાં આવી છે ત્યારે 1 તારીખે રાત્રે પરિક્રમાન ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ 2 તારીખે વહેલી સવાર થઈને જ સાધુ સંતો દ્વારા પરિક્રમા શરૂ કરાશે. ત્યારે સાધુ સંતો તેમજ તેમની સાથે મેડિકલ ટીમ ફોરેસ્ટ વિભાગ પોલીસ તંત્ર સાથે રહી અને પરિક્રમા કરવામાં આવશે.
વાવાઝોડાની પણ આગાહીને કારણે આ નિર્ણય લેવાયો - કલેક્ટર
જુનાગઢના કલેક્ટર અનિલ રાણાવસિયાએ જણાવ્યું કે, ખરાબ રસ્તાના કારણે હાલ લોકો માટે પરિક્રમા છે તે બંધ રાખવામાં આવી છે. હાલ આ નિર્ણય વરસાદી માહોલ તેમજ વાવાઝોડાની આગાહી કારણે બંધ રાખવામાં આવ્યું છે. આ નિર્ણય સાધુ સંતો તેમજ પ્રશાસન દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે
મહંત શેરનાથ બાપુએ કહ્યું કે, જ્યારે ઉતારા મંડળ દ્વારા પણ અન્નક્ષેત્ર તેમજ અનેક લોકોને પરિક્રમાએ ન આવવાની પણ સૂચના કરવામાં આવી. ઉપર 70 જેટલા ઉતારા મંડળ આવતા હોય છે. ઉતારા મંડળના પ્રમુખ ભાવિક વેંકરીયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે, જ્યારે જ્યારે પ્રશાસન સાધુ સંતો ઉતારા મંડળ સહિતના લોકો દ્વારા સ્થળનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું ત્યારે કોઈપણ સંજોગોએ પરિક્રમા થાય તેવી પરિસ્થિતિ નથી તેને લઈને આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
