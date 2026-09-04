/‘T20 નહીં, ટેસ્ટ રમવા આવ્યો છું’, 5 વર્ષ બાદ સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલની ‘લાંબી રાજકીય ઈનિંગ’નો સંકેત

Gandhinagar News: ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આગામી 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ પોતાના સફળ શાસનના પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ સિદ્ધિ સાથે જ તેઓ રાજ્યના રાજકીય ઇતિહાસમાં સળંગ પાંચ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરનાર ગુજરાતના ૫મા મુખ્યમંત્રી બની જશે. માધવસિંહ સોલંકી, નરેન્દ્ર મોદી અને વિજય રૂપાણી જેવા દિગ્ગજ નેતાઓની યાદીમાં હવે ભૂપેન્દ્ર પટેલનું નામ સત્તાવાર રીતે ઉમેરાશે. અગાઉ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ 5 વર્ષ મુખ્યમંત્રી પદે રહ્યા હતા, પરંતુ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાની શાંત છતાં મક્કમ કાર્યશૈલીથી લાંબી ઈનિંગ રમી બતાવી છે.
ટી-20 નહીં, ટેસ્ટ મેચનો અભિગમ
તાજેતરમાં મુંબઈની મુલાકાત દરમિયાન જાણીતા ઉદ્યોગપતિ આનંદ મહિન્દ્રા સાથેની મુલાકાતમાં સીએમ પટેલે પોતાની સરકારની કાર્યપદ્ધતિ અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે તેમની સરકાર T-20 ક્રિકેટની જેમ ઉતાવળમાં નિર્ણયો લેવાને બદલે ટેસ્ટ મેચની જેમ લાંબા ગાળાના વિઝન સાથે કામ કરી રહી છે. ઉદ્યોગપતિ આનંદ મહિન્દ્રાએ સીએમ પટેલ સાથેની આ મુલાકાત બાદ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ મૂકીને તેમના ધીરજપૂર્ણ અને મક્કમ અભિગમના ખુલ્લા મને વખાણ કર્યા હતા.
મોટા વિઝનરી પ્રોજેક્ટ્સ પર ધ્યાન
મુખ્યમંત્રીના આ બીજા કાર્યકાળમાં રાજ્યમાં અનેક મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ્સ આકાર લઈ રહ્યા છે. ગિફ્ટ સિટી, ધોલેરા સર, ઓટોમોબાઈલ્સ, રિન્યુએબલ એનર્જી અને સેમિકન્ડક્ટર જેવા વિશાળ પ્રોજેક્ટ્સ પર અત્યારે ઝડપથી કામ ચાલી રહ્યું છે. આ તમામ મોટા પ્રોજેક્ટ્સમાં જમીન સંપાદનથી લઈને પ્રોડક્શન શરૂ થવામાં લાંબો સમયગાળો લાગે છે, જે સરકારની લાંબા ગાળાની નીતિ અને ઔદ્યોગિક વિકાસ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.
મુંબઈમાં ફટકાબાજી અને રાજકીય સંકેત
મુંબઈમાં ઉદ્યોગપતિઓ સાથેની ઔપચારિક વાટાઘાટો અને બેઠકો દ્વારા ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતે 'અડધી પીચે આવીને ફટકાબાજી' કરવાનો ઉત્સાહ દર્શાવ્યો છે. આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પહેલાં સીએમ પટેલનું આ નિવેદન રાજકીય દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ ઊંડો અર્થ ધરાવે છે. આ દર્શાવે છે કે સરકાર માત્ર તાત્કાલિક લાભ માટે જ નહીં, પરંતુ ગુજરાતના લાંબા ગાળાના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવાના મજબૂત પાયા પર કામ કરી રહી છે.