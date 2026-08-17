/2029 સુધી નહીં પહેરું ચંપલ... જંતર-મંતર આંદોલન બાદ ગુજરાતના એક કોન્ટસ્ટેબલનો ચોંકાવનારો નિર્ણય, છોડી સરકારી નોકરી

Police Constable Resignation: ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાના આડેસર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવી રહેલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ રામગર ગોસાઈએ દિલ્હીના જંતર-મંતર પર થયેલા આંદોલન અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિર્ણયોથી પ્રભાવિત થઈને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું. રામગર ગોસાઈએ પોતાનું રાજીનામું પૂર્વ કચ્છના પોલીસ અધિક્ષક (SP)ને વિધિવત સોંપી દીધું છે.
તેમણે કેન્દ્ર સરકારને મજબૂત કરવા અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) સાથે જોડાઈને રાષ્ટ્ર સેવા કરવાના ઉદ્દેશ્યથી આ નિર્ણય લીધો છે. તેમનું રાજીનામું હજુ મંજૂર થયું નથી, પરંતુ તેમનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.
RSS સાથે જોડાવાનો નિર્ણય
તેમણે પોલીસ અધિક્ષકને સોંપેલા પોતાના રાજીનામા પત્રમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે, તેઓ કેન્દ્ર સરકારને વધુ મજબૂત બનાવવાના કામમાં પોતાનું યોગદાન આપવા માંગે છે. આ જ કારણોસર તેઓ સીધા સમાજ સેવા અને દેશહિતના કામોમાં સક્રિય થવા માટે આરએસએસ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે.
PM મોદીના નિર્ણયનું સમર્થન
રામગર ગોસાઈએ એક વીડિયો શેર કરીને પોતાના નિર્ણયનું પૂરેપૂરું કારણ જણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, હાલમાં દેશમાં થયેલા આંદોલન દરમિયાન મોદી સાહેબે યુવાનોના પક્ષમાં જે નિર્ણય લીધો, તેઓ તેનું સંપૂર્ણ સમર્થન કરે છે.
તેમણે કહ્યું કે, સરકારી નોકરી ખૂબ જ મહેનતથી મળે છે અને તેમને પણ ઘણી મહેનત બાદ આ પદ મેળવ્યું હતું, પરંતુ હવે તેઓ મોદી સરકારના સમર્થનમાં પદ છોડી રહ્યા છે.
2029 સુધી ચંપલનો કરીશ ત્યાગ
વાયરલ વીડિયોમાં રામગરે કહ્યું કે, દેશના યુવાનોએ સંઘ અને ભાજપ સરકારનું સમર્થન કરવું જોઈએ. તેમણે RSSને નિઃસ્વાર્થ સેવા સંગઠન ગણાવતા પોતાનું આખું જીવન તેમાં વિતાવવાની વાત કરી છે. આની સાથે જ તેમણે સંકલ્પ લીધો કે, જ્યાં સુધી 2029માં ભારતમાં ફરીથી મોદી સરકાર અને સંઘ સરકાર નહીં બની જાય, ત્યાં સુધી તેઓ પગમાં ચરણ પાદુકા (જૂતા-ચંપલ) નો પણ ત્યાગ કરશે.