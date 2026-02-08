ત્રણ વાર 'તલાક' બોલવું ભારે પડ્યું, વલસાડમાં પતિને પોલીસે કરાવ્યું કાયદાનું ભાન, જેલમાં મોકલ્યો
Valsad News: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વર્ષ 2019મા ત્રિપલ તલાક કાયદો લાવવામાં આવ્યો હતો. હવે આ કાયદા હેઠળ વલસાડમાં ઐતિહાસિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. પત્નીને ત્રણ તલાક બોલીનાર પતિને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો છે.
ઉમેશ પટેલ, વલસાડઃ વલસાડ જિલ્લામાં મહિલાઓના સન્માન અને અધિકારની રક્ષા માટે પોલીસે કાયદાનું એક એવું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે, જે અન્યાય કરનારાઓ માટે લાલબત્તી સમાન છે...વર્ષ 2019માં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અમલી બનાવાયેલા ‘ત્રિપલ તલાક’ વિરોધી કાયદા હેઠળ વલસાડ જિલ્લામાં સૌપ્રથમવાર ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે...
વલસાડ જિલ્લાના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર કાયદાનું એક એવું શસ્ત્ર ચલાવવામાં આવ્યું છે, જે મહિલાઓના અધિકારો માટે માઈલસ્ટોન સાબિત થશે,,જે પતિ એમ માનતા હતા કે તેઓ ત્રણ વાર 'તલાક' બોલીને પત્નીને તરછોડી દેશે અને બચી જશે, તેમના માટે આ કિસ્સો લાલબત્તી સમાન છે...વલસાડ પોલીસે ૨૦૧૯ના ટ્રિપલ તલાક વિરોધી કાયદા હેઠળ જિલ્લાનો પહેલો ગુનો નોંધીને અત્યાચારી પતિને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે...
શું હતો સમગ્ર મામલો?
હુમેરાબેનના નિકાહ 2019માં સુરતના ફરહાદ ખાન સાથે થયા
બે સંતાનો સાથે સંસાર સુખેથી ચાલતો હતો
છેલ્લા ચાર મહિનાથી પતિના મગજમાં 'શંકા'નું ભૂત સવાર થયું
પત્નીના ચરિત્ર પર શંકા કરી ત્રાસ આપવાનું શરૂ કર્યું
કંટાળીને હુમેરાબેન પિયર વલસાડ આવી ગયા
સગા-સંબંધીઓની હાજરીમાં પતિએ પત્નીને અપમાનિત કરી
આવેશમાં આવીને ત્રણ વાર 'તલાક' કહી દીધા.
તેને લાગ્યું કે આ જૂની પદ્ધતિથી છુટકારો મળી જશે, પણ વલસાડ સિટી પોલીસે તેને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું. પોલીસે મુસ્લિમ મહિલા લગ્ન અધિકાર અધિનિયમ 2019 હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપી ફરહાદની તાત્કાલિક ધરપકડ કરી હતી.
વલસાડ જિલ્લામાં આ કાયદા હેઠળ નોંધાયેલો આ પ્રથમ ગુનો છે...આ કેસ એવા લોકો માટે મોટી ચેતવણી છે જેઓ હજુ પણ સ્ત્રીને પગરખાની ઠોકર સમજે છે..વલસાડ પોલીસે આ કાર્યવાહી દ્વારા સમાજમાં દાખલો બેસાડ્યો છે કે સ્ત્રીના સન્માન અને હક સાથે રમત કરનારને કોઈપણ સંજોગોમાં છોડવામાં આવશે નહીં..
