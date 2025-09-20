Prev
Next

શું તમારા બાળકનો પણ સ્ક્રીન ટાઈમ વધી રહ્યો છે? એક્સપર્ટની આ 5 સલાહથી દૂર થશે મોબાઈલનું વળગણ

How To Reduce Screen Time In Children : બાળકોમાં વધેલા સ્ક્રીન ટાઈમે ડોકટર અને પરેન્ટ્સની વધારી ચિંતા. તેનાથી બાળકોને બચાવવા માટે અમદાવાદમાં યોજાયેલા એક સેમિનારમાં મહત્વની જાણકારી અપાઈ  
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:17 PM IST

Trending Photos

શું તમારા બાળકનો પણ સ્ક્રીન ટાઈમ વધી રહ્યો છે? એક્સપર્ટની આ 5 સલાહથી દૂર થશે મોબાઈલનું વળગણ

Ahmedabad News દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ : જો તમે પેરેન્ટ્સ છો અને તેમાં પણ તમે વર્કિંગ પેરેન્ટ્સ છો અને તમારે નાના બાળક છે, તો આ સમાચાર તમારે જોવા ખૂબ જરૂરી છે. કેમ કે આવા પરેન્ટ્સને લઈને કેટલાક ડોક્ટરો એ તેમના અને તેમના બાળકો મોટી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. શુ છે તે ચિંતા અને તે પેરેન્ટ્સ માટે કેટલી જરૂરી છે. જુઓ આ અહેવાલ...

હાલનો સમય ડિજિટલ યુગનો સમય કહેવાય છે તેમજ સરકાર દ્વારા પણ ડિજિટલ યુગ ઉપર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. જેને લઈને નાના બાળકોથી લઈને મોટા તમામ લોકો ડિજિટલ હવે જોડાયેલા જોવા મળે છે. અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ટીવી સ્ક્રીન અને મોબાઇલ સ્ક્રીન સાથે લોકોનું જોડાણ વધ્યો છે, જે સારી બાબત પણ કહી શકાય. પરંતુ ક્યાંક આ ડિજિટલ ક્ષેત્રનો જે રીતે ઉપયોગ થવો જોઈએ તેની સામે લોકોમાં અને તેમાં પણ ખાસ કરીને બાળકોમાં તેનો દુરુપયોગ વધ્યો છે. આ અમે નહીં પરંતુ કેટલાક ડોક્ટરોએ આ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

અમદાવાદમાં એડલશન સંસ્થા દ્વારા યોજાયેલ 3 દિવસીય સેમિનારમાં ડોક્ટરોએ આ ચિંતા વ્યક્ત કરી. જે ચિંતા સાથે આજથી 3 દિવસ યોજાયેલ સેમિનારમાં 500 થી વધુ ડોકટર જોડાયા. જ્યાં બાળકોની મેદસ્વીતા. વધતો જતો ટીવી અને મોબાઈલનો સ્ક્રીન ટાઈમ. વધતા સ્ક્રીન ટાઇમના કારણે બાળકોમાં વધતો ગુસ્સો, માનસિક તણાવ, જંક ફૂડનો વધતો ઉપયોગ સહિતના મુદ્દાઓ પર ખાસ ચર્ચાઓ કરી લોકોને જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ કરાયો. અને તેમાં પણ નવ યુવાઓમાં પણ વધતો સ્ક્રીન ટાઈમ અને ઈન્ટરનેટ અને ટેકનોલોજીના દુરુપયોગ અંગે પણ ડૉક્ટરર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.

  • કોરોના પહેલા અડધો કે એક કલાક સ્ક્રીન ટાઈમ હતો
  • કોરોના બાદ ઓનલાઈન શિક્ષણ શરૂ થતાં સ્ક્રીન ટાઈમ વધ્યો
  • હવે 5 કલાક ઉપર સમય સ્ક્રીન ટાઈમ થઈ ગયો
  • ‘કોઈને મારીએ અને પોઇન્ટ મળે’ એવી ગેમથી ગુસ્સો વધે
  • ઊંઘવા જાગવાનું મોડું થાય તેની શારીરિક અને માનસિક અસર વધી
  • સ્ક્રીન ટાઈમ વધતા આંખની સમસ્યા અને નંબરમાં વધારો

બાળકોના ડોકટર નિશ્ચલ ભટ્ટે જણાવ્યું કે, અમદાવાદમાં 600 અને ગુજરાતમા 3 હજાર અને ભારતમાં 50 હજાર ઉપર બાળકોના ડોક્ટર છે. જેમના ત્યાં કોરોના પહેલા ઇન્ફેકટેડ બાળકોના કેસ વધુ આવતા. પણ સમય સાથે અને બદલાતા ટ્રેન્ડ સાથે કેસ બદલાયા અને હવે ઈન્ફેકટેડ કેસ સાથે સ્ક્રીન ટાઇમિંગ કેસ આવવા લાગ્યા. જ્યાં ડોક્ટરના મતે પહેલા મહિનામાં જે 4 કેસ આવતા હાલમાં એક સપ્તાહમાં 4 કેસ સ્ક્રીન ટાઇમિંગ અસરના આવી રહ્યા છે. જે એક મોટો ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. જે કેસ ઘટાડવા ડોક્ટરે લક્ષણ સાથે કેટલીક સલાહ પણ આપી.

ડોક્ટરે આવા કેસ ઘટાડવા આપેલી સલાહ પર નજર કરીએ તો,

  • પરિવાર મોબાઈલ ટાઈમ ઘટાડે
  • સાથે જમે, રમે અને ટાઈમ પસાર કરે
  • ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરે
  • સંયુક્ત કુટુંબ દૂર થયું તે ભેગું કરવું જોઈએ
  • વર્કિંગ પેરેન્ટ્સે બાળકોને સમય આપવો

આ સેમિનારમાં અલગ અલગ ડીસીસના બાળકોના ડોક્ટરો જોડાયા અને વિવિધ વિષયો ઉપર ચિંતા વ્યક્ત કરીને તેમાંથી બાળકોને બહાર લાવવા માટેની પણ સલાહ આપવામાં આવી. પરંતુ આ ત્યારે જ શક્ય બનશે કે જ્યારે એ માતા પિતા અને એ પરિવાર જાગ્રત બનશે. જેના માટે લોકોએ જ એટલે કે એ માતા પિતાએ આગળ આવવું પડશે. અને ત્યારે જ આવા બાળકો આ પ્રકારની સમસ્યામાંથી બહાર આવીને એક સુરક્ષિત જીવન જીવી શકશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
mobile addictionAhmedabadઅમદાવાદસ્ક્રીન ટાઈમ

Trending news