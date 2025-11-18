પત્ની-પુત્રીને ભગાડવાના કેસમાં પતિને ઝટકો! કોર્ટમાં પત્નીએ કહ્યું, 'હું પતિ સાથે રહેવા માગતી નથી, જ્યાં છું ત્યાં ખુશ છું'
Ahmdabad News: પત્ની-પુત્રીને સમાજનો જ વ્યકિત ભગાડી જતાં પતિની રિટ. મારા પતિ સાથે રહેવા માગતી નથી, જ્યાં છું ત્યાં ખુશ છું. જો કે, પુત્રીની કસ્ટડી માટે અરજદાર પતિને યોગ્ય કાનૂની વિકલ્પ અપનાવવાની સ્વતંત્રતા.
Trending Photos
Ahmdabad News: પોતાના જ સમાજના એક વ્યક્તિ દ્વારા પત્ની અને સગીર પુત્રીને ભગાડી જવાના મામલે વ્યથિત પતિએ ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ હેબિયર્સ કોર્પસ અરજી દાખલ કરી હતી. જોકે, આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટમાં હાજર રહેલી પત્નીએ આપેલા નિવેદનથી અરજદાર પતિને મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો. કેસની સુનાવણી દરમિયાન પત્નીએ અદાલત સમક્ષ સાફ શબ્દોમાં રજૂઆત કરી હતી કે, "તે તેના પતિ સાથે જવા કે રહેવા માંગતી નથી અને તે હાલ જ્યાં છે, ત્યાં ખુશ છે."
પત્ની પુખ્તવયની હોવાથી, ગુજરાત હાઈકોર્ટે તેની સંમતિ મુજબ તેને જવા દેવાનો હુકમ કરીને કેસનો નિકાલ કર્યો હતો. જોકે, અરજદાર પતિને તેમની **સગીર પુત્રીની કસ્ટડી** મેળવવા માટે યોગ્ય કાનૂની વિકલ્પો અપનાવવાની સ્વતંત્રતા આપી હતી.
આરોપભરી રજૂઆત: લગ્નજીવન અને પુત્રીના જન્મ બાદ પત્ની-પુત્રીને ભગાડી જવાયા
અરજદાર પતિ દ્વારા કરાયેલી હેબિયર્સ કોર્પસ અરજીમાં આક્ષેપભરી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, તેમના લગ્ન વર્ષ 2019માં થયા હતા અને લગ્નજીવન દરમિયાન તેમને ત્યાં એક દીકરીનો જન્મ પણ થયો હતો. તેઓ સુરત ખાતે ખુશીથી જીવન જીવી રહ્યા હતા. જોકે, તારીખ 26-7-2025ના રોજ અરજદાર પતિ કામ પર ગયા હતા અને પરત ફર્યા ત્યારે ઘરમાં તેમની પત્ની અને સગીર પુત્રી હાજર નહોતા. અરજદારે આડોશ-પાડોશ, સ્વજનો અને પરિચિતોમાં તપાસ કરી, પૂછપરછ કરીને તેમની ભાળ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન અરજદારને જાણવા મળ્યું કે તેમની પત્નીને પુત્રી સાથે તેમના જ સમાજનો અને રાજસ્થાનનો વતની એક વ્યક્તિ રાજસ્થાન ભગાડી ગયો છે.
અન્ય વ્યક્તિનો ભૂતકાળ અને સુરક્ષાની ચિંતા
અરજીમાં આ વ્યક્તિના ભૂતકાળ અંગે ગંભીર આક્ષેપો કરાયા હતા. રજૂઆત મુજબ, આ વ્યક્તિએ અગાઉ પણ બે વખત લગ્ન કરી તેની પત્નીઓને ત્યજી દીધી છે અને તેને એક બાળક પણ છે. આ સંજોગોમાં, અરજદાર પતિ દ્વારા તેમની પત્ની અને સગીર પુત્રીની સુરક્ષા અને સલામતી અંગે અરજીમાં ગહન ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી અને હાઈકોર્ટ સમક્ષ તેઓનો કબ્જો પરત અપાવવા દાદ માંગવામાં આવી હતી.
જોકે, પત્નીએ હાઈકોર્ટમાં સ્પષ્ટપણે પતિ સાથે રહેવાની અનિચ્છા વ્યક્ત કરતાં, હાઈકોર્ટે પુખ્ત વયની પત્નીની સંમતિને માન આપી કેસનો નિકાલ કર્યો છે. હવે અરજદાર પતિ દીકરીની કસ્ટડી માટે કાયદાકીય લડત ચલાવવા સ્વતંત્ર છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે