સુખીસંપન્ન પરિવારે વહુ પાસેથી માંગ્યું કરોડોનું દહેજ! પતિ બિઝનેસમેન અને સસરા પાયલોટ, છતાં 125 તોલા સોનું માંગ્યું

Husband Demand For Dowry : ગાંધીનગરની યુવતી પાસે બિઝનેસમેન પતિ-પાઇલટ સસરાની 5 કરોડની માંગણી:125 તોલા સોનું, 6Kg ચાંદી, ટાટા હેરિયરની માગ કરતાં પિતાએ 11 લાખ આપ્યા, સાસરિયા સામે ફરિયાદ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:44 PM IST

Gandhiangar News : ગાંધીનગર જિલ્લાના પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં કરોડની કિંમતનું દહેજ મંગવાનો ચોંકાવનારો કેસ નોંધાયો છે. બિઝનેસમેન પતિ અને પાયલોટ સસરા અને પરિવારે પરિણીતા પાસે અધધ કિંમતના દહેજની માંગણી કરી હતી. 

દહેજનું દૂષણ ભારત દેશમાં એટલું ઘૂસી ગયું છે કે, અનેક દીકરીઓના ઘર બરબાદ થઈ ગયા છે. ત્યારે ગાંધીનગરમાં એક સુખી સંપન્ન પરિવારમાં દહેજનો કિસ્સો સાંભળ્યો હતો. સુખી સંપન્ન પરિવાર દ્વારા દહેજ માંગવામાં આવ્યું છે. પેથાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં પરિણીતાએ ફરિયાદ નોંધાવી. સાસરિયા વિરુદ્ધ શારીરિક માનસિક ત્રાસની પણ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પરણિતાના પતિ બિઝનેસ મેન છે અને સસરા પાયલોટ છે. 

સાસરિયા દ્વારા હેરિયર ગાડીની પણ માંગણી થઈ હતી. પરિણીતાના પિયરના લોકો દ્વારા દહેજ આપવાની ના પાડી હતી. તેથી પરણિતાએ આખરે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. 

વાત એમ છે કે. ગાંધીનગર જિલ્લાના પિંડારડા ગામની દીકરીના લગ્ન 21 નવેમ્બર, 2021 ના રોજ રાજસ્થાનમાં રહેતા વિક્રમસિંહ રાઠોડના પુત્ર રણશેરસિંહ રાઠોડ સાથે થયા હતા. પરણિતાના પતિ બિઝનેસ મેન છે અને સસરા પાયલોટ છે. સગાઈ વખતે જ પિયર પક્ષ દ્વારા દીકરીને 2 તોલા સોનું અને 5,100 રોકડ આપવામાં આવી હતી.

તેના બાદ લગ્ન સમયે સાસરીવાળાએ 125 તોલા સોનું, 6 કિલો ચાંદી અને ટાટા હેરિયર કારની માગણી કરી હતી. દીકરીનું ઘર ન બગડે તે હેતુથી પિતાએ લગ્ન પહેલાં જ 11 લાખ રૂપિયા બેંક મારફતે ટ્રાન્સફર કર્યા હતા અને મોંઘું ફર્નિચર પણ આપ્યું હતું. 

આટલું આપ્યા બાદ પણ સાસરીવાળા દહેજની માંગણી પર અડીને બેસ્યા હતા. અમારે તો 5 કરોડનો ખર્ચ થાય તેવું ઘર જોઇએ તેમ કહીને વહુને મેણાંટોણા મારવાનું શરૂ કર્યું હતું. 

પરિણીતાએ પોતાની ફરિયાદમાં જણાવ્યું કે, તેના પતિ દારૂ પીને સતત તેની સાથે મારઝુડ કરતા હતા. તેમજ તેમના પરસ્ત્રી સાથે સંબંધ પણ છે. 2023 માં હું પિયર આવી ત્યારથી સાસરીવાળાઓએ મારી સાથે સંપર્ક તોડી નાંખ્યો હતો. મારા ઘરવખરીનો સામાન રાજસ્થાન મારા ઘરે મોકલી આપ્યો હતો. પરંતું દહેજમાં આવેલા સોનાના દાગીના ચોરી થઈ ગયા છે તેવું કહી પોતાની પાસે રાખી લીધા હતા. તેઓએ બાકીના રૂપિયા નહિ લાવે ત્યા સુધી ઘરમાં આવવા નહિ દે તેવી શરત મૂકી છે. 

આમ, દહેજના ભૂખ્યા સાસરીવાળા સામે પરિણીતાએ ગાંધીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તેણે પતિ, સસરા અને સાસુ સામે ફરિયાદ દાખલ કરી છે. 

