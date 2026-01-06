આતે કેવી ઘેલછા! પ્રેમ પર ભારે પડ્યુ કરિયર, ગુજરાત હાઈકોર્ટે આપ્યા છૂટાછેડા; અલગ થવાનું કારણ છે ચોંકાવનારું
Couple Divorce News: ગુજરાતમાં એક અનોખો મામલો સામે આવ્યો છે. ગુજરાતનું એક કપલ લગ્નના થોડા દિવસો બાદ જ એકબીજાથી અલગ થઈ ગયા. તેની પાછળ કારણ ખૂબ જ ચોંકાવનારું છે. પતિ બ્રિટનમાં રહેવા માંગતો હતો અને પત્ની ભારત છોડવા તૈયાર નહોતી. તેણે કહ્યું કે, તે ભારતમાં જ પોતાનું કરિયર બનાવવા માંગે છે. બન્નેએ પોતપોતાનું કરિયર પસંદ કરી અને છૂટાછેડા લેવાનો નિર્ણય કર્યો.
Couple Divorce News: ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક એવા દંપતીના છૂટાછેડાનો રસ્તો સાફ કરી દીધો છે, જેમનું વિવાહિત જીવન રહેઠાણના સ્થળને લઈ મતભેદોને કારણે તૂટી ગયું હતું. પતિ બ્રિટનમાં રહેવા માંગતો હતો, જ્યારે પત્ની ભારત છોડવા માંગતી નહોતી. બન્ને વચ્ચે માત્ર આ જ વાતને લઈને વિવાદ હતો. હાઈકોર્ટે અમદાવાદની ફેમિલી કોર્ટના તે આદેશને રદ કરી દીધો છે, જેમાં પરસ્પર સંમતિથી દાખલ કરાયેલી છૂટાછેડાની અરજીને સમય પહેલા જ ફગાવી દેવામાં આવી હતી.
ફેમિલી કોર્ટે હિન્દુ મેરેજ એક્ટ 1955ની કલમ 13B(2) હેઠળ ફરજિયાત છ મહિનાના કૂલિંગ-ઓફ પિરિયડમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટેની અરજીના અભાવનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. હાઈકોર્ટે છૂટાછેડાની અરજીને પુનઃસ્થાપિત કરી અને ફેમિલી કોર્ટને છ મહિનાની અંદર આ કેસનો નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
પત્નીએ પસંદ કર્યું ભારત
દંપતીના લગ્ન 9 ડિસેમ્બર 2023ના રોજ થયા હતા, પરંતુ લગ્નના લગભગ એક મહિના પછી 17 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ તેઓ અલગ થઈ ગયા હતા. પતિ વધુ અભ્યાસ માટે બ્રિટન જતો રહ્યો. ત્યાં જઈને તેણે પત્નીને જણાવ્યું કે, તે બ્રિટનમાં સ્થાયી થવાની યોજના બનાવી રહ્યો છે અને તેને પણ તેની સાથે ત્યાં સ્થાયી થવાનું કહ્યું. જો કે, મહિલા ભારત છોડવા તૈયાર નહોતી. તેણે જણાવ્યું કે, તે અમદાવાદમાં સ્થાયી થઈ ગઈ છે અને ભારતમાં જ પોતાનું કરિયર બનાવવા માંગે છે.
જો કે, બન્ને પરિવારો દ્વારા તેમને નિર્ણય પર વિચાર કરવા અને સંબંધને થોડો સમય આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું. તેઓ પણ આપસમાં વાત કરતા રહ્યા પણ કોઈ ઉકેલ આવ્યો નહીં. બન્ને પોતાના નિર્ણય પર મક્કમ રહ્યા અને અંતે અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો.
એપ્રિલ 2025માં દાખલ કરી અરજી
કપલે 1 એપ્રિલ 2025ના રોજ કલમ 13B હેઠળ છૂટાછેડાની અરજી દાખલ કરી. તેમણે કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમની વચ્ચે મતભેદ અલગ-અલગ દેશોમાં રહેવાની ઈચ્છાને કારણે ઊભો થયો છે. બન્નેએ કહ્યું કે, સમાધાન શક્ય નથી અને પરસ્પર સંમતિથી લગ્ન વિચ્છેદની વિનંતી કરી જેથી તેઓ પોતાના કરિયર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે.
ઓક્ટોબરમાં બીજી અરજી ફગાવી દેવામાં આવી
દંપતીએ 24 જુલાઈ 2025ના રોજ બીજી અરજી દાખલ કરી હતી, જે અરજી કરવાની તારીખથી છ મહિના પૂરા થાય તે પહેલાની હતી. જેની સમય મર્યાદા 1 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ સમાપ્ત થતી હતી. ઓગસ્ટમાં ફેમિલી કોર્ટે આ અરજી એવા આધારે ફગાવી દીધી હતી કે, નિર્ધારિત છ મહિનાની શાંતિ અવધિ માત્ર ઔપચારિકતા નથી, પરંતુ સમાધાનની એક સાર્થક તક છે. અરજી ફગાવતી વખતે કોર્ટે માફી અરજીના અભાવનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
ગુજરાત હાઈકોર્ટ પહોંચ્યો મામલો
ત્યારબાદ દંપતીએ ફેમિલી કોર્ટના આદેશ વિરુદ્ધ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી અને છૂટાછેડાની અરજીને પુનઃસ્થાપિત કરવા તથા ફેમિલી કોર્ટને આ મામલે નવેસરથી નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપવાની વિનંતી કરી.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે છૂટાછેડાની આપી મંજૂરી
સુનાવણી બાદ જસ્ટિસ સંગીતા વિશેન અને જસ્ટિસ નિશા ઠાકોરની બેન્ચે કહ્યું કે, સ્પષ્ટ રીતે પક્ષકારો વચ્ચે પુનઃમિલનની કોઈ સંભાવના નથી, કારણ કે અરજી રજૂ કરવાની તારીખ સુધી બન્ને પક્ષો એક વર્ષથી વધુ સમયથી અલગ રહી રહ્યા છે. બન્ને પક્ષોએ પરસ્પર સંમતિથી છૂટાછેડા સ્વીકારી લીધા છે, તેથી કલમ 13B(1)માં નિર્ધારિત છ મહિના અને એક વર્ષનો સમયગાળો લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયો છે. સંબંધિત પક્ષકારોના વલણને જોતા પુનઃમિલન શક્ય નથી. કોર્ટના મતે પક્ષકારોની વિનંતીને નકારવાથી માત્ર તેમની પીડા જ વધશે. બન્ને પક્ષો યુવાન છે અને પોતાની ઈચ્છા મુજબ કરિયર બનાવવા માંગે છે.
