Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /બોટાદમાં માનવતા શર્મસાર: સળગતા કચરાના ઢગલામાંથી નવજાત શિશુનો દેહ મળી આવ્યો, લોકોમાં ભારે આક્રોશ

બોટાદમાં માનવતા શર્મસાર: સળગતા કચરાના ઢગલામાંથી નવજાત શિશુનો દેહ મળી આવ્યો, લોકોમાં ભારે આક્રોશ

Botad News: બોટાદ શહેરના કાદર શેઠની વાડી વિસ્તારમાંથી એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને માનવતાને શર્મશાર કરતી ઘટના સામે આવી છે. કાદર શેઠની વાડી પાસે આવેલા કચરાના સળગતા ઢગલામાંથી એક અજાણ્યા નવજાત શિશુનો દેહ મળી આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 06, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:46 PM IST
બોટાદમાં માનવતા શર્મસાર: સળગતા કચરાના ઢગલામાંથી નવજાત શિશુનો દેહ મળી આવ્યો, લોકોમાં ભારે આક્રોશ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
તમને પ્રેમના નામ કંટ્રોલ તો નથી કરતોને પાર્ટનર? આ સંકેતો જણાવશે સાચો પ્રેમ છે કે નહી
2
3
4
5