સાહેબ રાત નહીં! જ્યારે ગુજરાતમાં જ મોદીને રાત રોકાવવાની ના પાડી દેવાઈ હતી! જાણો ધંધૂકાનો એ રોમાંચક કિસ્સો

Narendra modi: આજથી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં નીતિન નબીન યુગની શરુઆત થઈ છે. નીતિન નબીન ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બન્યા છે. ભાજપ હેડક્વાર્ટર ખાતે પીએમ મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને ભાજપ શાસિત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ અને વરિષ્ઠ નેતાઓ હાજર રહ્યા. PM નરેન્દ્ર મોદી ભાજપ હેટક્વાર્ટર સંબોધન કરતા કહ્યું- ભાજપે શુન્યથી લઈને શીખર સુધીની યાત્રા જોઈ છે. આજના આ કાર્યક્રમમાં મોદી ગુજરાતને યાદ કરવાનું ભૂલ્યા ન હતા અને ગુજરાતમાં ધંધૂકા પંથકની તે પ્રસિદ્ધ કહેવત પણ ટાંકી હતી કે "છોકરીને બંદૂકે દેજો પણ ધંધૂકે ના દેતા." જેનો અર્થ એવો થતો કે દીકરીને ગોળી મારી દેવી સારી પણ પાણી વગરના ધંધૂકામાં પરણાવવી નહીં. તો આ કહેવત શા માટે પડી અને શું છે કહેવતનો અર્થ એ અહીં આપણે જાણીશું...

Narendra modi: ગુજરાતમાં અમદાવાદથી 80થી 100 કિલોમીટર દૂર જ ધંધૂકા આવેલું છે. જ્યાં દાયકા પહેલાં પાણીની અતિ ગંભીર સમસ્યા બાબતે પીએમ મોદીએ આજે જાહેરમાં જૂની કહેવત થકી પોતાની યાદોને તાજી કરી હતી. પીએમ મોદી આજે જાહેર સંબોધનમાં કહ્યું હતું કે, જ્યારે તેઓ જાહેર જીવનમાં (રાજકારણમાં આવતા પહેલા) કામ કરતા હતા, ત્યારે તેઓ ઘણીવાર ધંધૂકા જતા હતા. ત્યાંના લોકો તેમને કહેતા કે "સાહેબ, તમે અહીં રાત્રે ન રોકાતા અને સવારે 10 વાગ્યા પછી જ આવજો." જ્યારે એમને કારણ પૂછ્યું તો લોકોએ કહ્યું કે, જો તમે અહીં રાત્રે રોકાશો તો સવારે અમે તમને નહાવા માટે પાણી નહીં આપી શકીએ.

મોદીએ કહ્યું, "ભાજપ એક એવી પાર્ટી છે જ્યાં લોકો વિચારી શકે છે કે મોદીજી આટલી નાની ઉંમરે મુખ્યમંત્રી કેમ બન્યા? તેઓ સરકારના વડા બન્યા. સૌથી ઉપર, હું ભાજપનો કાર્યકર છું." પણ હું માનું છું કે નીતિન જી મારા બોસ છે, હું એક કાર્યકર છું. મોદીએ સંબોધન કરતા ગુજરાતના ધંધુકાને યાદ કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે દીકરીને બંદૂકે આપો પણ ધંધૂકે ન આપો, 'નલ સે જલ' યોજનાથી આ કહેવત ભૂતકાળ બનાવી દીધી.

આ ધંધૂકા વિસ્તારની એક દાયકા પહેલાં વાસ્તવિકતા હતી. ધંધૂકામાં એ સમયે એક કહેવત હતી કે "છોકરીને બંદૂકે દેજો પણ ધંધૂકે ના દેતા." જેનો અર્થ એવો થતો કે દીકરીને ગોળી મારી દેવી સારી, પણ પાણી વગરના ધંધૂકામાં પરણાવવી નહીં. આ પીડા પીએમ મોદીએ તેમણે નજરે જોઈ હતી અને એટલે જ 'જલ જીવન મિશન' દ્વારા આજે કરોડો ઘરોમાં નળથી જળ પહોંચાડવામાં આવ્યું છે.

