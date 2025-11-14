માવઠા બાદ સિંગતેલના ભાવમાં જબરદસ્ત વધારો, જાણો છેલ્લા 8 દિવસમાં ડબ્બાનો કેટલે પહોંચ્યો ભાવ?
Groundnut Oil Price increased: ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ખાદ્ય તેલના ભાવમાં જોરદાર વધારો નોંધાયા છે, વરસાદી માહોલ વચ્ચે બજારમાં મોટી ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે, અચાનક ભાવ વધી જતાં ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયુ છે.
Rajkot News: રાજકોટની બજારમાં આજે ફરી એક વખત સિંગતેલના ભાવો ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. સતત વધતા ભાવોના કારણે ઘરગથ્થુ ગ્રાહકો થી લઈને વેપારીઓ સુધી સૌની ચિંતા વધી રહી છે. સિંગતેલનો 15 કિલોનો ડબ્બો હવે ₹2620 સુધી પહોંચ્યો છે. જ્યારે માત્ર એક અઠવાડિયામાં જ ₹100 નો ઉછાળો નોંધાયો છે.
માવઠાએ મગફળીના પાકને નુકસાન થયું છે અને ઉત્પાદન ઓછું થયું છે. બજારમાં મગફળી વેંચાવવા આવે છે તેની ક્વોલિટી પણ નબળી પડી છે. આ સીધી અસર હવે તેલના બજારમાં જોવા મળી રહી છે. નવા સિંગતેલના ડબ્બાના આજે ₹2600 થી ₹2620 સુધીના ભાવ નોંધાયા છે. જે બજારમાં સર્જાયેલી તંગીનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ છે.
તેલ મિલરો અને વેપારીઓનું કહેવું છે કે માવઠા પછી પીલાણ માટે યોગ્ય મગફળી મળી રહી નથી, જેના કારણે બજારમાં સારો માલ ટૂંકો પડી રહ્યો છે. માલની ખેંચ વધતા સિંગતેલના ભાવોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. જો આગામી દિવસોમાં મગફળીની આવકમાં વધારો થશે તો બજારમાં સપ્લાય સરળ બનશે અને ભાવો સામાન્ય સ્તરે આવી શકે એવી આશા વ્યક્ત થઈ રહી છે.
