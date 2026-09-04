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‘T20 નહીં, ટેસ્ટ રમવા આવ્યો છું’, 5 વર્ષ બાદ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલની ‘લાંબી રાજકીય ઈનિંગ’નો સંકેત

Gandhinagar News: ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આગામી 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાજ્યના સુકાની તરીકે પોતાના શાસનના સફળ પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ સીમાચિહ્ન પાર કરવાની સાથે જ તેઓ રાજ્યના રાજકીય ઇતિહાસમાં સળંગ પાંચ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરનાર ગુજરાતના ૫મા મુખ્યમંત્રી બની જશે. અગાઉ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ ૫ વર્ષ મુખ્યમંત્રી પદે રહ્યા હતા. પોતાની શાંત અને પરિણામલક્ષી કાર્યશૈલીથી લાંબી ઈનિંગ રમી બતાવનાર ભૂપેન્દ્ર પટેલનું નામ હવે પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કરનારા નેતાઓની વિશેષ યાદીમાં માધવસિંહ સોલંકી, નરેન્દ્ર મોદી અને વિજય રૂપાણી જેવા દિગ્ગજ નેતાઓ સાથે સન્માનપૂર્વક ઉમેરાશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 04, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:04 AM IST
‘T20 નહીં, ટેસ્ટ રમવા આવ્યો છું’, 5 વર્ષ બાદ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલની ‘લાંબી રાજકીય ઈનિંગ’નો સંકેત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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