કેમ પડી છે ધંધુકા વિશે કહેવત?
ધંધૂકાની વાત કરીએ તો ભૂતકાળમાં સ્ત્રીઓ વહેલી સવારે ઉઠીને ૨ થી ૫ કિલોમીટર દૂર 'વીરડા' ગાળવા (રેતીમાં ખાડો કરી પાણી કાઢવા) જતી. એ સમયે પાણી પણ એટલું ખારું હતું કે તેને પીવાલાયક બનાવવા અનેક મહેનત કરવી પડતી. લોકો ત્યાં દીકરી પરણાવતા નહીં કારણ કે આખી જિંદગી દીકરીએ પાણી માટે વલખાં મારવા પડશે. એટલે ધંધૂકાવાસીઓને એ સમયે પરણવા માટે મહિલા મળતી નહોતી. અહી દરિયાની ખારાશ પણ એટલી હતી કે પાણી પણ ખારું આવતું. પણ આજે સમય બદલાયો છે. પીએમ મોદીએ આ યાદોને આજે તાજી કરી હતી. ધંધૂકાની વાત કરીએ તો આજે અહીં નર્મદાની કેનાલો અને 'નલ સે જલ' યોજના હેઠળ ઘરે-ઘરે પીવાનું શુદ્ધ પાણી પહોંચ્યું છે. આજે ધંધૂકા પંથકમાં પાણી માટેના વલખાં ભૂતકાળ બની ગયા છે.

માત્ર વરસાદ આધારિત જ ખેતી થતી નથી. ખેડૂતો માત્ર જુવાર કે બાજરી જેવા સૂકા પાક લઈ શકતા હવે કેનાલના પાણીને કારણે હવે અહીં કપાસ, ઘઉં અને જીરું જેવા રોકડીયા પાક લહેરાય છે. ખેડૂતો હવે વર્ષમાં ત્રણ પાક લેતા થયા છે.

પહેલાં ધંધૂકા એક છેવાડાનું અને પછાત ગામ ગણાતું હતું, રસ્તાઓની હાલત ખરાબ હતી. હવે અમદાવાદ-ધંધૂકા-ભાવનગર હાઈવે અને ભાલ પ્રદેશનો વિકાસ થતા આ વિસ્તાર હવે ઈન્ડસ્ટ્રિયલ હબ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજન (SIR) નો પ્રભાવ પણ આ પંથક પર દેખાઈ રહ્યો છે. ધંધૂકા- ધોળકાનો સતત વિકાસ થઈ રહ્યો છે. ધંધૂકા માત્ર ખેતી પર નિર્ભર રહેવાને બદલે હવે સ્માર્ટ સિટી અને મોટા ઔદ્યોગિક રોકાણોનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. ધોલેરા SIR અને ફેદરા એરપોર્ટ જેવા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થતા આ વિસ્તારમાં રોજગારી અને આર્થિક પ્રવૃત્તિઓમાં હજુ મોટો વધારો જોવા મળશે.

ધંધૂકા તાલુકાના 19 ગામો ધોલેરા SIR હેઠળ આવે છે. આ પ્રોજેક્ટને કારણે ધંધૂકાની આસપાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રોડ કનેક્ટિવિટી અને મોટા ઉદ્યોગો માટેની તકોમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. તે દિલ્હી-મુંબઈ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર (DMIC) નો ભાગ હોવાથી અહીં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સુવિધાઓ વિકસી રહી છે. અમદાવાદ-ધોલેરા એક્સપ્રેસ-વે ધંધૂકા પાસેના વિસ્તારોમાંથી પસાર થતો હોવાથી ટ્રાન્સપોર્ટ અને લોજિસ્ટિક્સ ક્ષેત્રે મોટો ફાયદો થયો છે. નજીકમાં જ ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, જે ભવિષ્યમાં આ વિસ્તારના વેપારને વૈશ્વિક સ્તરે જોડશે. આમ ધોલેરાના કારણે પણ ધંધૂકાનો સતત વિકાસ થઈ રહ્યો છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

