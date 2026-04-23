Ambalal's latest prediction: મતદાનના દિવસે આકરી ગરમીની આગાહીના પગલે રાજકીય પક્ષોની ચિંતા વધી છે. રાજકીય પક્ષો સવારે 10 વાગ્યા પહેલા અને સાંજે 5 વાગ્યા પછી મહત્તમ મતદાન થાય તેવા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. અંબાલાલ પટેલ પ્રમાણે, મતદાનના દિવસે  મધ્ય ગુજરાતમાં 42 ડિગ્રીથી વધુ તાપમાન રહેવાની શક્યતા છે

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:13 PM IST
  • ગુજરાતમાં 26 એપ્રિલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું મતદાન
  • રાજકીય પક્ષો મતદારોને રીઝવવા પ્રચંડ પ્રચાર
  • ગુજરાતમાં ગરમીનું પ્રમાણ થોડું ઘટ્યું છે
  • હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી 
  • રાજ્યમાં મતદાનના દિવસે મતદારોએ ગરમીનો સામનો કરવો પડશે 

ગુજરાતમાં મતદાનના દિવસે કેવી પડશે ગરમી? સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી અંગે અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી

Ambalal's latest prediction: ગુજરાતમાં આગામી 26 એપ્રિલના રોજ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. એક તરફ રાજકીય ગરમાવો ચરમસીમાએ છે, તો બીજી તરફ કુદરતી ગરમી પણ પોતાનો પ્રકોપ બતાવવા તૈયાર છે. ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે મતદાનના દિવસે આકરી ગરમીની આગાહી કરતા મતદારો અને રાજકીય પક્ષોમાં ચિંતાની લહેર જોવા મળી રહી છે.

તાપમાનનો પારો 42 ડિગ્રીને પાર જશે..
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, હાલ ભલે ગરમીમાં થોડી રાહત હોય, પરંતુ 26 એપ્રિલ સુધીમાં તાપમાનમાં મોટો ઉછાળો આવશે. રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પારો 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતમાં ગરમીનો સૌથી વધુ પ્રકોપ જોવા મળી શકે છે, જ્યાં તાપમાન 42 ડિગ્રીથી પણ વધુ રહેવાની શક્યતા છે. ઉત્તર અને પૂર્વ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ પારો 42 ડિગ્રીની આસપાસ રહેશે. સૌરાષ્ટ્રમાં તાપમાન 38થી 42 ડિગ્રી વચ્ચે રહેવાની ગણતરી છે. કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 40 ડિગ્રી અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 38થી 40 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાઈ શકે છે.

રાજકીય પક્ષોની રણનીતિ: 'વહેલી સવારે મતદાન' પર ભાર
આકરી ગરમીને જોતા રાજકીય પક્ષોએ પોતાની રણનીતિમાં ફેરફાર કર્યો છે. બપોરના સમયે લૂ અને આકરા તાપને કારણે મતદાનની ટકાવારી ઘટી શકે છે, તેવો ડર ઉમેદવારોને સતાવી રહ્યો છે. કાર્યકર્તાઓને સૂચના આપવામાં આવી છે કે તેઓ મતદારોને સવારે 10 વાગ્યા પહેલા અથવા સાંજે 5 વાગ્યા પછી મતદાન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે. ભાજપ અને અન્ય પક્ષો દ્વારા મતદાન મથકો પર મતદારો માટે છત્રી, ઠંડુ પાણી અને ખાસ કરીને ORS જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.

મતદાનની ટકાવારી પર ગરમીનો પડછાયો?
રાજ્ય ચૂંટણી પંચના ડેટા મુજબ, આ વખતે જંગ ખૂબ જ રસપ્રદ રહેવાનો છે. કુલ 10,005 બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાનાર છે. 707 બિનહરીફ બેઠકો (જેમાં ભાજપના 365, કોંગ્રેસના 12 અને 3 અપક્ષ ઉમેદવારો જીત્યા છે.) ચૂંટણી મેદાનમાં 9,297 બેઠકો માટે 25,579 ઉમેદવારો નસીબ અજમાવી રહ્યા છે. ચૂંટણીમાં સૌથી મોટો પડકાર ગરમી વચ્ચે મતદારોને ઘરની બહાર લાવવાનો રહેશે. જો તાપમાન 42 ડિગ્રીને પાર કરે છે, તો વૃદ્ધો અને અશક્ત મતદારો માટે મતદાન મથક સુધી પહોંચવું મુશ્કેલ બની શકે છે. 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

