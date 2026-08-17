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2029 સુધી નહીં પહેરું ચંપલ... જંતર-મંતર આંદોલન બાદ ગુજરાતના એક કોન્ટસ્ટેબલનો ચોંકાવનારો નિર્ણય, છોડી સરકારી નોકરી

Police Constable Resignation: દિલ્હીના જંતર-મંતર પર થયેલા આંદોલન બાદ ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાના પોલીસ કોન્સ્ટેબલે એક ચોંકાવનારો નિર્ણય લીધો છે. કચ્છ જિલ્લાના આડેસર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ રામગર ગોસાઈએ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમણે રાજીનામામાં જણાવ્યું છે કે, તેઓ સરકારી નોકરી છોડીને કેન્દ્ર સરકારને વધુ મજબૂત બનાવવાના કામમાં પોતાનું યોગદાન આપવા માંગે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 17, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:50 PM IST
2029 સુધી નહીં પહેરું ચંપલ... જંતર-મંતર આંદોલન બાદ ગુજરાતના એક કોન્ટસ્ટેબલનો ચોંકાવનારો નિર્ણય, છોડી સરકારી નોકરી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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